"Арсенал" обдумывает предложение по Домагою Виде

"Арсенал" может совершить еще одно приобретение до закрытия трансферного окна, обдумывая предложение по защитнику "Бешикташа" Домагою Виде.

Как стало известно Evening Standard, "Арсенал" и "Бешикташ" достаточно давно контактируют насчет звезды сборной Хорватии. "Канониры" дали понять, что хотели бы выменять Виду на одного из своих игроков — вроде Давида Оспины или Данни Уэлбека — тогда как турецкий клуб предпочитает получить за Домагоя исключительно денежный эквивалент в размере 26.9 миллионов фунтов.



Теперь "Арсенал" раздумывает, делать ли предложение по 29-летнему Виде в соответствии с запросами "Бешикташа". При этом сам Домагой жаждет перебраться в Премьер-Лигу, где ранее им интересовался "Ливерпуль".



Добавим, этим летом "канониры" потратили уже 70 млн. фунтов на трансферы, поэтому для любой дополнительной покупки, сверх отведенного бюджета, главному тренеру Унаи Эмери сперва придется продать одного или нескольких игроков.