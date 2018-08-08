Гвардиола хочет вывести "Сити" на еще более высокий уровень
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, что хочет сделать команду, выигравшую в прошлом сезоне титул, еще сильнее.
В прошлом сезоне "горожане" набрали 100 очков в Премьер-Лиге, обновив исторический рекорд. Гвардиола уверен, что не сможет превзойти достижение, но хочет вывести "Сити" на еще более высокий уровень игры.
"Люди спрашивают, сможем ли мы набрать больше ста очков, и я отвечаю им, что скорее всего нет. Мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы сами игроки стали сильнее в индивидуальном плане".
"Конечно, мы хотим прибавить. Если бы я думал, что это нереально, я бы подошел к президенту и сказал, что мне пора уходить. Мы верим, что можем стать сильнее и доминировать еще больше", - сообщил Гвардиола Sky Sports.
08.08.2018 13:00
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осталось только в космос слетать
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чел уже 3-сезон, у него начнётся кризис идей.
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щити остаётся мешком. не более
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Пока этот парень у руля Сити, можно не беспокоиться, что чемпик возьмет портовая бомжарня
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