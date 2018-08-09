Куртуа: "Челси" всегда будет в моем сердце"

Тибо Куртуа Новичок "Реала" Тибо Куртуа опубликовал заявление по поводу своего ухода из "Челси", поблагодарив всех, кто имеет отношение к лондонскому клубу.

Отказавшись возвращаться из отпуска, Куртуа все-таки убедил "синих" отпустить его в "Реал", и в среду трансфер был подтвержден официально. Тибо заключил с Королевским клубом шестилетний контракт, позволив полузащитнику Матео Ковачичу отправиться в противоположном направлении на правах аренды.

Готовясь к намеченной на четверг презентации в качестве игрока "Реала", 26-летний бельгиец обратился к поклонникам "Челси" через инстаграм. Тибо в очередной раз подчеркнул, что к смене клуба его сподвигло желание быть ближе к детям.

"Привет, семья "Челси".

"С помощью этих прощальных слов я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность за эти четыре великолепных года. "Челси" всегда будет занимать особенное место в моем сердце".

"Мне было всего 19 лет, когда клуб продемонстрировал огромную веру в мои способности. Факт, что такой большой клуб следит за мной, был словно исполнением мечты. Когда меня впервые отправили в аренду, это решение помогло мне вырасти и стать голкипером, подходящим "Челси".

"Когда я вернулся, то был очень счастлив стать частью одной из крупнейших команд в мире. Я исполнил свою детскую мечту — сыграть в Премьер-Лиге. Кроме того я горжусь, что мы смогли выиграть два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Кубок Англии!"

"Огромное спасибо всем моим партнерам по команде и техническому персоналу за прошедшие четыре года, на протяжении которых мы вместе добивались успеха и переживали удивительные моменты на поле и вне его. Эта команда никогда бы не добилась успеха без тех, кто предан игроками и клубу. Я говорю про медицинский департамент, ответственных за форму и всех тех, кого я не могу поблагодарить отдельно!"

"И последнее, но не менее важное. Я хочу сказать спасибо болельщикам за их замечательную поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы поймете, что возможность быть ближе к своим детям сыграла значительную роль в моем решении".

"Я желаю вам всего наилучшего в будущем. Для меня было огромной честью быть в семье "Челси"!" — гласит заявление Куртуа.

Добавим, что эта публикация в аккаунте Куртуа продержалась всего несколько минут. Обновляя свою биографию, Тибо поспешил удалить и прощальное письмо с благодарностями "Челси".



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 09.08.2018 00:40 # ccchelsea
    Ещё и ангела из себя строит, мразотка.

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  2. klementino 09.08.2018 00:38 # klementino
    Иди нахуй

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  3. hollywood-hoe 09.08.2018 00:32 # hollywood-hoe
    Дети куртуа будут рядом с дочерью Кейна..ну вы поняли

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  4. skydreams 09.08.2018 00:31 # skydreams
    Блин мужики, не понимаю, каким каблуком надо быть чтобы оставить жену и детей в другой стране? Тут 100% решение жены. Любой бы нормальный мужик сказал переезжаем и всё тут. И жена, как бы ей не хотелось, собрала вещи и поехала. Я понимаю, если бы он играл в Китае, стран бывшего совка, Индии... Но мать его ЛОНДОН! Лучшее образование будет для детей. Но либо я чего-то не знаю, либо это один из самых главных "каблуков" на моей памяти

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  5. didier-11 09.08.2018 00:23 # didier-11
    Детьми прикрывается
    В стиле виллиана

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  6. monsieurgood 09.08.2018 00:21 # monsieurgood
    как определить гнилого человека/футболиста/родителя? он прикрывается или клянется своими детьми

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  7. monsieurgood 09.08.2018 00:19 # monsieurgood
    ой, блya, распиzдился. хватит врать. просто заткнись

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  8. manutd-20champ 09.08.2018 00:17 # manutd-20champ
    все пи*дят про сердце, а жопа в другом месте.

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  9. cristean2 09.08.2018 00:11 # cristean2
    Чтоб ты сдохла, шлю.ха тупая, надеюсь тебе е6ало сдлмают в первом же матче, отдали Чеха, легенду клуба ради этой шлю.хи...

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