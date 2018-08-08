Погба не требовал удвоить его зарплату

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не выдвигал требований к своему клубу насчет повышения зарплаты на 200 тысяч фунтов в неделю.

На днях в прессе появились слухи, что агент француза Мино Райола работает над трансфером Погба в "Барселону". Позже издание Sky Sports подтвердило, что каталонский клуб предлагал 45 миллионов фунтов плюс двух своих игроков за Поля, но получил отказ.

Тут же появились подозрения, что Райола просто пытается выбить для своего клиента более выгодный контракт. По информации The Sun, Поль выразил готовность отбросить мысли о смене клуба, если "красные дьяволы" подпишут с ним новый контракт с более чем двукратным увеличением зарплаты — со 180 до 380 тыс. фунтов еженедельно.

Однако сегодня Sky Sports спешит успокоить возникшие спекуляции. 25-летний полузащитник не выдвигал никаких требований к "Юнайтед" по поводу зарплаты и едва ли покинет "Олд Траффорд" этим летом, потому что на подписание новых игроков у "дьяволов" остаются всего сутки, а найти адекватную замену Погба за столь короткое время просто невозможно.



Метки Манчестер Юнайтед, Погба, слухи

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 19:00

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  1. ccchelsea 08.08.2018 19:05 # ccchelsea
    Все ссут на скюм.

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  2. danik9 08.08.2018 19:05 # danik9
    ой скажите, что он и вправду пожалел мю и поэтому решил не уходить.

    Что за глупость вообще, сейчас большинство футболистов только о деньгах и думают, да и в Барсе выше вероятность что-то выйграть имхо

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