"Челси" отпускает Куртуа и берет в аренду Ковачича
"Челси" объявил о достигнутой договоренности с "Реалом" относительно переезда голкипера Тибо Куртуа в Мадрид. В рамках этой договоренности в противоположном направлении отправится полузащитник Матео Ковачич, но на правах аренды.
Напомним, когда для Куртуа подошло время возвращаться из отпуска, Тибо отказаться приступать к тренировкам и через своего агента дал ясно понять, что жаждет стать игроком "Реала".
Эта ситуация заставила "синих" активизироваться на трансферном рынке в поисках нового первого номера, и ранее в среду "Атлетик" из Бильбао объявил, что лондонский клуб активировал пункт в контракте Кепы Аррисабалаги об отступных.
Близость сделки по Кепе позволила "Челси" дать добро на трансфер Куртуа в "Реал". Теперь 26-летний бельгиец направляется в Мадрид, чтобы обсудить условия личного контракта и пройти медицинского обследование, однако в собственном заявлении Королевский клуб добавляет, что Тибо уже подписал контракт на шесть лет.
Помимо денежной компенсации, "Челси" получит от "Реала" и право арендовать полузащитника Матео Ковачича на сезон 2018/19. Ранее этим летом хорват неоднократно говорил о своем желании покинуть "Сантьяго Бернабеу" ради регулярной игровой практики.
08.08.2018 22:20
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Последние комментарии:
Ща куртруа читает фапл и рыдает от обиды
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1021363-722356 head-to-head
заходим, вступаем и играем
Источник: http://fapl.ru/posts/64405/?c=1#c6694934
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Столько поджарки для середнячка....
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Забрали кипера и взяли в аренду типа которого потом отдавать, просто позорище ландана.
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Как сообщает пресс-служба "сливочных", полузащитник Матео Ковачич будет выступать за "синих" на правах аренды до конца сезона-2018/19. Опцию выкупа контракт не подразумевает.
Ранее сообщалось, что хавбек изъявил желание покинуть команду этим летом.
В минувшем сезоне 24-летний Ковачич провел за мадридский клуб в чемпионате Испании 21 матч и отдал 2 голевые передачи.
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Хз, нахуя этот ковачич.. Лофтуса тогда точно надо в аренду сплавлять. Пацан жоска на лавку присядет. Да на эту позицию полузащиты пиздец товарищей
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Без ЛЧ тяжко канеш, клубы из ЛЕ только молодых, перспетивных, проблемных, и около-топов брать могут, ещё и переплачивая зачастую. Только МЮ мог чисто за счёт бренда и без ЛЧ топарей брать, но тож с переплатой.
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кого можно купить на 80 лям, например:
икарди
левандовски
мартиаля
леона бейли + джека батленда
пулишича
тьяго алькантару
кавани
верратти
усмана дембеле
но не кепу
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Что-то херовое происходит, ребза. Отдать крысеныша, получить говнаря-лавочника в аренду (с правом/без - пох), когда лучше своих подтянуть на эту позицию - ни-то явно не хуже, а может и получше будут. Такое ощущение, что в офисе "Челси" обезьяна перед компом сидит. Бля, ну позорный-позор от таких трансферных ходов. Ни яиц, ни благоразумия.
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А говорили что челси не трамплин..
Ковачич же такой же зелёный как у Баркли, так себе усиление, если честно.
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Кстати кто в курсе что с негром из Селтика, что в чемпионшипе клепал? Ни одного слуха за лето. Сднил типа чи шо?
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Если Ковачич без права выкупа едет то у Марины вообще нет яиц))
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Пока цари Лондона покупают самого перспективного вратаря и трёхкратного чемпиона лч и финалиста чм, портовые берут нонеймов вроде дворового чёрного лехи, алису из сериала односезонки и нонейма фабринью. Мдееее.
Пиздите - пиздите. Скоро будете курить синюю кожаную сигару как и в принципе делаете это из года в год ))
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Все эти трансферы всё равно похожи на мышиную возню. Конечно, Грановская опытный финансист, управленец и решала, да и в английском футболе уже не первый день, но всё же не она выбирает кандидатуры. Кто её сейчас консультирует по игрокам, кто даёт такие идеи? Интересный момент.
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Нет я конечно понимаю может и Кепе топарь жуткий....но 80 млн....можно было и отступные Облака активировать там 60 млн вроде....Топаря Чеха вернуть....да там и Нойера можно было наверно за такие бабки....ну ладно может ошибаюсь, в будущим возможно самый топовый кипер, даже в не будущем а в этом сезоне....
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Это все збс конечно, но напада так и не будет, если только сигаретный не начнет мичи наигрывать, в короткий пас этот негр должен по-другому заиграть
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пенсовских бомжей спустите с небес на землю, ковакек без права выкупа едет ,леол.
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Ржу как пенсов обоссали.
Просто дали игрока без права выкупа.
Чтобы поиграл, практики набрался и домой.
Как же используют этих лохов с Лиги Европы
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Попрощались с легендой клуба Петром Чехом и выгнали многоопытного тренера вратарей ради чего, ради вот этого чмошника?
Говноеды старые
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Право выкупа включили хоть? А то пиздец обидно будет если он заиграет,а выкупить не сможем.
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