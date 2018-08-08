Жиру хочет продлить свой контракт с "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что рассчитывать заработать продление своего контракта с "синими".

Ранее этим летом Жиру связывали с переходом в "Марсель" и "Атлетико". Поговаривали, что новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может отказаться от услуг игрока, купленного лишь в январе у "Арсенала.



Однако Оливье не только не помышляет об уходе со "Стэмфорд Бридж", но и надеется доказать Сарри свою ценность, чтобы заставить клуб продлить с ним сотрудничество до июня 2020.



"Я перешел в "Челси" полгода назад и только начал привыкать к этому месту. У меня остается еще год по контракту, плюс клуб может активировать опцию продления еще на один. В нужное врем мы обсудим продление сотрудничества с боссами клуба. Спешить некуда", - сообщил Жиру Sky Sports.