"Арсенал" обдумывает предложение по Домагою Виде

Домагой Вида "Арсенал" может совершить еще одно приобретение до закрытия трансферного окна, обдумывая предложение по защитнику "Бешикташа" Домагою Виде.

Как стало известно Evening Standard, "Арсенал" и "Бешикташ" достаточно давно контактируют насчет звезды сборной Хорватии. "Канониры" дали понять, что хотели бы выменять Виду на одного из своих игроков — вроде Давида Оспины или Данни Уэлбека — тогда как турецкий клуб предпочитает получить за Домагоя исключительно денежный эквивалент в размере 26.9 миллионов фунтов.

Теперь "Арсенал" раздумывает, делать ли предложение по 29-летнему Виде в соответствии с запросами "Бешикташа". При этом сам Домагой жаждет перебраться в Премьер-Лигу, где ранее им интересовался "Ливерпуль".

Добавим, этим летом "канониры" потратили уже 70 млн. фунтов на трансферы, поэтому для любой дополнительной покупки, сверх отведенного бюджета, главному тренеру Унаи Эмери сперва придется продать одного или нескольких игроков.



Метки Арсенал, Бешикташ, Вида

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 19:25

Количество просмотров Просмотров: 1178

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  1. only--liverpool 08.08.2018 20:16 # only--liverpool
    Классный игрок

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  2. chelsealondon 08.08.2018 20:07 # chelsealondon
    В самый раз...

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  3. gandalf 08.08.2018 19:59 # gandalf
    Привет Домагои

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  4. toledo 08.08.2018 19:53 # toledo
    слава украине блэт(

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  5. chebrec 08.08.2018 19:31 # chebrec
    Жидобендеровец косматый

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  6. ccchelsea 08.08.2018 19:30 # ccchelsea
    Хахаха блять, как всегда топ трансферы у Арсенала.

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