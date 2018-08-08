Санчес хочет, чтобы "Юнайтед" покупал больших игроков
Нападающий Алексис Санчес считает, что "Манчестер Юнайтед" обязан покупать игроков большого калибра — вроде его партнера по сборной Чили Артуро Видаля.
Этим летом "красные дьяволы" пока совершили лишь одно по-настоящему крупное приобретение, потратившись на полузащитника Фреда.
Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не теряет надежд подписать хотя бы еще одного новичка в остатке трансферного окна, и Санчес хочет, чтобы это был непременно игрок топ-уровня.
"Мы в "Юнайтед" должны покупать больших игроков, с опытом. "Барселона" только что купила Артуро Видаля — отличного игрока и моего партнера по сборной Чили. Он пример того, игроков какого типа должны покупать мы, чтобы выигрывать трофеи и сражаться на высочайшем уровне".
"По тому, что я увидел на тренировках, могу сказать, что Фред — тот игрок, который всегда хочет идти вперед, он всегда хочет атаковать, и я думаю, мы с ним сможем хорошо понимать друг друга, и это пойдет на пользу моей игре", — сообщил Санчес Sky Sports.
08.08.2018 22:00
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Последние комментарии:
по факту у юнайтед лучший состав в АПЛ, тут и атака впоряде, полузащита имеется для разной схемы, и набор защитников лютый не говоря о вратаре, состав для более широкой масти, а не для тупого автобуса
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Видаль днить уже начал, так-то Фред интереснее сейчас.
Погба, Де Хеа, Санчес, Лукаку звёзды в МЮ, Матич и Мата где-то рядом, в принципе норм, проблемы в неровности состава скорее.
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тояняк сосет все деньги у МУМУ и при этом усилений требует , получает как 2 азара
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Ебонутый ти шо? Все деньги на твою зарплату ушли.
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а кто в мю большой игрок? де гея?
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