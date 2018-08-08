Гвардиола хочет вывести "Сити" на еще более высокий уровень

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет сделать команду, выигравшую в прошлом сезоне титул, еще сильнее.

В прошлом сезоне "горожане" набрали 100 очков в Премьер-Лиге, обновив исторический рекорд. Гвардиола уверен, что не сможет превзойти достижение, но хочет вывести "Сити" на еще более высокий уровень игры.

"Люди спрашивают, сможем ли мы набрать больше ста очков, и я отвечаю им, что скорее всего нет. Мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы сами игроки стали сильнее в индивидуальном плане".

"Конечно, мы хотим прибавить. Если бы я думал, что это нереально, я бы подошел к президенту и сказал, что мне пора уходить. Мы верим, что можем стать сильнее и доминировать еще больше", - сообщил Гвардиола Sky Sports.




Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 08.08.2018 13:00

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  1. manutd-20champ 08.08.2018 13:51 # manutd-20champ
    осталось только в космос слетать

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  2. pistolero-lfc 08.08.2018 13:27 # pistolero-lfc
    чел уже 3-сезон, у него начнётся кризис идей.

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  3. chr1s8rown 08.08.2018 13:09 # chr1s8rown
    щити остаётся мешком. не более

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  4. imfake 08.08.2018 13:04 # imfake
    Пока этот парень у руля Сити, можно не беспокоиться, что чемпик возьмет портовая бомжарня

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