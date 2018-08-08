Магуайр надеется перейти в "Юнайтед"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр все еще надеется перебраться в "Манчестер Юнайтед" до закрытия трансферного окна.

Пока отдельные издания сообщают, что "красные дьяволы" пытаются преодолеть разногласия с "Тоттенхэмом" относительно стоимости Тоби Алдервейрелда, Sky Sports утверждает, что истинной целью "Юнайтед" является Магуайр.



Сообщается, что "лисы" отклонили уже два предложения "дьяволов", причем второе из них составило около 60 миллионов фунтов. В данный момент диалог продолжается, а сам Магуайр выразил заинтересованность к переезду на "Олд Траффорд".



Понимая, что риск лишиться Харри вполне реален, "Лестер" срочно вышел на трансферный рынок и собирается купить сразу двух игроков на замену звезде сборной Англии.



На место Магуайра "Лестер" рассчитывает пригласить Филипа Бенковича из загребского "Динамо" и Чаглара Сеюнджю из "Фрайбурга" общей стоимостью в 35 млн. фунтов.