Азар и Жиру уговаривают Фекира перейти в "Челси"

Азар и Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что вместе с одноклубником Эденом Азаром уговаривает плеймейкера "Лион" Набиля Фекира переехать в Лондон.

На этой неделе стало известно, что "синие" обратили внимание на Фекира после того, как приобрести Набиля не смог "Ливерпуль". Помимо боссов "Челси", уговорить француза вызвались Жиру и Азар.

"Я разговаривал с ним, когда мы были в сборной Франции, а его трансфер в "Ливерпуль" не состоялся. Я спросил у него, что он думает насчет "Челси". Парой слов с ним перебросился даже Эден".

"Он отличный игрок, и, конечно, мы будем только рады, если он присоединится к нам. Я не знаю, есть ли правда в последних новостях, но совсем скоро мы это выясним. Трансферное окно закрывается уже четверг", - цитирует Жиру Goal.




Метки Лион, Фекир, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. cristean2 08.08.2018 14:12 # cristean2
    Изи, чувак знал что им начнет интересоваться Челзи и по красоте отшил деревенских))

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  2. ccchelsea 08.08.2018 14:10 # ccchelsea
    Давайте давайте, работайте пидарасы.

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  3. sisyazavr 08.08.2018 14:06 # sisyazavr
    Что ж, с тренером, пока ничего не выигравшем в своей карьере и такой обстановкой в клубе, надеемся, снова, как всегда, добьемся своих успехов. Все-таки, это Челси а не Арсенал. Удачи

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  4. alexomck 08.08.2018 14:01 # alexomck
    сейчас бы сидя на чемоданах уговаривать кого-то)

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