Скоулз не видит "Юнайтед" среди претендентов на титул

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что не видит команду Жозе Моуриньо среди претендентов на титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Прошлую кампанию "красные дьяволы" завершили в 19 очках позади взявшего титул "Манчестер Сити", однако Скоулз считает, что в это трансферное окно "Юнайтед" сделал недостаточно, чтобы сократить дистанцию до соседей.



Более того, даже повторно финишировать на втором месте "Юнайтед" будет сложно — Пол опасается, что его бывший клуб останется позади не только "Сити", но и "Ливерпуля".



"Если смотреть на "Манчестер Сити" и, возможно, "Ливерпуль", то я не думаю, что в данный момент "Юнайтед" соответствует классу этих двух команд. "Ливерпуль" совершил ряд очень хороших приобретений".



"Я не представляю себе, что "Юнайтед" сможет приблизиться к "Сити". У "Сити" действительно хорошая команда, отличный тренер, ряд отличных игроков. Они все знают, как нужно играть, тогда как в "Юнайтед" не сильно уверены, что вообще происходит".



"У меня нет четкого представления ни насчет команды, ни насчет игроков, ни насчет того, как они собираются играть из недели в неделю. Надеюсь я ошибусь, но я не вижу их среди претендентов на победу в лиге в этом году", — приводит слова Скоулза Sky Sports.