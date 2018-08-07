"Милан" договаривается об аренде Бакайоко

"Милан" договаривается об аренде полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко на сезон 2018/19.

Заступив на тренерский мостик "синих", Маурицио Сарри выделил полузащиту как наиболее проблемную зону в своей новой команде. Итальянец уже пригласил сюда Жоржиньо, а также находится в шаге от аренды Матео Ковачича из "Реала".



Получив столь мощное усиление, Сарри будет готов отпустить Бакайоко, который лишь год назад перебрался на "Стэмфорд Бридж" из "Монако" за 40 миллионов фунтов и с тех пор отметился 25 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



По информации Sky Sports, наиболее вероятным направлением для 23-летнего француза станет Италия. "Милан" уже обсуждает условия арендного соглашения с "Челси" по Тьемуэ.