Магуайр надеется перейти в "Юнайтед"

Харри Магуайр Защитник "Лестера" Харри Магуайр все еще надеется перебраться в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна.

Пока отдельные издания сообщают, что "красные дьяволы" пытаются преодолеть разногласия с "Тоттенхэмом" относительно стоимости Тоби Алдервейрелда, Sky Sports утверждает, что истинной целью "Юнайтед" является Магуайр.

Сообщается, что "лисы" отклонили уже два предложения "дьяволов", причем второе из них составило около 60 миллионов фунтов. В данный момент диалог продолжается, а сам Магуайр выразил заинтересованность к переезду на "Олд Траффорд".

Понимая, что риск лишиться Харри вполне реален, "Лестер" срочно вышел на трансферный рынок и собирается купить сразу двух игроков на замену звезде сборной Англии.

На место Магуайра "Лестер" рассчитывает пригласить Филипа Бенковича из загребского "Динамо" и Чаглара Сеюнджю из "Фрайбурга" общей стоимостью в 35 млн. фунтов.



Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 08.08.2018 17:35 # quavo
    Нах не нужен

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  2. alexomck 08.08.2018 17:15 # alexomck
    ну пусть забьет на тренировки и предложит бабок Лестеру за свой контракт, да.

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  3. ccchelsea 08.08.2018 17:04 # ccchelsea
    Миша красиво ссыт на манков. Продолжай брат.

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