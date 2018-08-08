"Челси" активировал пункт об отступных в контракте Аррисабалаги

Кепа Аррисабалага "Атлетик" из Бильбао объявил, что пункт об отступных в контракте голкипера Кепы Аррисабалаги был активирован. В ближайшее время вратарь станет игроком "Челси".

Забастовка Тибо Куртуа заставила "синих" срочно выйти на трансферный рынок ради покупки нового вратаря. Рассмотрев несколько кандидатур, накануне "Челси" сделал выбор в пользу Аррисабалаги.

За день до закрытия трансферного окна "синие" еще дальше продвинулись в переговорах, активировав пункт об отступных в контракте 23-летнего вратаря. "Челси" заплатил за расторжение контракта испанца 71 миллион фунтов.

Ожидается, что до конца дня Кепа вылетит в Лондон, где позже пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт. Затем "Челси" приступит к продаже Куртуа в "Реал".




Метки Аррисабалага, Атлетик, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2018 13:35

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hateciteh11 08.08.2018 14:36 # hateciteh11
    пенсота ипанулась. Как же я зауважал ДЕ ХЕА после новостей о Куртуа.

    Чувак мог спокойно истерику устроить. Но Давид мужик!

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  2. wardo 08.08.2018 14:34 # wardo
    Интересно, не получится ли Так же как и с Энди Кэрроллом в Ливерпуле

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  3. vyrentz 08.08.2018 14:17 # vyrentz
    Впереди - Моратта, сзади - Кепа, 160 млн защеканского ЛЕ-успеха.

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  4. chr1s8rown 08.08.2018 14:10 # chr1s8rown
    развод вселенной .
    первый раз слышу это имя .

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  5. trent 08.08.2018 14:05 # trent
    Ухх, вот это аттракцион невиданной щедрости.
    По мне так, этот трансфер - следствие бестолковых действий в руководстве синих. Мало того, что дотянули до критичного момента ситуацию с Куртуа, так ещё и не проработали варианты с его заменой.
    Весьма вероятно, что приоритетной целью Челси был Облак, но словенец отверг интерес лондонцев, поэтому выбор пал на Кепу.
    Как итог, всё это похоже на паническую покупку, ведь уплаченная сумма очень внушительная, а оправдает ли этот кипер такою инвестицию - большой вопрос.
    Кстати, по сути синие сделали одолжение красным, сняв с Алиссона ценник самого дорогого вратаря в мире.

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  6. ry-l 08.08.2018 14:04 # ry-l
    А это значит, что Тибо "очко для Месси" Коуртоис идет накуй. Ура. Единственная нормальная новость за лето.

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  7. xomakk 08.08.2018 14:03 # xomakk
    Думаю не заиграет, самый дорогой кипер мира, супер молодой и по сути ноунейм, приходит в команду которая сама по себе днищавая, из-за которой его будут проверять в каждой игре, пару ошибок и он расклеится в силу возраста (крысы в команде помогут). В общем после официальной новости, можно скринить хвалебные коменты в его сторону, а ближе к зиме и до конца его дней в синей помойке, с этими коментами уже сами знаете что делать.
    P.S. я ж не хейтер, удачи парню, будет сложно.

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  8. liverfun 08.08.2018 14:01 # liverfun
    Если алиссон односезонка и, по мнению глоров чилси, не стоит 62млн, то этот кепа за 80млн кто?
    Этож блять просто развод века, атлетик наверно на 7 небе от счастья от свалившихся халявных денег

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  9. manutd-20champ 08.08.2018 13:56 # manutd-20champ
    если за каких-то никчемных пугал типа алисона и арисаба..... платят такие бабки, то сколько тогда стоит великий ДЕ ХЕА.

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  10. alexomck 08.08.2018 13:54 # alexomck
    начали с будущей продажи хазарда тратить, не на одну клаузулу за юнцов хватит, да.

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  11. chelsea-super 08.08.2018 13:49 # chelsea-super
    Ахуено, ебаная гнида Дыркуа идет нахой.

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  12. danilych89 08.08.2018 13:48 # danilych89
    всяко лучше, чем носатая каланча с огромным чсв.

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  13. cristean2 08.08.2018 13:48 # cristean2
    Лучший молодой кипер Европы всего за 70 лямов, я в восторге

    Это вам не старпер Алиссон который сыграет еще максимум 2-3 года на уровне.

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  14. red-devil-4ever 08.08.2018 13:48 # red-devil-4ever
    Говорят болелы на ЧМ хотели его на воротах видеть вместо Де Хеа. Посмотрим что за парень.

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  15. sellman 08.08.2018 13:42 # sellman
    Болельщики футбольного клуба Челси рады этому трансферу.
    Ведь на чемпионском фрегате нет места носатым крысам, но есть молодым и топовым вратарям!

    Всех болельщиков футбольного клуба Челси поздравляю с отличным приобретением! Вот что значит эффективный трансферный комитет: увести из-под носа Реала, попутно оформив очередной рекорд.

    Классика АПЛ.

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  16. gjchancel 08.08.2018 13:39 # gjchancel
    не понимаю откуда такое удивления по сумме, по ситу Чесли его покупает за 36 а не 71. Для справки 71-35 за Куртуа = 36, Это то же не Алисон за 75 - вот эот ВУАААААААААААААА!

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  17. mutruefan1989 08.08.2018 13:38 # mutruefan1989
    абрамке там денег некуда девать видимо

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  18. pistolero-lfc 08.08.2018 13:36 # pistolero-lfc
    просто
    ВУАХХААХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХААХ

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  19. mikkiynwa 08.08.2018 13:34 # mikkiynwa
    Я блять ору
    71 миллион за этого мешка ХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХА

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