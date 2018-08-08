"Арсенал" сменит Puma на Adidas в 2019 году

В следующем году "Арсенал" прекратит сотрудничество с Puma, сменив технического спонсора на Adidas.

Напомним, на протяжении двух десятков лет техническим спонсором "канониров" была компания Nike, однако в январе 2014 лондонский клуб заключил пятилетнее соглашение с Puma стоимостью 30 миллионов фунтов в год.



Как стало известно Daily Mail, спонсорский контракт с Puma продлен не будет. Уже следующим летом "Арсенал" представит форму от компании Adidas, которая будет платить "канонирам" в два раза больше — 60 млн. фунтов ежегодно.



Предполагается, что контракт с Adidas тоже будет рассчитан на пять лет. Новость о выгодном спонсорском контракте должна порадовать главного тренера лондонцев Унаи Эмери, который этим летом вынужден работать в условиях весьма ограниченного бюджета.