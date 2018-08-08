Руни: "Юнайтед" в одном-двух приобретениях от титула"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что "красным дьяволам" достаточно совершить еще одно-два приобретения, чтобы вернуть себе титул Премьер-Лиги в новом сезоне.

Напомним, прошлый сезон команда Жозе Моуриньо завершила на второй позиции, но при этом отстала на 19 очков от завоевавшего титул "Манчестер Сити".



Этим летом Моуриньо не устает жаловаться на недостаточное усиление, однако Руни убежден, что "Юнайтед" не требуется много изменений.



"Сити" демонстрировал отличный футбол, но я надеюсь, кто-нибудь сможет опередить их — было бы приятно, сделай это "Манчестер Юнайтед". Думаю, еще одно-два приобретения помогут им это сделать".



"Уверен, Жозе наладит игру команды. Во время предсезонного периода было много всяких разговоров, но я уверен, что за кулисами Жозе проделал огромную работу, настраивая игру команды".



"Уже в пятницу они играют против "Лестера", и я надеюсь, что в этом году они смогут сделать один шаг вперед и вернут себе титул", — сообщил Руни Sky Sports.