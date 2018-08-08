Азар и Жиру уговаривают Фекира перейти в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что вместе с одноклубником Эденом Азаром уговаривает плеймейкера "Лион" Набиля Фекира переехать в Лондон.

На этой неделе стало известно, что "синие" обратили внимание на Фекира после того, как приобрести Набиля не смог "Ливерпуль". Помимо боссов "Челси", уговорить француза вызвались Жиру и Азар.



"Я разговаривал с ним, когда мы были в сборной Франции, а его трансфер в "Ливерпуль" не состоялся. Я спросил у него, что он думает насчет "Челси". Парой слов с ним перебросился даже Эден".



"Он отличный игрок, и, конечно, мы будем только рады, если он присоединится к нам. Я не знаю, есть ли правда в последних новостях, но совсем скоро мы это выясним. Трансферное окно закрывается уже четверг", - цитирует Жиру Goal.