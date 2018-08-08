Мерфи: "Никто из новичков "Ливерпуля" не прошел бы в старт "Сити"

Алиссон Бывший полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что никто из летних новичков "красных" не имел бы места в стартовом составе "Манчестер Сити".

В это трансферное окно "Ливерпуль" потратил более 170 миллионов фунтов на приглашение Алиссона, Наби Кейта, Фабиньо и Джердана Шакири, благодаря чему "красных" стали называть главным конкурентом "Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги сезона 2018/19.

Однако Мерфи убежден, по своему уровню новички "Ливерпуля" уступают звездам "Сити", поэтому теперь Юрген Клопп должен проявить свой тренерский талант.

"Фабиньо, Кейта, Алиссон — все они хорошие игроки, они увеличат глубину состава и добавят конкуренции на своих позициях, что должно улучшить игру, но разве кто-либо из этих игроков прошел бы в стартовые 11 "Сити"?

"Салах и Ван Дейк определенно имели бы место в составе "Сити". Что касается остальных, то они туда не проходят".

"Невозможно, чтобы твоя трансферная стратегия была заточена на покупке более классных игроков, чем есть у "Сити". Нельзя купить игрока в полузащиту лучше, чем Де Брюйне, поэтому навязывать борьбу нужно иначе".

"Что мне нравится, так это то, что Клопп купил качественных игроков именно туда, куда было нужно. Теперь в команде отличная конкуренция, и они оформили свои трансферы рано".

"Шакири — тоже хорошая покупка за такие деньги. Он хорошо выступил на Чемпионате Мира и добавит конкуренции. "Ливерпуль" хорошо сработал и сможет быть ближе к "Сити", — сообщил Мерфи talkSPORT.



Метки Ливерпуль, Мерфи

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 08.08.2018 09:17 # vyrentz
    Алиссон - главный вратарь, а Эдерсон его дублер, это факт. У МС в центре нет игрока. И Фабиньо и Кейта играли бы в основе. Мане лучше Стерляди, а Фирмино в условиях справедливой конкуренции схавал бы Жезуса с потрохами. Итого: Алиссон, ВВД, Фабиньо/Кейта, Саллах, Мане, Фирмино.

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  2. girasimus 08.08.2018 09:17 # girasimus
    Собственно это для мотивации новичков. Но Кейта мне понравился по игре, мобильный, дерзкий, умён.

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  3. sasykbai 08.08.2018 08:58 # sasykbai
    Просто опустил Шакири, словно он даже не футболист

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  4. capkuc 08.08.2018 08:35 # capkuc
    Бразилия - это Фирмино, ну и Коутиньо отчасти. Если помните, игра сразу же преобразовывалась в пользу бразильской сборной как только Фирмино выходил на замену. Он не слишком ярко запомнился из-за тупорылого тренера бразильцев, сующего в стартовый состав импотентного малыша с удивленным взглядом Джезуса, кстати, нападающего Сити:)

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  5. electric 08.08.2018 08:35 # electric
    Что несёт этот засланный цыганами казачок? Хотя скорее михужло собирает местных додиев.

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  6. ccchelsea 08.08.2018 08:35 # ccchelsea
    Всё по делу, одних середняков накупили.

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  7. central-07 08.08.2018 08:27 # central-07
    Обоссал колбасу, неудивительно.

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  8. ravi 08.08.2018 08:27 # ravi
    Новый тренд колбасы, начали поливать уриной себя и своих друзей. Ну а впринципи им не привыкать

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  9. chr1s8rown 08.08.2018 08:18 # chr1s8rown
    а то что алисон на раме в сборной ничего не значат ему ?

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  10. w1 08.08.2018 08:16 # w1
    Ну да едерсен же первый номер сборной?

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  11. alexomck 08.08.2018 08:16 # alexomck
    чот Эдерсон летом в старт не прошел, как так-то.

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  12. papka-legend 08.08.2018 08:14 # papka-legend
    Без этих новичков Ливерпуль дважды в течение недели обыграл Сити. Боюсь представить, что будет когда новички сыграются.

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  13. graven 08.08.2018 08:07 # graven
    Да не, все по делу сказал, просто как обычно фразу из контекста вырвали и сделали основным посылом.

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  14. only--liverpool 08.08.2018 08:06 # only--liverpool
    Хуйню какую-то сморозил, заболел чтоль...

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