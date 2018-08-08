Сарри похвалил Аррисабалагу

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри похвалил голкипера "Атлетика" Кепу Аррисабалагу, но в очередной раз напомнил, что не посвящен в трансферные дела клуба.

Напомним, отпуск Тибо Куртуа, первого номера "Челси", закончился еще в минувший уикенд, однако голкипер до сих пор не появился на тренировочной базе "синих", настойчиво требуя отпустить его в "Реал". Своей выходкой бельгиец заставил клуб срочно искать ему замену.



По всей видимости, заменой Куртуа станет 23-летний Аррисабалага, который уже в среду должен прилететь в Лондон. Покупка Кепы обойдется лондонскому клубу в 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).



После победы в товарищеском матче над "Лионом", добытой в серии пенальти, во вторник вечером Сарри выразил свое одобрение кандидатуре Аррисабалаги, а также высказался насчет ситуации с Куртуа.



"Я видел его (Аррисабалагу) год назад. Мое первое впечатление было таково, что он очень хороший голкипер. Очень молодой, но очень очень хороший".



"Я не знаю, что будет с Куртуа. Я здесь, чтобы отвечать на вопросы по матчу, а не по Куртуа. В данный момент я не знаю. Я хочу поговорить клубом, а затем мы вместе решим".



"Раз я ничего не знаю про ситуацию с Куртуа, то естественно я ничего не знаю и про Кепу!" — цитирует Сарри Sky Sports.