Сарри похвалил Аррисабалагу

Кепа Аррисабалага Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил голкипера "Атлетика" Кепу Аррисабалагу, но в очередной раз напомнил, что не посвящен в трансферные дела клуба.

Напомним, отпуск Тибо Куртуа, первого номера "Челси", закончился еще в минувший уикенд, однако голкипер до сих пор не появился на тренировочной базе "синих", настойчиво требуя отпустить его в "Реал". Своей выходкой бельгиец заставил клуб срочно искать ему замену.

По всей видимости, заменой Куртуа станет 23-летний Аррисабалага, который уже в среду должен прилететь в Лондон. Покупка Кепы обойдется лондонскому клубу в 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).

После победы в товарищеском матче над "Лионом", добытой в серии пенальти, во вторник вечером Сарри выразил свое одобрение кандидатуре Аррисабалаги, а также высказался насчет ситуации с Куртуа.

"Я видел его (Аррисабалагу) год назад. Мое первое впечатление было таково, что он очень хороший голкипер. Очень молодой, но очень очень хороший".

"Я не знаю, что будет с Куртуа. Я здесь, чтобы отвечать на вопросы по матчу, а не по Куртуа. В данный момент я не знаю. Я хочу поговорить клубом, а затем мы вместе решим".

"Раз я ничего не знаю про ситуацию с Куртуа, то естественно я ничего не знаю и про Кепу!" — цитирует Сарри Sky Sports.



Метки Аррисабалага, Атлетик, Куртуа, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 969

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 08.08.2018 07:39 # alexomck
    "Я ничего не знаю про свое увольнение. Я здесь, чтобы отвечать на вопросы по матчу, а не про свою отставку. В данный момент я не знаю. Я хочу поговорить клубом, а затем мы вместе решим" Сарри через пол года-год.

    этот наёмник хоть что-то знает или только тренирует молча за налик.

    (ответить)

  2. papka-legend 08.08.2018 07:21 # papka-legend
    Раз я ничего не знаю про ситуацию с Куртуа, то естественно я ничего не знаю и про Кепу

    Не только ты, старина! Эту Марину надо гнать в шею пока она не натворила глупостей в клубе.

    (ответить)

  3. kos9k 08.08.2018 06:12 # kos9k
    клуб сделал предложение в размере 80 млн
    сарри похвалил кепу
    сарри не в курсе трансферных дел клуба

    типичная помойка

    (ответить)

  4. tigerpool 08.08.2018 06:11 # tigerpool
    Удачи челси в ЛЕ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: