Гвардиола хочет вывести "Сити" на еще более высокий уровень

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет сделать команду, выигравшую в прошлом сезоне титул, еще сильнее.

В прошлом сезоне "горожане" набрали 100 очков в Премьер-Лиге, обновив исторический рекорд. Гвардиола уверен, что не сможет превзойти достижение, но хочет вывести "Сити" на еще более высокий уровень игры.



"Люди спрашивают, сможем ли мы набрать больше ста очков, и я отвечаю им, что скорее всего нет. Мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы сами игроки стали сильнее в индивидуальном плане".



"Конечно, мы хотим прибавить. Если бы я думал, что это нереально, я бы подошел к президенту и сказал, что мне пора уходить. Мы верим, что можем стать сильнее и доминировать еще больше", - сообщил Гвардиола Sky Sports.