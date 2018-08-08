Скоулз не видит "Юнайтед" среди претендентов на титул
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что не видит команду Жозе Моуриньо среди претендентов на титул Премьер-Лиги в новом сезоне.
Прошлую кампанию "красные дьяволы" завершили в 19 очках позади взявшего титул "Манчестер Сити", однако Скоулз считает, что в это трансферное окно "Юнайтед" сделал недостаточно, чтобы сократить дистанцию до соседей.
Более того, даже повторно финишировать на втором месте "Юнайтед" будет сложно — Пол опасается, что его бывший клуб останется позади не только "Сити", но и "Ливерпуля".
"Если смотреть на "Манчестер Сити" и, возможно, "Ливерпуль", то я не думаю, что в данный момент "Юнайтед" соответствует классу этих двух команд. "Ливерпуль" совершил ряд очень хороших приобретений".
"Я не представляю себе, что "Юнайтед" сможет приблизиться к "Сити". У "Сити" действительно хорошая команда, отличный тренер, ряд отличных игроков. Они все знают, как нужно играть, тогда как в "Юнайтед" не сильно уверены, что вообще происходит".
"У меня нет четкого представления ни насчет команды, ни насчет игроков, ни насчет того, как они собираются играть из недели в неделю. Надеюсь я ошибусь, но я не вижу их среди претендентов на победу в лиге в этом году", — приводит слова Скоулза Sky Sports.
08.08.2018 21:00
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Последние комментарии:
Иди в тренеры братан, только ты поднимишь из дерьма великий Юнайтед!
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скоулз какой то редкий адекват среди экспертов
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Моур больше всего бесит когда жалуется, жаловаться что что-то идёт не по плану это зашквар, отталкиваться от того что есть и не ныть было бы логично для нормального адекватного человека,тем более когда у тебя безграничные ресурсы для совершенствования и одна из лучших школ молодняка,а он говнюк жалуется вечно , ни к чему хорошему это не ведёт
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А че про Челси не сказал?
А да, они же даже в четвёрку не попали вкхахахэ
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рыжий принц как всегда правду матку режет...
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Какой-то день обссывания манков.
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Бля, какой же Рыжий топ. Что игроком был оxуенным, что экспертом сейчас. Xуй он ложил на всех, все говорит как есть.
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