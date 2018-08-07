"Борнмут" купил Лерму за рекордные 25 миллионов фунтов

"Борнмут" обновил свой трансферный рекорд, выложив 25 миллионов фунтов за полузащитника "Леванте" и сборной Колумбии Джефферсона Лерму.

По информации Sky Sports, "вишенки" обозначили интерес к 23-летнему Лерме еще до Чемпионата Мира в России, где Джефферсон сыграл во всех четырех матчах колумбийцев, включая поражение от сборной Англии в 1/8 финала.



После ЧМ-2018 "Борнмут" активизировался, а сам Лерма подал прошение о трансфере. В конце концов "Леванте" согласился отпустить свою звезду, выкупленную в 2016 году после успешной аренды всего за 550 тыс. фунтов.



Сегодня Лерма заключил с "Борнмутом" контракт на пять лет. Таким образом, "вишенки" обновили свой трансферный рекорд, установленный покупкой защитника Натана Аке у "Челси" год назад за 20 млн. фунтов.



"Не секрет, что мы достаточно долго охотились за Джефферсоном этим летом. Это была сложная сделка, но я уверен, она стоит той упорной работы, которую мы проделали".



"Джефферсон — исключительно талантливый игрок, обладающий очень хорошими физическими данными. Он добавит новых качеств нашей полузащите. Он отлично подходит для Премьер-Лиги, и я предвкушаю совместную работу с ним", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.