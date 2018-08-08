"Челси" отпускает Куртуа и берет в аренду Ковачича

Тибо Куртуа "Челси" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно переезда голкипера Тибо Куртуа в Мадрид. В рамках этой договоренности в противоположном направлении отправится полузащитник Матео Ковачич, но на правах аренды.

Напомним, когда для Куртуа подошло время возвращаться из отпуска, Тибо отказаться приступать к тренировкам и через своего агента дал ясно понять, что жаждет стать игроком "Реала".

Эта ситуация заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке в поисках нового первого номера, и ранее в среду "Атлетик" из Бильбао объявил, что лондонский клуб активировал пункт в контракте Кепы Аррисабалаги об отступных.

Близость сделки по Кепе позволила "Челси" дать добро на трансфер Куртуа в "Реал". Теперь 26-летний бельгиец направляется в Мадрид, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медицинского обследование, однако в собственном заявлении Королевский клуб добавляет, что Тибо уже подписал контракт на шесть лет.

Помимо денежной компенсации, "Челси" получит от "Реала" и право арендовать полузащитника Матео Ковачича на сезон 2018/19. Ранее этим летом хорват неоднократно говорил о своем желании покинуть "Сантьяго Бернабеу" ради регулярной игровой практики.



Метки аренда, Ковачич, Куртуа, Реал, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 22:20

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Последние комментарии:




  1. monsieurgood 08.08.2018 23:09 # monsieurgood
    Ща куртруа читает фапл и рыдает от обиды

    (ответить)

  2. al-faarabi 08.08.2018 23:04 # al-faarabi
    1021363-722356 head-to-head
    заходим, вступаем и играем

    Источник: http://fapl.ru/posts/64405/?c=1#c6694934

    (ответить)

  3. girasimus 08.08.2018 23:00 # girasimus
    Столько поджарки для середнячка....

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  4. awesome-arsenal 08.08.2018 22:56 # awesome-arsenal
    Забрали кипера и взяли в аренду типа которого потом отдавать, просто позорище ландана.

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  5. mikkiynwa 08.08.2018 22:54 # mikkiynwa
    Как сообщает пресс-служба "сливочных", полузащитник Матео Ковачич будет выступать за "синих" на правах аренды до конца сезона-2018/19. Опцию выкупа контракт не подразумевает.

    Ранее сообщалось, что хавбек изъявил желание покинуть команду этим летом.

    В минувшем сезоне 24-летний Ковачич провел за мадридский клуб в чемпионате Испании 21 матч и отдал 2 голевые передачи.

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  6. don-antonio 08.08.2018 22:51 # don-antonio
    Хз, нахуя этот ковачич.. Лофтуса тогда точно надо в аренду сплавлять. Пацан жоска на лавку присядет. Да на эту позицию полузащиты пиздец товарищей

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  7. alexomck 08.08.2018 22:48 # alexomck
    Без ЛЧ тяжко канеш, клубы из ЛЕ только молодых, перспетивных, проблемных, и около-топов брать могут, ещё и переплачивая зачастую. Только МЮ мог чисто за счёт бренда и без ЛЧ топарей брать, но тож с переплатой.

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  8. al-faarabi 08.08.2018 22:47 # al-faarabi
    кого можно купить на 80 лям, например:

    икарди
    левандовски
    мартиаля
    леона бейли + джека батленда
    пулишича
    тьяго алькантару
    кавани
    верратти
    усмана дембеле

    но не кепу

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  9. monsieurgood 08.08.2018 22:45 # monsieurgood
    Что-то херовое происходит, ребза. Отдать крысеныша, получить говнаря-лавочника в аренду (с правом/без - пох), когда лучше своих подтянуть на эту позицию - ни-то явно не хуже, а может и получше будут. Такое ощущение, что в офисе "Челси" обезьяна перед компом сидит. Бля, ну позорный-позор от таких трансферных ходов. Ни яиц, ни благоразумия.

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  10. gerrard08 08.08.2018 22:45 # gerrard08
    А говорили что челси не трамплин..
    Ковачич же такой же зелёный как у Баркли, так себе усиление, если честно.

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  11. hollywood-hoe 08.08.2018 22:42 # hollywood-hoe
    Кстати кто в курсе что с негром из Селтика, что в чемпионшипе клепал? Ни одного слуха за лето. Сднил типа чи шо?

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  12. halamon 08.08.2018 22:42 # halamon
    Если Ковачич без права выкупа едет то у Марины вообще нет яиц))

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  13. ba-29 08.08.2018 22:40 # ba-29
    Пока цари Лондона покупают самого перспективного вратаря и трёхкратного чемпиона лч и финалиста чм, портовые берут нонеймов вроде дворового чёрного лехи, алису из сериала односезонки и нонейма фабринью. Мдееее.
    Пиздите - пиздите. Скоро будете курить синюю кожаную сигару как и в принципе делаете это из года в год ))

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  14. sausage 08.08.2018 22:39 # sausage
    Все эти трансферы всё равно похожи на мышиную возню. Конечно, Грановская опытный финансист, управленец и решала, да и в английском футболе уже не первый день, но всё же не она выбирает кандидатуры. Кто её сейчас консультирует по игрокам, кто даёт такие идеи? Интересный момент.

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  15. chelsealondon 08.08.2018 22:39 # chelsealondon
    Нет я конечно понимаю может и Кепе топарь жуткий....но 80 млн....можно было и отступные Облака активировать там 60 млн вроде....Топаря Чеха вернуть....да там и Нойера можно было наверно за такие бабки....ну ладно может ошибаюсь, в будущим возможно самый топовый кипер, даже в не будущем а в этом сезоне....

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  16. hollywood-hoe 08.08.2018 22:37 # hollywood-hoe
    Это все збс конечно, но напада так и не будет, если только сигаретный не начнет мичи наигрывать, в короткий пас этот негр должен по-другому заиграть

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  17. rap-woiska 08.08.2018 22:34 # rap-woiska
    пенсовских бомжей спустите с небес на землю, ковакек без права выкупа едет ,леол.

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  18. mikkiynwa 08.08.2018 22:33 # mikkiynwa
    Ржу как пенсов обоссали.
    Просто дали игрока без права выкупа.
    Чтобы поиграл, практики набрался и домой.

    Как же используют этих лохов с Лиги Европы

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  19. largo-winch 08.08.2018 22:33 # largo-winch
    Попрощались с легендой клуба Петром Чехом и выгнали многоопытного тренера вратарей ради чего, ради вот этого чмошника?
    Говноеды старые

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  20. ccchelsea 08.08.2018 22:30 # ccchelsea
    Право выкупа включили хоть? А то пиздец обидно будет если он заиграет,а выкупить не сможем.

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