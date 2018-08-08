"Вулверхэмптон" купил Адама Траоре
Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" завершил приобретение вингера "Мидлсбро" Адама Траоре.
Выпускник знаменитой академии "Барселоны" и лучший дриблер прошлого сезона в Чемпионшипе заключил с "волками" пятилетний контракт и стал самым дорогим приобретением за всю историю "Вулверхэмптона". Трансфер Траоре обошелся клубу с "Молинью" в 18 миллионов фунтов.
Официальный сайт "Вулверхэмптона" напоминает, что в прошлом сезоне Адама был признан лучшим игроком "Мидлсбро", забив 5 голов и сделав 10 результативных передач в команде Тони Пьюлиса.
Траоре стал пятым новичком "Вулверхэмптона" этим летом после Руя Патрисиу, Жоао Моутиньо, Кастро Отто и Рауля Хименеса.
08.08.2018 12:25
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