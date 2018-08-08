"Челси" активировал пункт об отступных в контракте Аррисабалаги

"Атлетик" из Бильбао объявил, что пункт об отступных в контракте голкипера Кепы Аррисабалаги был активирован. В ближайшее время вратарь станет игроком "Челси".

Забастовка Тибо Куртуа заставила "синих" срочно выйти на трансферный рынок ради покупки нового вратаря. Рассмотрев несколько кандидатур, накануне "Челси" сделал выбор в пользу Аррисабалаги.



За день до закрытия трансферного окна "синие" еще дальше продвинулись в переговорах, активировав пункт об отступных в контракте 23-летнего вратаря. "Челси" заплатил за расторжение контракта испанца 71 миллион фунтов.



Ожидается, что до конца дня Кепа вылетит в Лондон, где позже пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт. Затем "Челси" приступит к продаже Куртуа в "Реал".