"Арсенал" сменит Puma на Adidas в 2019 году
В следующем году "Арсенал" прекратит сотрудничество с Puma, сменив технического спонсора на Adidas.
Напомним, на протяжении двух десятков лет техническим спонсором "канониров" была компания Nike, однако в январе 2014 лондонский клуб заключил пятилетнее соглашение с Puma стоимостью 30 миллионов фунтов в год.
Как стало известно Daily Mail, спонсорский контракт с Puma продлен не будет. Уже следующим летом "Арсенал" представит форму от компании Adidas, которая будет платить "канонирам" в два раза больше — 60 млн. фунтов ежегодно.
Предполагается, что контракт с Adidas тоже будет рассчитан на пять лет. Новость о выгодном спонсорском контракте должна порадовать главного тренера лондонцев Унаи Эмери, который этим летом вынужден работать в условиях весьма ограниченного бюджета.
08.08.2018 11:00
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