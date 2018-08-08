"Астон Вилла" посоветовала "Тоттенхэму" забыть про Грилиша

Джек Грилиш "Астон Вилла" отказалась продавать в "Тоттенхэм" своего плеймейкера Джека Грилиша и заверила, что не расстанется с игроком этим летом.

Накануне "Тоттенхэм", наконец, сделал стартовое предложение по Грилишу в размере 25 миллионов фунтов. День спустя боссы "Астон Виллы" уведомили Sky Sports, что отказались от денег "шпор".

Более того, исполнительный директор "вилланов" Нассеф Соуирис посоветовал коллегам вообще забыть о покупке 22-летнего игрока. "Астон Вилла" не расстанется с Джеком, независимо от денег, которые клубу предложат потенциальные покупатели.

Таким образом, за день до закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" рискует остаться без новичков этим летом. В отличие от своих конкурентов по Премьер-Лиге, "шпор" не потратили на новых игроков ни пенни.




Метки Астон Вилла, Грилиш, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2018 15:00

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  1. ccchelsea 08.08.2018 15:16 # ccchelsea
    Топово этим летом все ссут на курятник.

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  2. kily 08.08.2018 15:13 # kily
    видимо постройка нового стадиона сказывается на бюджете

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  3. chr1s8rown 08.08.2018 15:07 # chr1s8rown
    прекрасненко. а то заибали за халявные деньги урвать топорей. вроде эриксон и лорис

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  4. trent 08.08.2018 15:05 # trent
    Леви его же оружием.
    Но состав у ТХ всё равно хороший, будут бороться за четвёрку.

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