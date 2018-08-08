"Челси" отпускает Куртуа и берет в аренду Ковачича

"Челси" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно переезда голкипера Тибо Куртуа в Мадрид. В рамках этой договоренности в противоположном направлении отправится полузащитник Матео Ковачич, но на правах аренды.

Напомним, когда для Куртуа подошло время возвращаться из отпуска, Тибо отказаться приступать к тренировкам и через своего агента дал ясно понять, что жаждет стать игроком "Реала".



Эта ситуация заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке в поисках нового первого номера, и ранее в среду "Атлетик" из Бильбао объявил, что лондонский клуб активировал пункт в контракте Кепы Аррисабалаги об отступных.



Близость сделки по Кепе позволила "Челси" дать добро на трансфер Куртуа в "Реал". Теперь 26-летний бельгиец направляется в Мадрид, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медицинского обследование, однако в собственном заявлении Королевский клуб добавляет, что Тибо уже подписал контракт на шесть лет.



Помимо денежной компенсации, "Челси" получит от "Реала" и право арендовать полузащитника Матео Ковачича на сезон 2018/19. Ранее этим летом хорват неоднократно говорил о своем желании покинуть "Сантьяго Бернабеу" ради регулярной игровой практики.