В "Лионе" не исключают продажу Фекира в "Челси"
Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио подтвердил, что плеймейкер Набиль Фекир еще может быть продан этим летом.
Напомним, накануне во французской прессе появились слухи, что интерес к Фекиру, чей переход ранее этим летом в "Ливерпуль" сорвался, обозначил "Челси".
После товарищеского матча против "синих" во вторник вечером Женезио отказался предоставить какие-либо гарантии насчет игрока сборной Франции, оцениваемого в 60 миллионов фунтов.
"Пока слишком рано говорить, что произойдет. Он хотел уйти в конце прошлого сезона, но вчера вернулся к тренировкам и вернулся счастливым".
"Кто знает? Возможно, до закрытия трансферного окна появятся кое-какие возможности. Пока что он все еще игрок "Лиона", — цитирует Женезио Daily Express.
08.08.2018 09:00
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