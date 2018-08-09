"Шальке-04" договаривается об аренде Роуза

Данни Роуз Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз может провести сезон 2018/19 в "Шальке-04" на правах аренды.

И хотя у Роуза остается еще три года по контракту, подписанному в сентябре 2016, Данни занимает периферийное место в планах главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, сыграв лишь 10 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги.

Почеттино был готов расстаться с игроком сборной Англии еще в начале лета, предлагая Роуза "Фулхэму" в обмен на Райана Сессеньона, однако "дачники" предпочли сохранить своего вундеркинда.

Как стало известно The Guardian, теперь у 28-летнего Роуза появился вариант с переездом в "Шальке-04", который в прошлом сезоне финишировал вторым в Бундеслиге, позади "Баварии".

Два клуба уже вовсю обсуждают условия арендного соглашения, причем "Шальке-04" нет необходимости спешить — в отличие от Премьер-Лиги, в Бундеслиге трансферное окно открыто до конца лета.



Метки Роуз, Тоттенхэм, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 09.08.2018 06:56 # liverpool888
    Наказан за чрезмерное желание уйти и неуважение к клубу.
    А ведь когда то считался лучшим защитником АПЛ.
    Надо было продавать за 50 млн в МЮ.

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  2. cfc-chelsea-cfc 09.08.2018 06:16 # cfc-chelsea-cfc
    Как так??? Там же наш Рахман Баба есть же...

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