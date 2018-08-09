"Челси" обзавелся самым дорогим голкипером мира в лице Аррисабалаги
"Челси" официально завершил приобретение голкипера Кепы Аррисабалаги из "Атлетика", активировав пункт в контракте игрока с клубом из Бильбао об отступных в 80 миллионов евро (71 млн. фунтов).
Слухи о том, что "синие" интересуются Аррисабалагой, появились лишь в начале этой недели, когда Тибо Куртуа устроил забастовку и отказался приступать к тренировкам в Кобхэме.
К счастью для "Челси", им не пришлось договариваться с "Атлетиком". Лондонский клуб заручился согласием самого Кепы и выплатил предусмотренные отступные. Таким образом, теперь Аррисабалага сменит проданного в "Реал" Куртуа в качестве первого номера "синих".
23-летний Аррисабалага является воспитанником "Атлетика", за который он провел более 50 матчей в рамках Ла Лиги. В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Бильбао финишировать на пятой с конца позиции в испанском чемпионате.
"Это очень важное решение для меня, для моей карьеры, а также для моей личной жизни".
"В этом клубе так много всего привлекательного: выигранные трофеи, другие игроки, город, английская Премьер-Лига. Это сочетание вещей, и я очень рад, что "Челси" решил оказать мне доверие и пригласить меня", — сообщил Аррисабалага.
Добавим, что теперь Аррисабалага, находившийся в заявке сборной Испании на ЧМ-2018, становится самым дорогим голкипером мира. Это звание Кепа перехватывает у бразильского новичка "Ливерпуля" Алиссона.
09.08.2018 00:30
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Последние комментарии:
самые дорогие киперы в апл
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"В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Лондона финишировать на пятой с конца позиции в английском чемпионате."
михжало статейных дел мастер
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это даже не Кек, я даже хз просто ужас просто капитал шоу
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*В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Лондона финишировать на пятой с конца позиции в английском чемпионате.
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Заебись)
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сук, вот развели нас......
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Пишут типо смесь Де Хеи и Куртуа. Очень хорош на ленточке, но в то же время очень спокоен и надёжен, никогда не нервничает и не суетится. Единственное, что настораживает, так это то, что он дохловатый. Надо подкачаться, а то условный Бентеке может и затоптать.
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ну у кепы хоть лицо нормальное
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Единственная хорошая новость за сегодня
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Норм вратарь, десятку сухарей оформит как минимум
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Куртуа гандон по двум причинам:
1. Свалил из клуба самым мерзким образом.
2. Вынудил купить Кепу за 80 млн.
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В прошлом сезоне Кепа помог клубу из Бильбао финишировать на пятой с конца позиции в испанском чемпионате.
Источник: http://fapl.ru/posts/64413/?c=1
Хаха) Ну посмотрим что из него выйдет. Физические характеристики для вратаря хорошие
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> пятой с конца
Бгггг!
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лютый топер
чемпик наш
изи +15 очей в сезоне
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