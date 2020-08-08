Боатенг позвонил Моуриньо и отказался от перехода в "Юнайтед"
Защитник "Баварии" Джером Боатенг лично позвонил главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо и отказался от перехода к "красных дьяволам".
Как известно, Моуриньо не теряет надежд обзавестись центральным защитником топ-уровня до закрытия трансферного окна в четверг. На прошлой неделе, когда "дьяволы" проводили товарищеский матч против "Баварии", "Юнайтед" использовал это обстоятельство, чтобы инициировать переговоры о покупке Джерома.
Сегодня издание Bild делится новой информацией насчет Боатенга. Сообщается, что в последний момент наставник "Баварии" Нико Ковач вмешался в ситуацию и заставил 29-летнего игрока сборной Германии отбросить мысли о смене клуба.
Поэтому во вторник Боатенг лично связался с Моуриньо и объяснил тому свое решение. Теперь "Юнайтед" вынужден вернуться к своим предыдущим целям в лице Харри Магуайра из "Лестера" и Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма".
08.08.2018 07:00
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все абсолютно все водят цыгану шершавым по губам. золотой дождь на адептов помойки нон стоп
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Отличная новость, берем альдервейрельда или вообще ни кого, дадим шанс рохо
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к счастью, хорошая новость)
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