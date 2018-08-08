Витцель отказал "Юнайтед" этим летом

Новичок "Боруссии" Аксель Витцель имел этим летом предложение от "Манчестер Юнайтед", но предпочел вариант с клубом из Дортмунда.

На этой неделе немецкий клуб активировал пункт об отступных в контракте Витцеля с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь", благодаря чему Аксель переехал обратно в Европу.



По словам агента Пауля Стефани, его клиентом интересовалась не только "Боруссия", но и "Манчестер Юнайтед". Однако риск остаться без практики на "Олд Траффорд" заставил Витцеля отказать Жозе Моуриньо.



"На Витцеля претендовали и другие клубы. Его хотел "Манчестер Юнайтед", его хотел "Наполи". Но я сказал Акселю: "В Дортмунде ты будешь номером один, в Манчестере лишь одним из многих. Он со мной согласился", - цитирует Стефани Daily Mail.