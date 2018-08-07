"Фулхэм" арендовал Чемберса у "Арсенала"

Новичок Премьер-Лиги "Фулхэм" взял в аренду на сезон 2018/19 защитника "Арсенала" Калума Чемберса.

В прошлом месяце Чемберс заключил новый долгосрочный контракт с "Арсеналом", а затем главный тренер "канониров" Унаи Эмери озвучил свою идею сделать из Калума центрального полузащитника.



Однако теперь Эмери решил повременить с экспериментами с позицией Чемберса, посчитав, что в данный момент 23-летнему англичанину важнее просто иметь регулярную игровую практику, на которую Калум едва ли мог рассчитывать на "Эмирейтс".



Таким образом, Чемберс, способный сыграть как правого защитника, так и центрального, присоединился к "дачникам" и получил футболку с 5-м номером.



"Я в восторге. Я много смотрел "Фулхэм" в прошлом сезоне, и мне действительно нравится, как они играют в футбол. Здесь хороший тренер, и это отличный клуб. Я нахожусь в предвкушении стартующего сезона", — сообщил Чемберс.