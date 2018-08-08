"Фулхэму" не удалось купить Дедрика Бояту

Дедрик Боята Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс подтвердил, что его клуб отказался продать защитника Дедрика Бояту в "Фулхэм".

Ранее этим летом Боята с лучшей стороны проявил себя на Чемпионате Мира в составе сборной Бельгии, вдобавок у экс-игрока "Манчестер Сити" остается только один год по контракту.

Среди клубов, проявивших интерес к 26-летнему защитнику, был и "Фулхэм". Более того, "дачники" даже сделали предложение по Дедрику в размере 9 миллионов фунтов, однако "Селтик" даже не думает о расставании с игроком.

"Да, насчет него было несколько запросов, а "Фулхэм" сделал предложение о покупке. Но мы не хотим терять такого игрока, хотя и знаем, что у него идет последний год по контракту".

"В то время, что я здесь нахожусь, он показал себя великолепным игроком, вдобавок он превосходно выступил на Чемпионате Мира. Он очень ценный для нас игрок, поэтому клуб отказался его отпустить", — цитирует Роджерса Sky Sports.




Метки Боята, Селтик, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.08.2018 00:05

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  1. bes-ter 08.08.2018 00:21 # bes-ter
    Ничего, вспомню, когда МЮ его зимой купит

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  2. bes-ter 08.08.2018 00:18 # bes-ter
    Я и забыл что он у нас был...

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