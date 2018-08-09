"Шальке-04" договаривается об аренде Роуза

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз может провести сезон 2018/19 в "Шальке-04" на правах аренды.

И хотя у Роуза остается еще три года по контракту, подписанному в сентябре 2016, Данни занимает периферийное место в планах главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино, сыграв лишь 10 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Почеттино был готов расстаться с игроком сборной Англии еще в начале лета, предлагая Роуза "Фулхэму" в обмен на Райана Сессеньона, однако "дачники" предпочли сохранить своего вундеркинда.



Как стало известно The Guardian, теперь у 28-летнего Роуза появился вариант с переездом в "Шальке-04", который в прошлом сезоне финишировал вторым в Бундеслиге, позади "Баварии".



Два клуба уже вовсю обсуждают условия арендного соглашения, причем "Шальке-04" нет необходимости спешить — в отличие от Премьер-Лиги, в Бундеслиге трансферное окно открыто до конца лета.