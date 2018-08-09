Куртуа: "Челси" всегда будет в моем сердце"

Новичок "Реала" Тибо Куртуа опубликовал заявление по поводу своего ухода из "Челси", поблагодарив всех, кто имеет отношение к лондонскому клубу.

Отказавшись возвращаться из отпуска, Куртуа все-таки убедил "синих" отпустить его в "Реал", и в среду трансфер был подтвержден официально. Тибо заключил с Королевским клубом шестилетний контракт, позволив полузащитнику Матео Ковачичу отправиться в противоположном направлении на правах аренды.



Готовясь к намеченной на четверг презентации в качестве игрока "Реала", 26-летний бельгиец обратился к поклонникам "Челси" через инстаграм. Тибо в очередной раз подчеркнул, что к смене клуба его сподвигло желание быть ближе к детям.



"Привет, семья "Челси".



"С помощью этих прощальных слов я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность за эти четыре великолепных года. "Челси" всегда будет занимать особенное место в моем сердце".



"Мне было всего 19 лет, когда клуб продемонстрировал огромную веру в мои способности. Факт, что такой большой клуб следит за мной, был словно исполнением мечты. Когда меня впервые отправили в аренду, это решение помогло мне вырасти и стать голкипером, подходящим "Челси".



"Когда я вернулся, то был очень счастлив стать частью одной из крупнейших команд в мире. Я исполнил свою детскую мечту — сыграть в Премьер-Лиге. Кроме того я горжусь, что мы смогли выиграть два титула Премьер-Лиги, Кубок Лиги и Кубок Англии!"



"Огромное спасибо всем моим партнерам по команде и техническому персоналу за прошедшие четыре года, на протяжении которых мы вместе добивались успеха и переживали удивительные моменты на поле и вне его. Эта команда никогда бы не добилась успеха без тех, кто предан игроками и клубу. Я говорю про медицинский департамент, ответственных за форму и всех тех, кого я не могу поблагодарить отдельно!"



"И последнее, но не менее важное. Я хочу сказать спасибо болельщикам за их замечательную поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы поймете, что возможность быть ближе к своим детям сыграла значительную роль в моем решении".



"Я желаю вам всего наилучшего в будущем. Для меня было огромной честью быть в семье "Челси"!" — гласит заявление Куртуа.



Добавим, что эта публикация в аккаунте Куртуа продержалась всего несколько минут. Обновляя свою биографию, Тибо поспешил удалить и прощальное письмо с благодарностями "Челси".