"Вулверхэмптон" купил Адама Траоре

Новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" завершил приобретение вингера "Мидлсбро" Адама Траоре.

Выпускник знаменитой академии "Барселоны" и лучший дриблер прошлого сезона в Чемпионшипе заключил с "волками" пятилетний контракт и стал самым дорогим приобретением за всю историю "Вулверхэмптона". Трансфер Траоре обошелся клубу с "Молинью" в 18 миллионов фунтов.



Официальный сайт "Вулверхэмптона" напоминает, что в прошлом сезоне Адама был признан лучшим игроком "Мидлсбро", забив 5 голов и сделав 10 результативных передач в команде Тони Пьюлиса.



Траоре стал пятым новичком "Вулверхэмптона" этим летом после Руя Патрисиу, Жоао Моутиньо, Кастро Отто и Рауля Хименеса.