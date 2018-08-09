Президент Премьер-Лиги не хочет, чтобы титул снова достался "Сити" без борьбы

Президент Премьер-Лиги Ричард Скадамор не хочет, чтобы в новом сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионский титул столь же убедительным образом, как и в предыдущем.

Напомним, в прошлой кампании "горожане" набрали трехзначное количество очков, на 19 баллов опередив ближайшего преследователя.



Теперь "Сити" постарается стать первой с 2009 года командой, сумевшей защитить чемпионское звание, но Скадамор надеется, что "Сити" столкнется с более ожесточенной конкуренцией.



"Я не ничуть не умаляю превосходство "Сити", но мы хотим, чтобы в новом сезоне интрига сохранялась до последнего".



"Мне нравится, когда необходимо иметь несколько трофеев в различных локациях в заключительный день сезона, и ты не знаешь, чем все закончится".



"Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь подобрался ближе к "Манчестер Сити". Очевидно, учитывая их игру в прошлом сезоне, они выглядят явными фаворитами", — сообщил Скадамор BBC.