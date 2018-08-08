Витцель отказал "Юнайтед" этим летом
Новичок "Боруссии" Аксель Витцель имел этим летом предложение от "Манчестер Юнайтед", но предпочел вариант с клубом из Дортмунда.
На этой неделе немецкий клуб активировал пункт об отступных в контракте Витцеля с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь", благодаря чему Аксель переехал обратно в Европу.
По словам агента Пауля Стефани, его клиентом интересовалась не только "Боруссия", но и "Манчестер Юнайтед". Однако риск остаться без практики на "Олд Траффорд" заставил Витцеля отказать Жозе Моуриньо.
"На Витцеля претендовали и другие клубы. Его хотел "Манчестер Юнайтед", его хотел "Наполи". Но я сказал Акселю: "В Дортмунде ты будешь номером один, в Манчестере лишь одним из многих. Он со мной согласился", - цитирует Стефани Daily Mail.
08.08.2018 16:00
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это уже не смешно даже... ВСЕ абсолютно ВСЕ просто СРУТ на мю. не захлебнитесь мочой и гавном адепты помойки. Хде там наш терпила кожаный анус kojan - анальный баклажан? какие высеры выдаст этот мочеглот?
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Такому говну слабо за МЮ в основе играть...
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Президент «Лацио» Клаудио Лотито опроверг слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение о покупке полузащитника Сергея Милинковича-Савича - сказал Лотити а интервью Corriere della Sera. Я не получал предложений ни от «Милана» или «Ювентуса», не говоря уже о «Реале» и «Манчестер Юнайтед».
За Витцеля придумка из стой же серии и рассчитано исключительно на мозг портового планктона
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Вот и хорошо, что так вышло, правильный у него агент.
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тугие комментаторы Выше даже не поняли смысл статьи.... Витсель испугался конкуренции за место в основе, а тупоголовые пишут, что он на кого-то там поссал)) ой клоуны)))
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как говорили классики:
Витцель поссал, Ковачич поссал, Першич поссал, Боатенг поссал, Марсиаль поссал
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Опять скюм обоссали.
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Ну почему! Хотя, зачем он нужен?)
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