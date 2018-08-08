В "Лионе" не исключают продажу Фекира в "Челси"

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио подтвердил, что плеймейкер Набиль Фекир еще может быть продан этим летом.

Напомним, накануне во французской прессе появились слухи, что интерес к Фекиру, чей переход ранее этим летом в "Ливерпуль" сорвался, обозначил "Челси".



После товарищеского матча против "синих" во вторник вечером Женезио отказался предоставить какие-либо гарантии насчет игрока сборной Франции, оцениваемого в 60 миллионов фунтов.



"Пока слишком рано говорить, что произойдет. Он хотел уйти в конце прошлого сезона, но вчера вернулся к тренировкам и вернулся счастливым".



"Кто знает? Возможно, до закрытия трансферного окна появятся кое-какие возможности. Пока что он все еще игрок "Лиона", — цитирует Женезио Daily Express.