"Челси" обзавелся самым дорогим голкипером мира в лице Аррисабалаги

"Челси" официально завершил приобретение голкипера Кепы Аррисабалаги из "Атлетика", активировав пункт в контракте игрока с клубом из Бильбао об отступных в 80 миллионов евро (71 млн. фунтов).

Слухи о том, что "синие" интересуются Аррисабалагой, появились лишь в начале этой недели, когда Тибо Куртуа устроил забастовку и отказался приступать к тренировкам в Кобхэме.



К счастью для "Челси", им не пришлось договариваться с "Атлетиком". Лондонский клуб заручился согласием самого Кепы и выплатил предусмотренные отступные. Таким образом, теперь Аррисабалага сменит проданного в "Реал" Куртуа в качестве первого номера "синих".



23-летний Аррисабалага является воспитанником "Атлетика", за который он провел более 50 матчей в рамках Ла Лиги. В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Бильбао финишировать на пятой с конца позиции в испанском чемпионате.



"Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для моей личной жизни".



"В этом клубе так много всего привлекательного: выигранные трофеи, другие игроки, город, английская Премьер-Лига. Это сочетание вещей, и я очень рад, что "Челси" решил оказать мне доверие и пригласить меня", — сообщил Аррисабалага.



Добавим, что теперь Аррисабалага, находившийся в заявке сборной Испании на ЧМ-2018, становится самым дорогим голкипером мира. Это звание Кепа перехватывает у бразильского новичка "Ливерпуля" Алиссона.