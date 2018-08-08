"Арсенал" сменит Puma на Adidas в 2019 году

Унаи Эмери В следующем году "Арсенал" прекратит сотрудничество с Puma, сменив технического спонсора на Adidas.

Напомним, на протяжении двух десятков лет техническим спонсором "канониров" была компания Nike, однако в январе 2014 лондонский клуб заключил пятилетнее соглашение с Puma стоимостью 30 миллионов фунтов в год.

Как стало известно Daily Mail, спонсорский контракт с Puma продлен не будет. Уже следующим летом "Арсенал" представит форму от компании Adidas, которая будет платить "канонирам" в два раза больше — 60 млн. фунтов ежегодно.

Предполагается, что контракт с Adidas тоже будет рассчитан на пять лет. Новость о выгодном спонсорском контракте должна порадовать главного тренера лондонцев Унаи Эмери, который этим летом вынужден работать в условиях весьма ограниченного бюджета.



Метки Adidas, Puma, Арсенал, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 11:00

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  1. al-faarabi 08.08.2018 11:58 # al-faarabi
    пополнение топ клубом в обойме у Адидас, а то кроме реала, баварии и ювентуса представить то некого

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  2. vyrentz 08.08.2018 11:15 # vyrentz
    Судимый (https://t.me/rospres/812) за изнасилование миллиардер Алишер Усманов продал 30% акций (&#163;550 млн) ФК «Арсенал». Покупатель – американский мажоритарий клуба Стивен Кронке. Деньги пойдут на ликвидацию дефицита ликвидности холдинга USM («Мегафон», «Металлоинвест», Mail.Ru Group) после отказа банков от сотрудничества с держателем капиталов (https://t.me/rospres/812) «солнцевской» ОПГ

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  3. pistolero-lfc 08.08.2018 11:05 # pistolero-lfc
    кто носит Адидас, тот ...

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