"Астон Вилла" посоветовала "Тоттенхэму" забыть про Грилиша

"Астон Вилла" отказалась продавать в "Тоттенхэм" своего плеймейкера Джека Грилиша и заверила, что не расстанется с игроком этим летом.

Накануне "Тоттенхэм", наконец, сделал стартовое предложение по Грилишу в размере 25 миллионов фунтов. День спустя боссы "Астон Виллы" уведомили Sky Sports, что отказались от денег "шпор".



Более того, исполнительный директор "вилланов" Нассеф Соуирис посоветовал коллегам вообще забыть о покупке 22-летнего игрока. "Астон Вилла" не расстанется с Джеком, независимо от денег, которые клубу предложат потенциальные покупатели.



Таким образом, за день до закрытия трансферного окна "Тоттенхэм" рискует остаться без новичков этим летом. В отличие от своих конкурентов по Премьер-Лиге, "шпор" не потратили на новых игроков ни пенни.