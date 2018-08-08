Наби Кейта: уличный талант

Предлагаем вашему вниманию рассказ о новичке "Ливерпуля" Наби Кейта, который, по замыслу главного тренера Юргена Клоппа, должен будет стать для команды столь же важной фигурой, как и предыдущий обладатель культового 8-го номера.

Когда Юрген Клопп в 2008 году возглавил дортмундскую "Боруссию", ему потребовалось немало времени для того, чтобы изменить привычки футболистов и перестроить их для игры в его стиле.



Главной проблемой было то, что игрокам сложно было предложить актуальный пример из немецкой Бундеслиги — команды, которая могла бы добиваться успеха, играя таким образом. "Майнц" Клоппа многие из них забыли и могли не воспринимать всерьез, зная о его статусе "карнавального клуба". Указывать Клопп мог только на "Хоффенхайм" — деревенская команда вышла в элиту годом ранее и очень успешно провела первую половину сезона, действуя в похожем энергозатратном стиле, ориентированным на высокий прессинг.



Эта схожесть объяснялась именем главного тренера "Хоффейнхайма". Как и Клопп, Ральф Рангник с начала двухтысячных годов был одним из самых прогрессивных специалистов страны. Как и Клопп, он пришел практически из ниоткуда, но в итоге оказал огромное влияние на футбол ведущих клубов Германии. И если Юрген пошел по пути тренерских завоеваний, то Рангник впоследствии выбрал для себя закулисную роль, взявшись за развитие целой сети клубов австрийской компании Red Bull. Это было символично: наличие запредельной энергии в игроке — то, на что всегда смотрит Ральф, этим летом временно вернувшийся к роли тренера в "Лейпциге".



И если Юрген Клопп говорит, что полузащитник Наби Кейта уже подготовлен к игре в его команды, то он имеет в виду именно это. Футболист, хорошо заявивший о себе в "школе Рангника", имеет отличные шансы стать важным игроком и для Юргена Клоппа, что уже доказано сенегальцем Садио Мане — близким другом Кейта.



Они выступают на разных позициях, но имеют немало общего. Конечно, это и определенные проблемы с дисциплиной, но что важнее — это умение успевать везде и сразу, создавая хаос в игре соперника. Наби Кейта является номинальным центральным полузащитником, но загнать его в рамки конкретного функционала не получится. Он превосходно умеет отбирать мяч, отлично взаимодействует с партнерами за счет короткого и среднего паса, а также является постоянной угрозой чужим воротам — не только разгоняя, но и завершая атаки. Всего этого он, разумеется, достигает благодаря своей энергии — качеству, которое в первую очередь ценится в "Ливерпуле".



Мерсисайдцев в этом году всерьез считают вторыми фаворитами на чемпионский титул — при том, что с Клоппом команда пока ни разу не финишировала выше четвертого места. Разницу в оценках делают игроки. "Ливерпуль" Клоппа множество раз показывал, на что он способен на коротких отрезках, но нехватка кадров на ключевых позициях ограничивала команду на дистанции. Часто "Ливерпуль" компенсировал одно другим — и чаще всего это касалось именно игры в центре полузащиты. Появление Кейта (и в определенной степени — Фабиньо) должно эту ситуацию изменить.



О трансфере гвинейца "Ливерпуль" договорился с "Лейпцигом" еще прошлым летом. Нельзя сказать, что Кейта сдал, определившись с будущим, но второй год в Бундеслиге вышел для него неровным — что, правда, можно сказать и о всей команде. С другой стороны, по ходу последней кампании Ральф Хазенхюттль стал чаще использовать его на более атакующей позиции, что могло развить дополнительные навыки в футболисте. Кейта по-прежнему молод и находится на пути обучения. Наби не имел полноценного футбольного образования, и во французский "Истр" попал во многом как уличный талант. Во втором дивизионе Кейта заметил Жерар Улье, работавший консультантом "Ред Булла". Два сезона в "Зальцбурге" сделали его главной звездой австрийского чемпионата, после чего его отправили на повышение в родственный "Лейпциг". Там все тоже случилось быстро: ему понадобился год, чтобы Юрген Клопп и "Ливерпуль" стали одержимыми его способностями.



Оформленное заранее соглашение кажется еще более удачной сделкой сейчас. Серьезная травма Алекса Окслейд-Чемберлена, только нашедшего свое место в команде, ограничило опции Клоппа в полузащите. Эмре Джан отправился в "Ювентус", Адам Лаллана лечился большую часть прошлой кампании, а Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Джорджиньо Вейналдум, при всех своих достоинствах, ограничены хотя бы в одном из компонентов игры.



С Кейта такой проблемы быть не должно. Расстроиться болельщики "Ливерпуля" могут только тому, что, вероятно, место в составе потеряет один из английских игроков. Но новичок предложит им полный набор функций, в какой-то степени похожий на набор Стивена Джеррарда. Кейта отличается от экс-капитана "красных", но в свой лучший день он может быть игроком, который будет определять игру команды на всех участках полях. Его решение взять "восьмерку", принадлежавшую Джеррарду, амбициозно, но Наби имеет массу оснований верить в себя — не имея юношеского "профайла", он всего за несколько лет сделал себе большое имя в Европе.



Главное во всем этом — как раз то, о чем говорит Клопп. Наби Кейта забивал и отдавал голевые передачи, а также неслучайно имел высокие показатели в отборе мяча. Стиль "Лейпцига" подразумевает агрессивную оборону вдали от своих ворот, и Клопп верно указывает на то, что с такой школой гвинейцу не нужно адаптироваться к игре "Ливерпуля". Он играх в "клубах Рангника", имел год на осмысление своего перехода и потому способен быстро взять под свой контроль центральную линию поля.



Иван Громиков специально для FAPL.ru