Погба не требовал удвоить его зарплату

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не выдвигал требований к своему клубу насчет повышения зарплаты на 200 тысяч фунтов в неделю.

На днях в прессе появились слухи, что агент француза Мино Райола работает над трансфером Погба в "Барселону". Позже издание Sky Sports подтвердило, что каталонский клуб предлагал 45 миллионов фунтов плюс двух своих игроков за Поля, но получил отказ.



Тут же появились подозрения, что Райола просто пытается выбить для своего клиента более выгодный контракт. По информации The Sun, Поль выразил готовность отбросить мысли о смене клуба, если "красные дьяволы" подпишут с ним новый контракт с более чем двукратным увеличением зарплаты — со 180 до 380 тыс. фунтов еженедельно.



Однако сегодня Sky Sports спешит успокоить возникшие спекуляции. 25-летний полузащитник не выдвигал никаких требований к "Юнайтед" по поводу зарплаты и едва ли покинет "Олд Траффорд" этим летом, потому что на подписание новых игроков у "дьяволов" остаются всего сутки, а найти адекватную замену Погба за столь короткое время просто невозможно.