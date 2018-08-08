Анонс сезона Премьер-Лиги 2018/19. Часть 1

Уже в пятницу матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Лестером" стартует новый сезон в английской Премьер-Лиге, и по традиции FAPL.ru подготовил анонс кампании. В первой его части — команды от А до Л, от "Арсенала" до "Ливерпуля".





АРСЕНАЛ



Сезон 2017/18: +19=6-13, 74-51, 63 очка, 6-е место



Для "Арсенала" начинаются сложные, но интересные времена — долгожданный уход Арсена Венгера делает грядущий сезон интригующим и знаковым. Болельщики "Арсенала" из партии "Wenger — out!" ждали этого момента достаточно долго, но даже они восприняли назревшие перемены без особой радости, так как положение клуба сейчас выглядит очень шатким. В "Арсенал" уже не идут звезды первой величины, и даже с приглашением просто больших игроков без Венгера могут возникать проблемы. К тому же готов уйти в "Милан" Иван Газидис, а это означает большие перемены грядут на всех фронтах. А если уж Стэну Кренке удастся стать единоличным владельцем клуба, "Арсенал" ждут по-настоящему смутные времена и роль кормушки для американца без перспектив что-то изменить к лучшему. Весьма сомнительно, что "Арсенал" уже в этом сезоне сможет вернуться в топ-4 при всех уязвимых местах "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", а вот риск опуститься еще ниже есть, так как за спиной хватает амбициозных голодных к славе клубов с финансовыми возможностями, мало в чем уступающими "канонирским".



Унаи Эмери выглядит неплохим выбором для роли "буфера", который примет команду, которая десятилетиями знала только одного менеджера. В современном футболе уже не осталось больших проектов такого плана после того, как ушел на пенсию сэр Алекс, а его наследнику Дэвиду Мойесу пришлось очень сложно. У "Арсенала" есть все еще неплохой состав, с рядом классных игроков — это в первую очередь Обамеянг, Лакасетт, Начо Монреаль, Рэмси, Мхитарян, Мустафи. Пришедшие летом Лихтштайнер, Папастатопулос и Торрейра выглядят неплохим усилением при пока что минимальных потерях, но не исключен уход не только Косьелни, Уэлбека, но и Рэмси. Мне особенно ценным кажется подписание Лихтштайнера — столь опытных людей с характером победителя недоставало "Арсеналу" Венгера, а Унаи Эмери получит в его лице еще и тренера на поле.



Главная потеря: Арсен Венгер

Главное приобретение: Штефан Лихтштайнер ("Ювентус")

Кто может выстрелить: Маттео Гендузи ("Лорьян")

Прогноз: 5-6 место



БЕРНЛИ



Сезон 2017/18: +14=12-12, 36-39, 54 очка, 7-е место



"Бернли" провел свой лучший сезон в истории Премьер-Лиги и впервые за долгое время вышел в Европу, но этот выдающийся результат подарит большое испытание для команды Шона Дайча в этом сезоне. Игра на два фронта, к тому же со стартом в Лиге Европы в июле, становилась большой проблемой и для более крепких и опытных клубов, чем "Бернли", а "кларетовые" пока что не показывают желания принести еврокубки в жертву ради более комфортного календаря. Все же "Бернли" — это клуб, приближенный к своим болельщикам едва ли не больше всех в Премьер-Лиге, а они бы не поняли слива Евротура ради решения любых задач в чемпионате. "Кларетовые" фаны готовы и к борьбе за выживание: и даже к возможному вылету, если нужно будет заплатить такую цену за их Евротур, и это правильно — наслаждаться жизнью нужно по полной программе, здесь и сейчас.



К тому же Шон Дайч выглядит человеком, который способен предусмотреть все трудности и найти возможность сгладить острые углы. Клуб работает над расширением состава и кадрового потенциала, подписав Бена Гибсона, Матея Выдру и Джо Харта. У "Бернли" остается сильнейший козырь — домашний бонус, который будет ценным как в Европе, так и на внутренней арене. Вероятно, придется принести в жертву кубковые турниры, но только в случае прохода в групповой раунд Лиги Европы, с чем могут возникнуть проблемы — "Башакшехир" и в перспективе "Олимпиакос" имеют гораздо больше опыта игры на европейской арене. Очень хочется, чтобы "Бернли" задержался в Лиге Европы как можно дольше, так как болельщики "кларетовых" заслужили бонус в виде нескольких поездок "всей семьей" по футбольным городам Европы. Команда у Дайча крепкая, и с трудностями справляться ей не впервой. Травма Ника Поупа — проблема, но у "Бернли" есть не только новобранец Харт, но и Том Хитон, потерявший место в основе ровно так же, как Ник, после травмы плеча.



Главная потеря: Скотт Арфилд ("Рейнджерс")

Главное приобретение: Бен Гибсон ("Мидлсбро")

Кто может выстрелить: Чарли Тэйлор

Прогноз: нижняя половина таблицы, но без угрозы вылета



БОРНМУТ



Сезон 2017/18: +11=11-16, 45-61, 44 очка, 12-е место



"Борнмут" нашел свое место в Премьер-Лиге — сразу за экватором турнирной таблицы, но эта позиция не выглядит комфортной и стабильной, а кроме того не дарит болельщикам особых эмоций, кроме разве что облегчения в случае решения задачи выживания. В команду Эдди Хау очень тяжело интегрируются новички, а костяк ее все еще составляют люди, игравшие за "вишен" в низших дивизионах — особенно это касается обороны, где из новых людей заиграл только Натан Аке. Есть проблемы с результативностью и забивным нападающим — не решил их даже опытный Джермейн Дефо, но есть надежда на то, что проведет наконец полноценный сезон без травм Каллум Уилсон.



Левый защитник Диего Рико призван решить проблему, возникшую на левом фланге обороны, где значительно сдал Чарли Дэниэлс. А валлиец Дэвид Брукс — это игрок " на вырост" в центр поля, где в этом сезоне ждут значительного прогресса от чемпиона Мира U-20 и чемпиона Европы U-17, уже дебютировавшего и в национальной сборной Льюиса Кука. Наверное, сейчас это самый ценный актив клуба, и все говорит в пользу того, что в грядущем сезоне он может стать одним из ключевых игроков "Борнмута". "Вишни" не должны вылетать, но и вряд ли поднимутся в топ-10 — у них все достаточно стабильно и немного скучно, команда выдает на протяжении сезона отрезки качественного футбола и неплохих результатов, но не отличается стабильностью.



Главная потеря: Беник Афобе ("Вулверхэмптон" — "Стоук")

Главное приобретение: Диего Рико ("Леганес")

Кто может выстрелить: Льюис Кук

Прогноз: нижняя половина таблицы, возможна борьба за выживание



БРАЙТОН



Сезон 2017/18: +9=13-16, 34-54, 40 очков, 15-е место



"Чайки" отлично справились с задачей сохранения прописки в элите в дебютном сезоне, но все понимают, что впереди у них не менее сложное испытание вторым сезоном. Крис Хьютон отлично знает, что расслабляться сейчас не время, так как в свое время с "Норвичем" выбыл обратно в Чемпионшип как раз во втором сезоне после повышения, а "Брайтон" выглядит даже менее крепким коллективом, чем его "канарейки".



Впрочем, клуб активно работает над тем, чтобы стать сильнее — трансферная кампания "чаек" этим летом была одной из самых плодовитых в Премьер-Лиге, и у Криса Хьютона уже сейчас есть как минимум пять игроков, которые способны усилить команду. Атакующий полузащитник/вингер Алиреза Джаханбахш пришел в качестве лучшего бомбардира Эредивизии и участника Чемпионата Мира в составе сборной Ирана. Был на видных ролях в России и защитник сборной Нигерии Леон Балогун, а кроме него "чайки" приобрели гвинейца Ива Биссума, Флорина Андоне из "Депортиво" и бразильского защитника Бернардо из "Лейпцига". Новички, конечно, не звездные, но расширить кадровый потенциал команды они смогут, как и создать простор для командного и индивидуального прогресса.



Главная потеря: Коннор Голдсон ("Рейнджерс")

Главное приобретение: Ив Биссума ("Лилль")

Кто может выстрелить: Алиреза Джаханбахш

Прогноз: Борьба за выживание, скорее всего — успешная



ВЕСТ ХЭМ



Сезон 2017/18: +10=12-16, 48-68, 42 очка, 13-е место



"Вест Хэм" при Дэвидах Голде и Салливане планомерно работает над тем, чтобы приблизиться к топ-клубам английской Премьер-Лиги. И хоть развитие клуба в последние годы напоминает броуновское движение, самый главный для себя пункт владельцы клуба выполнили — пригласили действительного топового менеджера для своей команды — выигрывавшего Премьер-Лигу с "Манчестер Сити" Мануэля Пеллегрини. Для "Вест Хэма" важнее всего даже не то, что чилиец брал чемпионство с "горожанами", а его успехи с крепкими середнячками с амбициями в Испании — "Вильярреалом" и "Малагой". Как минимум "желтая субмарина" — отличный ориентир для "молотков", и с Пеллегрини у них действительно есть хорошие возможности для прогресса.



Кроме того, что "Вест Хэм" обрел классного менеджера, важно и то, что клуб продолжает вкладывать деньги в усиление состава. Андрей Ярмоленко, Фелипе Андерсон и Джек Уилшер — это исполнители, хорошо знакомые всем в Европе. Райан Фредерикс — отличное (и главное — бесплатное!) усиление правого фланга обороны, а Фабиан Бальбуэна — игрок, с которым Пеллегрини будет работать комфортно. Есть еще Исса Диоп и Лукаш Фабиански — "Вест Хэм" традиционно активно провел лето, но очень важно, чтобы в кои-то веки все новички пришлись команде ко двору. Удача "молотков" и в том, что не ушел Марко Арнаутович — лучший игрок команды в прошлом сезоне.



Главная потеря: Шейху Куяте ("Кристал Пэлас")

Главное приобретение: Мануэль Пеллегрини

Кто может выстрелить: Рис Оксфорд

Прогноз: 8-10 место







ВУЛВЕРХЭМПТОН



Сезон 2017/18: +30=9-7, 82-39, 99 очков, 1-е место (Чемпионшип)



"Волки", называемые в последнее время "Портухэмптоном", выглядят командой, которая пришла в Премьер-Лигу всерьез и надолго. Цели, преследуемые владельцами клуба (китайские инвесторы) и серым кардиналом "волков" Жорже Мендешем, очень схожи с тем, чем занимаются в Премьер-Лиге уже два сезона владельцы "Уотфорда", но если клубы с такой философией задерживаются в Премьер-Лиге, значит они нужны ей. Явная ставка "Вулверхэмптона" на португалоговорящих игроков не могла не повлиять и на стиль игры команды — это весьма прагматичный коллектив, от которого не стоит ждать чего-то феерического.



Стиль "Вулверхэмптона" основан на умении ряда его игроков держать мяч под давлением хоть часами и взрывном характере атак, с приличным процентом реализации моментов. Странно, что Нуну Эшпириту Санту отдал в "Лидс" одного из лучших игроков прошлого сезона в команде — левого латераля Барри Дугласа и ожидает прибытия на его позицию Александра Зинченко, но бывшему вратарю, а также главному тренеру "Порту" и первому клиенту Жорже Мендеша виднее. В Чемпионшипе он показал умение адаптироваться, и у его команды не должно быть больших проблем в первом сезоне в Премьер-Лиге. Интересно будет понаблюдать за Рубеном Невешем, от которого уже давно в Португалии ждут прогресса. Чтобы перезапустить свою карьеру ему пришлось отправиться в Чемпионшип и стоит признать — был он там очень и очень хорош.



Главная потеря: Барри Дуглас ("Лидс")

Главное приобретение: Жоао Моутиньо ("Монако")

Кто может выстрелить: Морган Гиббс-Уайт

Прогноз: 11-15 место



КАРДИФФ



Сезон 2017/18: +27=9-10, 69-39, 90 очков, 2-е место (Чемпионшип)



Нил Уорнок уже в четвертый раз оформил повышение в высший дивизион английского футбола и уверен в том, что его нынешний "Кардифф" — самый сильный клуб из числа тех, что он выводил в элиту. Все предыдущие попытки "седого паромщика" закрепиться на богатом берегу Премьер-Лиги оказывались неудачными, но в этот раз хочется пожелать ему удачи. Союз одного из самых непопулярных клубов в Британии с самым "кислым" менеджером английского футбола выглядит вызовом "против всех", но на самом деле Уорнок традиционно увлечен своим любимым делом, не замечая ничего вокруг, и конфликтуя со всеми, кто против его клуба. Этого специалиста можно не любить, но нельзя не уважать за жизнь, отданную английскому футболу и умение добиваться результата малыми вложениями.



Что интересно, "Кардифф" быстрее всех отстрелялся на трансферном рынке, усилившись атакующим полузащитником "Бристоля" Бобби Ридом, защитником "Престона" Грегом Каннингемом, вингером "Норвича" Джошем Мерфи и голкипером КПР Алексом Смитисом. Все игроки отлично знакомы Уорноку и провели хороший сезон в своих клубах, не сумев с ними повыситься в классе, но пойдя на повышение с "синими птицами". Все равно по составу "Кардифф" выглядит одним из слабейших клубов лиги, но и в Чемпионшипе команде Уорнока предрекали чуть ли не борьбу за выживание, а результат был совсем иным, потому не стоит хоронить валлийцев раньше времени. К тому же их стиль игры, как показывают успехи "Бернли", вполне пригоден для Премьер-Лиги.



Главная потеря: Крейг Нун ("Болтон")

Главное приобретение: Бобби Рид ("Бристоль Сити")

Кто может выстрелить: Бобби Рид

Прогноз: отчаянная борьба за выживание, вероятно — безуспешная



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Сезон 2017/18: +11=11-16, 45-55, 44 очка, 11-е место



"Кристал Пэлас" традиционно провел сезон в зоне высокой турбулентности, когда осенью побил ряд антирекордов ужасным стартом, но затем в очередной раз ожил с новым менеджером. Подобное мы ранее наблюдали с "Сандерлендом", который сейчас играет в Лиге Один, но с приходом Роя Ходжсона на "Селхерст Парк" рискует воцариться хотя какая-то стабильность. Бывшего менеджера сборной Англии вряд ли позовут в клуб уровнем выше, а в родном Южном Лондоне ему очень комфортно. По составу "Кристал Пэлас" очень неплох, а с толковым менеджером может и побороться за место в топ-10 — если оно действительно вдохновляет игроков, привыкших жить на протяжении сезона по всей шкале эмоций с обязательной борьбой за выживание.



Открыт вопрос по Уилфриду Захе, которого хотят подписать "Челси" и "Тоттенхэм", но "орлы" уже взяли "немецкого Месси" Макса Майера, история появления которого в Южном Лондоне очень интересна. Отказавшись подписывать контракт с "Шальке-04" "не из-за денег", Майер планировал перебраться в "Арсенал", но оказался в клубе совсем другого калибра с зарплатой в 80 тысяч фунтов и кучей бонусов. Это, к примеру, больше, чем у Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма". "Орлы" могут себе позволить такие траты после ухода еще одного полузащитника, которого в свое время заманили на "Селхерст Парк" завышенной зарплатой, — Йоана Кабая. Француз явно не отрабатывал таких вложений, но Макс Майер — это все же игрок другой перспективы, явно намеревающийся проявить себя и попасть в клуб из топ-4. В конце концов, его можно будет выгодно продать, потому вложение "орлов" выглядит логичным. Главное, чтобы Рой Ходжсон понял, что ему взяли Макса Майера, а не Йозуа Киммиха, как подумали работники клубного сайта "орлов", подбирая фото новичка.



Главная потеря: Йоан Кабай ("Аль-Наср")

Главное приобретение: Макс Майер ("Шальке")

Кто может выстрелить: Аарон Ван-Биссака

Прогноз: нижняя половина таблицы, но не вылетят



ЛЕСТЕР



Сезон 2017/18: +12=11-15, 56-60, 47 очков, 9-е место



Недавний сенсационный чемпион потихоньку начинает свыкаться с ролью крепкого середнячка, сражающегося за места в зоне Лиги Европы, а теперь "Лестеру" предстоит еще и привыкнуть к тому, что на правом фланге атаки "лис" нет Рияда Махреза — одного из ключевых игроков чемпионской команды Раньери. Конечно, алжирец два последних сезона был далек от оптимальной формы, но на его идеальном взаимопонимании с Джейми Варди держалась игра в атаке при всех менеджерах "лис" последних лет, а найти игрока подобного калибра во французской глубинке скауты "лис" снова вряд ли смогут.



Интересно выглядел в ряде матчей прошлого сезона малиец Диабате — потенциальная замена Махрезу, купленная на вырост, что практикуется в клубе, но на всякий случай в "Монако" взяли игрока одной национальности с Махрезом, стилистически похожего на него, пусть и значительно ниже классом, — Рашида Геззаля. "Лисы" хорошо поработали на рынке, взяв в Чемпионшипе опытнейшего Джонни Эванса и перспективного Джеймса Мэддисона, но смущает то, что в "Лестере" по каким-то причинам молодые игроки не могут нормально проявить себя. Никто не сомневается в таланте Демарая Грея, Келечи Ихеаначо, Бартоша Капустки, но пока что они не демонстрируют прогресса, а поляк с нигерийцем и вовсе скисли. Проще проявить себя защитникам, и после ЧМ-2018 клубу будет очень непросто удержать Харри Магуайра, с которым угадали, подписав его в "Халле" за копеечные 12 миллионов фунтов. При всей симпатии к Джейми Варди, кажется, что Грей, Ихеаначо и ряд других игроков в линии атаки не могут проявить себя из-за того, что игра "лис" заточена под нападающего сборной Англии. Возможно, уход Мареза в этой связи даже пойдет на пользу клубу, и разрушение эффективной, но уже читаемой многими связки поможет найти какие-то новые варианты игры в атаке.



Главная потеря: Рияд Махрез ("Манчестер Сити")

Главное приобретение: Джеймс Мэддисон ("Норвич")

Кто может выстрелить: Фуссейни Диабате

Прогноз: 8-12 место



ЛИВЕРПУЛЬ



Сезон 2017/18: +21=12-5, 84-38, 75 очков, 4-е место



"Ливерпуль" был главным откровением минувшего еврокубкового сезона, но команде Клоппа снова не хватило чего-то важного, чтобы завоевать трофей, — в данном случае, надежного голкипера в воротах. После глубокого разочарования в Киеве на несколько дней ушел в себя Юрген Клопп, но вовсе не менеджмент клуба и селекционная служба. "Ливерпулю" удалось очень качественно усилиться, но самое главное — новички начали приходить еще в начале июля, а ключевое подписание вратаря Алиссона "красные" провернули сразу после завершения ЧМ-2018. Клопп мог достаточно спокойно работать с командой, знакомиться с новыми игроками и знакомить их со своими требованиями на фоне бьющегося рядом в Манчестере в истерике Моуриньо, который если и получит нужных новичков, то — за день до первой игры сезона.



Все говорит о том, что "Ливерпуль" станет сильнее. А если он и раньше был ближе всех к "Манчестер Сити" по уровню игры (не по стабильности результатов, но и это можно поправить с увеличившейся вариативностью состава), то сейчас именно "красных" стоит видеть главным и, наверное, единственным реальным конкурентом "горожан" в борьбе за чемпионство. Обыгрывать их в очных дуэлях Клопп умеет, а вот обойти на длинной дистанции ему могут помочь классный голкипер Алиссон, сильнейший тандем в центре поля Фабиньо-Кейта и Шакири, возвращающий "Ливерпулю" бонус с голами с дальней дистанции, утерянный после ухода Коутиньо.



Главная потеря: Эмре Джан ("Ювентус")

Главное приобретение: Алиссон ("Рома")

Кто может выстрелить: Джердан Шакири (еще как!)

Прогноз: борьба за чемпионство, главный конкурент "Манчестер Сити"



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru