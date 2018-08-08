"Челси" активировал пункт об отступных в контракте Аррисабалаги
"Атлетик" из Бильбао объявил, что пункт об отступных в контракте голкипера Кепы Аррисабалаги был активирован. В ближайшее время вратарь станет игроком "Челси".
Забастовка Тибо Куртуа заставила "синих" срочно выйти на трансферный рынок ради покупки нового вратаря. Рассмотрев несколько кандидатур, накануне "Челси" сделал выбор в пользу Аррисабалаги.
За день до закрытия трансферного окна "синие" еще дальше продвинулись в переговорах, активировав пункт об отступных в контракте 23-летнего вратаря. "Челси" заплатил за расторжение контракта испанца 71 миллион фунтов.
Ожидается, что до конца дня Кепа вылетит в Лондон, где позже пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт. Затем "Челси" приступит к продаже Куртуа в "Реал".
08.08.2018 13:35
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пенсота ипанулась. Как же я зауважал ДЕ ХЕА после новостей о Куртуа.
Чувак мог спокойно истерику устроить. Но Давид мужик!
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Интересно, не получится ли Так же как и с Энди Кэрроллом в Ливерпуле
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Впереди - Моратта, сзади - Кепа, 160 млн защеканского ЛЕ-успеха.
(ответить)
развод вселенной .
первый раз слышу это имя .
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Ухх, вот это аттракцион невиданной щедрости.
По мне так, этот трансфер - следствие бестолковых действий в руководстве синих. Мало того, что дотянули до критичного момента ситуацию с Куртуа, так ещё и не проработали варианты с его заменой.
Весьма вероятно, что приоритетной целью Челси был Облак, но словенец отверг интерес лондонцев, поэтому выбор пал на Кепу.
Как итог, всё это похоже на паническую покупку, ведь уплаченная сумма очень внушительная, а оправдает ли этот кипер такою инвестицию - большой вопрос.
Кстати, по сути синие сделали одолжение красным, сняв с Алиссона ценник самого дорогого вратаря в мире.
(ответить)
А это значит, что Тибо "очко для Месси" Коуртоис идет накуй. Ура. Единственная нормальная новость за лето.
(ответить)
Думаю не заиграет, самый дорогой кипер мира, супер молодой и по сути ноунейм, приходит в команду которая сама по себе днищавая, из-за которой его будут проверять в каждой игре, пару ошибок и он расклеится в силу возраста (крысы в команде помогут). В общем после официальной новости, можно скринить хвалебные коменты в его сторону, а ближе к зиме и до конца его дней в синей помойке, с этими коментами уже сами знаете что делать.
P.S. я ж не хейтер, удачи парню, будет сложно.
(ответить)
Если алиссон односезонка и, по мнению глоров чилси, не стоит 62млн, то этот кепа за 80млн кто?
Этож блять просто развод века, атлетик наверно на 7 небе от счастья от свалившихся халявных денег
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если за каких-то никчемных пугал типа алисона и арисаба..... платят такие бабки, то сколько тогда стоит великий ДЕ ХЕА.
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начали с будущей продажи хазарда тратить, не на одну клаузулу за юнцов хватит, да.
(ответить)
Ахуено, ебаная гнида Дыркуа идет нахой.
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всяко лучше, чем носатая каланча с огромным чсв.
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Лучший молодой кипер Европы всего за 70 лямов, я в восторге
Это вам не старпер Алиссон который сыграет еще максимум 2-3 года на уровне.
(ответить)
Говорят болелы на ЧМ хотели его на воротах видеть вместо Де Хеа. Посмотрим что за парень.
(ответить)
Болельщики футбольного клуба Челси рады этому трансферу.
Ведь на чемпионском фрегате нет места носатым крысам, но есть молодым и топовым вратарям!
Всех болельщиков футбольного клуба Челси поздравляю с отличным приобретением! Вот что значит эффективный трансферный комитет: увести из-под носа Реала, попутно оформив очередной рекорд.
Классика АПЛ.
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не понимаю откуда такое удивления по сумме, по ситу Чесли его покупает за 36 а не 71. Для справки 71-35 за Куртуа = 36, Это то же не Алисон за 75 - вот эот ВУАААААААААААААА!
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абрамке там денег некуда девать видимо
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просто
ВУАХХААХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХААХ
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Я блять ору
71 миллион за этого мешка ХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХА
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