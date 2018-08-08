Санчес хочет, чтобы "Юнайтед" покупал больших игроков

Алексис Санчес Нападающий Алексис Санчес считает, что "Манчестер Юнайтед" обязан покупать игроков большого калибра — вроде его партнера по сборной Чили Артуро Видаля.

Этим летом "красные дьяволы" пока совершили лишь одно по-настоящему крупное приобретение, потратившись на полузащитника Фреда.

Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не теряет надежд подписать хотя бы еще одного новичка в остатке трансферного окна, и Санчес хочет, чтобы это был непременно игрок топ-уровня.

"Мы в "Юнайтед" должны покупать больших игроков, с опытом. "Барселона" только что купила Артуро Видаля — отличного игрока и моего партнера по сборной Чили. Он пример того, игроков какого типа должны покупать мы, чтобы выигрывать трофеи и сражаться на высочайшем уровне".

"По тому, что я увидел на тренировках, могу сказать, что Фред — тот игрок, который всегда хочет идти вперед, он всегда хочет атаковать, и я думаю, мы с ним сможем хорошо понимать друг друга, и это пойдет на пользу моей игре", — сообщил Санчес Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 08.08.2018 22:35 # al-faarabi
    по факту у юнайтед лучший состав в АПЛ, тут и атака впоряде, полузащита имеется для разной схемы, и набор защитников лютый не говоря о вратаре, состав для более широкой масти, а не для тупого автобуса

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  2. alexomck 08.08.2018 22:21 # alexomck
    Видаль днить уже начал, так-то Фред интереснее сейчас.
    Погба, Де Хеа, Санчес, Лукаку звёзды в МЮ, Матич и Мата где-то рядом, в принципе норм, проблемы в неровности состава скорее.

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  3. gio 08.08.2018 22:05 # gio
    тояняк сосет все деньги у МУМУ и при этом усилений требует , получает как 2 азара

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  4. ccchelsea 08.08.2018 22:03 # ccchelsea
    Ебонутый ти шо? Все деньги на твою зарплату ушли.

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  5. recyjoed 08.08.2018 22:00 # recyjoed
    а кто в мю большой игрок? де гея?

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