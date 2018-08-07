"Бернли" купил лучшего бомбардира Чемпионшипа

"Бернли" совершил свое третье приобретение в это трансферное окно, подписав нападающего "Дерби" Матея Выдру.

Ранее этим летом "бордовые" охотились за Джеем Родригесом из "Вест Бромвича", но после нескольких отклоненных предложений переключили внимание на Выдру и заставили главного тренера "баранов" Фрэнка Лэмпарда отпустить своего бомбардира.



Сегодня игрок сборной Чехии заключил с "Бернли" трехлетний контракт, который предусматривает опцию продления на 12 месяцев. Трансфер Матея обошелся клубу с "Терф Мур" примерно в 11 миллионов фунтов.



26-летний Выдра выступает в Англии с 2012 года. Помимо "Дерби", ему также довелось защищать цвета "Уотфорда", "Вест Бромвича" и "Рединга". В прошлом сезоне Матей стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа, наколотив 21 гол.



"Последние четыре года я сражался, чтобы оказаться в Премьер-Лиге. Мне не удавалось выйти сюда с командами, за которые я выступал. Иногда это можно сделать только с помощью трансфера, и сейчас я очень счастлив".



"Мои амбиции состоят в том, чтобы играть в лучшей лиге мира, поэтому я хочу сказать спасибо тренеру и "Бернли" за возможность выступать в Премьер-Лиге. Теперь мне нужно показать, что они сделали правильный выбор. Надеюсь, я буду успешен индивидуально и вместе с "Бернли", — сообщил Выдра.