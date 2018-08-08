Санчес хочет, чтобы "Юнайтед" покупал больших игроков

Нападающий Алексис Санчес считает, что "Манчестер Юнайтед" обязан покупать игроков большого калибра — вроде его партнера по сборной Чили Артуро Видаля.

Этим летом "красные дьяволы" пока совершили лишь одно по-настоящему крупное приобретение, потратившись на полузащитника Фреда.



Главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо не теряет надежд подписать хотя бы еще одного новичка в остатке трансферного окна, и Санчес хочет, чтобы это был непременно игрок топ-уровня.



"Мы в "Юнайтед" должны покупать больших игроков, с опытом. "Барселона" только что купила Артуро Видаля — отличного игрока и моего партнера по сборной Чили. Он пример того, игроков какого типа должны покупать мы, чтобы выигрывать трофеи и сражаться на высочайшем уровне".



"По тому, что я увидел на тренировках, могу сказать, что Фред — тот игрок, который всегда хочет идти вперед, он всегда хочет атаковать, и я думаю, мы с ним сможем хорошо понимать друг друга, и это пойдет на пользу моей игре", — сообщил Санчес Sky Sports.