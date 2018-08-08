Витцель отказал "Юнайтед" этим летом

Аксель Витцель Новичок "Боруссии" Аксель Витцель имел этим летом предложение от "Манчестер Юнайтед", но предпочел вариант с клубом из Дортмунда.

На этой неделе немецкий клуб активировал пункт об отступных в контракте Витцеля с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь", благодаря чему Аксель переехал обратно в Европу.

По словам агента Пауля Стефани, его клиентом интересовалась не только "Боруссия", но и "Манчестер Юнайтед". Однако риск остаться без практики на "Олд Траффорд" заставил Витцеля отказать Жозе Моуриньо.

"На Витцеля претендовали и другие клубы. Его хотел "Манчестер Юнайтед", его хотел "Наполи". Но я сказал Акселю: "В Дортмунде ты будешь номером один, в Манчестере лишь одним из многих. Он со мной согласился", - цитирует Стефани Daily Mail.




Метки Боруссия, Витцель, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1595

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  1. frisby 08.08.2018 17:10 # frisby
    это уже не смешно даже... ВСЕ абсолютно ВСЕ просто СРУТ на мю. не захлебнитесь мочой и гавном адепты помойки. Хде там наш терпила кожаный анус kojan - анальный баклажан? какие высеры выдаст этот мочеглот?

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  2. mishko877 08.08.2018 16:51 # mishko877
    Такому говну слабо за МЮ в основе играть...

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  3. kojan 08.08.2018 16:28 # kojan
    Президент «Лацио» Клаудио Лотито опроверг слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение о покупке полузащитника Сергея Милинковича-Савича - сказал Лотити а интервью Corriere della Sera. Я не получал предложений ни от «Милана» или «Ювентуса», не говоря уже о «Реале» и «Манчестер Юнайтед».
    За Витцеля придумка из стой же серии и рассчитано исключительно на мозг портового планктона

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  4. trent 08.08.2018 16:19 # trent
    Вот и хорошо, что так вышло, правильный у него агент.

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  5. verh 08.08.2018 16:16 # verh
    тугие комментаторы Выше даже не поняли смысл статьи.... Витсель испугался конкуренции за место в основе, а тупоголовые пишут, что он на кого-то там поссал)) ой клоуны)))

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  6. farot 08.08.2018 16:13 # farot
    как говорили классики:
    Витцель поссал, Ковачич поссал, Першич поссал, Боатенг поссал, Марсиаль поссал

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  7. ccchelsea 08.08.2018 16:12 # ccchelsea
    Опять скюм обоссали.

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  8. dred 08.08.2018 16:04 # dred
    Ну почему! Хотя, зачем он нужен?)

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