Руни: "Юнайтед" в одном-двух приобретениях от титула"

Уэйн Руни Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красным дьяволам" достаточно совершить еще одно-два приобретения, чтобы вернуть себе титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Напомним, прошлый сезон команда Жозе Моуриньо завершила на второй позиции, но при этом отстала на 19 очков от завоевавшего титул "Манчестер Сити".

Этим летом Моуриньо не устает жаловаться на недостаточное усиление, однако Руни убежден, что "Юнайтед" не требуется много изменений.

"Сити" демонстрировал отличный футбол, но я надеюсь, кто-нибудь сможет опередить их — было бы приятно, сделай это "Манчестер Юнайтед". Думаю, еще одно-два приобретения помогут им это сделать".

"Уверен, Жозе наладит игру команды. Во время предсезонного периода было много всяких разговоров, но я уверен, что за кулисами Жозе проделал огромную работу, настраивая игру команды".

"Уже в пятницу они играют против "Лестера", и я надеюсь, что в этом году они смогут сделать один шаг вперед и вернут себе титул", — сообщил Руни Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Руни

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 18:00

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  1. frisby 08.08.2018 19:43 # frisby
    У доккера через сломанный нос вытекли мозги. Ещё стакан этому чудо водителю

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  2. gio 08.08.2018 18:50 # gio
    он пьян принесите ему еще пива

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  3. farot 08.08.2018 18:22 # farot
    одним из приобретений должен быть новый тренер

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  4. ccchelsea 08.08.2018 18:15 # ccchelsea
    Хахаха шутка дня.

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  5. mancunia-planet 08.08.2018 18:10 # mancunia-planet
    Скаузеры становятся чемрионами, но в Манчестер Юнайтед. см фото

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  6. mancunia-planet 08.08.2018 18:08 # mancunia-planet
    настраивая игру команды
    Идет третий сезон чмоура, игры как не было, так и нет.

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  7. trent 08.08.2018 18:04 # trent
    Молодец толстый, не забывает про МЮ, уже успел Ховарду по старой памяти закинуть.

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