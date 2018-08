Светская хроника за среду

Поль Погба рвется в "Барселону". "Арсенал" может арендовать Усмана Дембеле. "Манчестер Сити" увековечит имя Джо Харта. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Полузащитник Поль Погба сообщил "Манчестер Юнайтед", что хочет уйти в "Барселону". Француз уже договорился с каталонским клубом о контракте с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю. (Daily Mail)



Поль Погба готов отвергнуть интерес "Реала" и присягнуть на верность "Юнайтед", если его зарплату увеличат на 200 тыс. фунтов в неделю. (The Sun)



"Лестер" активно ищет центрального защитника, опасаясь ухода Харри Магуайра в "Юнайтед". "Лисы" интересуются Филипом Бенковичем из загребского "Динамо" и Чагларом Сеюнджю из "Фрайбурга". (Daily Mirror)



Полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Эден Азар не покинут "Челси" этим летом. (The Sun)



"Севилья" близка к аренде нападающего "Челси" Мичи Батшуайи. (Goal)



"Эвертон" уверен, что сможет арендовать защитника "Челси" Курта Зума. (Daily Mirror)



"Арсенал" может арендовать вингера "Барселоны" Усмана Дембеле за 9 млн. фунтов и опцией последующего выкупа за 90 млн. (Mundo Deportivo)



ПСЖ, "Ювентус" и "Реал" хотят защитника "Тоттенхэма" Кирана Триппьера. (Daily Mail)



ПСЖ может поспорить с "Тоттенхэмом" за полузащитника "Сельты" Станислава Лоботку. (The Times)



"Уотфрд" предложил 10 млн. фунтов за полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (The Sun)



"Вест Хэм" пытается приобрести полузащитника "Ромы" Максима Гоналона за 8.9 млн. фунтов. В услугах игрока также заинтересованы "Эвертон" и "Кристал Пэлас". (90min)



"Вест Хэм" завершит приобретение нападающего "Арсенала" Лукаса Переса за 4 млн. фунтов в течение 24 часов. (Evening Standard)



"Кристал Пэлас" и "Фулхэм" сражаются за нападающего "Суонси" Джордана Айю. (Daily Mirror)



Голкипер Джек Батленд останется в "Стоуке", потому что "гончары" не успевают найти замену своему первому номеру. (Stoke Sentinel)



Приход Джо Харта может заставить голкипера Тома Хитона покинуть "Бернли". (Daily Mail)



"Бернли" может помешать возвращению вингера "Эвертона" Янника Боласи в "Кристал Пэлас". (The Sun)



Другое



"Реал" подписал 16-летнего сына Эйдура Гудьонсена, бывшего нападающего "Челси". (Sky Sports)



"Челси" оштрафует голкипера Тибо Куртуа на 200 тыс. фунтов. (Daily Mail)



Объедение болельщиков "Арсенала" Arsenal Supporters' Trust резко осудило переход клуба под полный контроль Стэна Кроенке, назвав это "узаконенной кражей". (Evening Standard)



Став единоличным собственником "Арсенала", Кроенке не будет инвестировать больше в клуб. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" назовет одно из полей на своей тренировочной базе в честь голкипера Джо Харта, который посвятил клубу 12 лет. (The Times)



Свежее исследование установило, что "Ливерпуль" был самой невезучей командой в прошлом сезоне Премьер-Лиги, лишившись 12 очков из-за несправедливо отмененных голов или ошибочных решений насчет пенальти или красных карточек. Самой же везучей командой оказался "Юнайтед", набрав шесть лишних баллов. (Sky Sports)