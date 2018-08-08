Мерфи: "Никто из новичков "Ливерпуля" не прошел бы в старт "Сити"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что никто из летних новичков "красных" не имел бы места в стартовом составе "Манчестер Сити".

В это трансферное окно "Ливерпуль" потратил более 170 миллионов фунтов на приглашение Алиссона, Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири, благодаря чему "красных" стали называть главным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги сезона 2018/19.



Однако Мерфи убежден, по своему уровню новички "Ливерпуля" уступают звездам "Сити", поэтому теперь Юрген Клопп должен проявить свой тренерский талант.



"Фабиньо, Кейта, Алиссон — все они хорошие игроки, они увеличат глубину состава и добавят конкуренции на своих позициях, что должно улучшить игру, но разве кто-либо из этих игроков прошел бы в стартовые 11 "Сити"?



"Салах и Ван Дейк определенно имели бы место в составе "Сити". Что касается остальных, то они туда не проходят".



"Невозможно, чтобы твоя трансферная стратегия была заточена на покупке более классных игроков, чем есть у "Сити". Нельзя купить игрока в полузащиту лучше, чем Де Брюйне, поэтому навязывать борьбу нужно иначе".



"Что мне нравится, так это то, что Клопп купил качественных игроков именно туда, куда было нужно. Теперь в команде отличная конкуренция, и они оформили свои трансферы рано".



"Шакири — тоже хорошая покупка за такие деньги. Он хорошо выступил на Чемпионате Мира и добавит конкуренции. "Ливерпуль" хорошо сработал и сможет быть ближе к "Сити", — сообщил Мерфи talkSPORT.