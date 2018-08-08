Азар и Жиру уговаривают Фекира перейти в "Челси"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что вместе с одноклубником Эденом Азаром уговаривает плеймейкера "Лион" Набиля Фекира переехать в Лондон.
На этой неделе стало известно, что "синие" обратили внимание на Фекира после того, как приобрести Набиля не смог "Ливерпуль". Помимо боссов "Челси", уговорить француза вызвались Жиру и Азар.
"Я разговаривал с ним, когда мы были в сборной Франции, а его трансфер в "Ливерпуль" не состоялся. Я спросил у него, что он думает насчет "Челси". Парой слов с ним перебросился даже Эден".
"Он отличный игрок, и, конечно, мы будем только рады, если он присоединится к нам. Я не знаю, есть ли правда в последних новостях, но совсем скоро мы это выясним. Трансферное окно закрывается уже четверг", - цитирует Жиру Goal.
08.08.2018 14:00
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Изи, чувак знал что им начнет интересоваться Челзи и по красоте отшил деревенских))
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Давайте давайте, работайте пидарасы.
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Что ж, с тренером, пока ничего не выигравшем в своей карьере и такой обстановкой в клубе, надеемся, снова, как всегда, добьемся своих успехов. Все-таки, это Челси а не Арсенал. Удачи
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сейчас бы сидя на чемоданах уговаривать кого-то)
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