"Тоттенхэм" предложил 25 миллионов фунтов за Грилиша

"Тоттенхэм" сделал предложение в размере 25 миллионов фунтов о покупке полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Как известно, "шпоры" охотятся за Грилишем все лето. Изначально президент лондонского клуба Даниэль Леви надеялся использовать финансовые затруднения "вилланов", чтобы подписать Джека по максимально выгодной цене, но эта затея провалилась — бирмингемцы преодолели сложности, сумев привлечь инвесторов.



В конце концов Леви решился предложить за 22-летнего англичанина 25 млн. фунтов, однако этого все равно будет недостаточно, чтобы заставить "Астон Виллу" отпустить Грилиша.



По информации Daily Mirror, клуб с "Вилла Парк" хочет за свое молодое дарование более 30 млн. фунтов. Если "Тоттенхэм" не расщедрится на такую сумму, бирмингемцы будут рады сохранить Джека у себя.



Добавим, что в минувший понедельник Грилиш помог "Астон Вилле" обыграть "Халл" со счетом 1:3. Джек провел на поле 83 минуты и уходил под овации болельщиков своей команды.