Мерфи: "Никто из новичков "Ливерпуля" не прошел бы в старт "Сити"
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что никто из летних новичков "красных" не имел бы места в стартовом составе "Манчестер Сити".
В это трансферное окно "Ливерпуль" потратил более 170 миллионов фунтов на приглашение Алиссона, Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири, благодаря чему "красных" стали называть главным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги сезона 2018/19.
Однако Мерфи убежден, по своему уровню новички "Ливерпуля" уступают звездам "Сити", поэтому теперь Юрген Клопп должен проявить свой тренерский талант.
"Фабиньо, Кейта, Алиссон — все они хорошие игроки, они увеличат глубину состава и добавят конкуренции на своих позициях, что должно улучшить игру, но разве кто-либо из этих игроков прошел бы в стартовые 11 "Сити"?
"Салах и Ван Дейк определенно имели бы место в составе "Сити". Что касается остальных, то они туда не проходят".
"Невозможно, чтобы твоя трансферная стратегия была заточена на покупке более классных игроков, чем есть у "Сити". Нельзя купить игрока в полузащиту лучше, чем Де Брюйне, поэтому навязывать борьбу нужно иначе".
"Что мне нравится, так это то, что Клопп купил качественных игроков именно туда, куда было нужно. Теперь в команде отличная конкуренция, и они оформили свои трансферы рано".
"Шакири — тоже хорошая покупка за такие деньги. Он хорошо выступил на Чемпионате Мира и добавит конкуренции. "Ливерпуль" хорошо сработал и сможет быть ближе к "Сити", — сообщил Мерфи talkSPORT.
08.08.2018 08:00
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Последние комментарии:
Алиссон - главный вратарь, а Эдерсон его дублер, это факт. У МС в центре нет игрока. И Фабиньо и Кейта играли бы в основе. Мане лучше Стерляди, а Фирмино в условиях справедливой конкуренции схавал бы Жезуса с потрохами. Итого: Алиссон, ВВД, Фабиньо/Кейта, Саллах, Мане, Фирмино.
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Собственно это для мотивации новичков. Но Кейта мне понравился по игре, мобильный, дерзкий, умён.
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Просто опустил Шакири, словно он даже не футболист
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Бразилия - это Фирмино, ну и Коутиньо отчасти. Если помните, игра сразу же преобразовывалась в пользу бразильской сборной как только Фирмино выходил на замену. Он не слишком ярко запомнился из-за тупорылого тренера бразильцев, сующего в стартовый состав импотентного малыша с удивленным взглядом Джезуса, кстати, нападающего Сити:)
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Что несёт этот засланный цыганами казачок? Хотя скорее михужло собирает местных додиев.
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Всё по делу, одних середняков накупили.
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Обоссал колбасу, неудивительно.
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Новый тренд колбасы, начали поливать уриной себя и своих друзей. Ну а впринципи им не привыкать
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а то что алисон на раме в сборной ничего не значат ему ?
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Ну да едерсен же первый номер сборной?
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чот Эдерсон летом в старт не прошел, как так-то.
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Без этих новичков Ливерпуль дважды в течение недели обыграл Сити. Боюсь представить, что будет когда новички сыграются.
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Да не, все по делу сказал, просто как обычно фразу из контекста вырвали и сделали основным посылом.
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Хуйню какую-то сморозил, заболел чтоль...
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