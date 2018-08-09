"Челси" обзавелся самым дорогим голкипером мира в лице Аррисабалаги

Кепа Аррисабалага "Челси" официально завершил приобретение голкипера Кепы Аррисабалаги из "Атлетика", активировав пункт в контракте игрока с клубом из Бильбао об отступных в 80 миллионов евро (71 млн. фунтов).

Слухи о том, что "синие" интересуются Аррисабалагой, появились лишь в начале этой недели, когда Тибо Куртуа устроил забастовку и отказался приступать к тренировкам в Кобхэме.

К счастью для "Челси", им не пришлось договариваться с "Атлетиком". Лондонский клуб заручился согласием самого Кепы и выплатил предусмотренные отступные. Таким образом, теперь Аррисабалага сменит проданного в "Реал" Куртуа в качестве первого номера "синих".

23-летний Аррисабалага является воспитанником "Атлетика", за который он провел более 50 матчей в рамках Ла Лиги. В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Бильбао финишировать на пятой с конца позиции в испанском чемпионате.

"Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для моей личной жизни".

"В этом клубе так много всего привлекательного: выигранные трофеи, другие игроки, город, английская Премьер-Лига. Это сочетание вещей, и я очень рад, что "Челси" решил оказать мне доверие и пригласить меня", — сообщил Аррисабалага.

Добавим, что теперь Аррисабалага, находившийся в заявке сборной Испании на ЧМ-2018, становится самым дорогим голкипером мира. Это звание Кепа перехватывает у бразильского новичка "Ливерпуля" Алиссона.



Метки Аррисабалага, Атлетик, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 00:30

Количество просмотров Просмотров: 628

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.08.2018 00:43 # mancunia-planet
    самые дорогие киперы в апл

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  2. monsieurgood 09.08.2018 00:43 # monsieurgood
    "В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Лондона финишировать на пятой с конца позиции в английском чемпионате."

    михжало статейных дел мастер

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  3. awesome-arsenal 09.08.2018 00:43 # awesome-arsenal
    это даже не Кек, я даже хз просто ужас просто капитал шоу

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  4. chr1s8rown 09.08.2018 00:42 # chr1s8rown
    *В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Лондона финишировать на пятой с конца позиции в английском чемпионате.

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  5. chelsea-super 09.08.2018 00:41 # chelsea-super
    Заебись)

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  6. monsieurgood 09.08.2018 00:41 # monsieurgood
    сук, вот развели нас......

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  7. ccchelsea 09.08.2018 00:39 # ccchelsea
    Пишут типо смесь Де Хеи и Куртуа. Очень хорош на ленточке, но в то же время очень спокоен и надёжен, никогда не нервничает и не суетится. Единственное, что настораживает, так это то, что он дохловатый. Надо подкачаться, а то условный Бентеке может и затоптать.

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  8. monsieurgood 09.08.2018 00:36 # monsieurgood
    ну у кепы хоть лицо нормальное

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  9. cristean2 09.08.2018 00:36 # cristean2
    Единственная хорошая новость за сегодня

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  10. kontorres 09.08.2018 00:35 # kontorres
    Норм вратарь, десятку сухарей оформит как минимум

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  11. monsieurgood 09.08.2018 00:34 # monsieurgood
    Куртуа гандон по двум причинам:

    1. Свалил из клуба самым мерзким образом.
    2. Вынудил купить Кепу за 80 млн.

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  12. skydreams 09.08.2018 00:34 # skydreams
    В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Бильбао финишировать на пятой с конца позиции в испанском чемпионате.

    Источник: http://fapl.ru/posts/64413/?c=1

    Хаха) Ну посмотрим что из него выйдет. Физические характеристики для вратаря хорошие

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  13. brown-ale 09.08.2018 00:33 # brown-ale
    > пятой с конца

    Бгггг!

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  14. thegodfather 09.08.2018 00:31 # thegodfather
    лютый топер
    чемпик наш
    изи +15 очей в сезоне

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