"Челси" сделает Аррисабалагу самым дорогим голкипером мира
Страж ворот "Атлетика" Кепа Аррисабалага в среду прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с "Челси" и стать самым дорогим голкипером мира.
Вторая подряд неявка Тибо Куртуа на тренировку "синих" заставила лондонский клуб активизироваться на трансферном рынке, чтобы успеть подыскать замену своему первому номеру до закрытия окна в четверг.
Об интересе "Челси" к Аррисабалаге стало известно только сегодня. Однако сейчас издание The Guardian утверждает, что лондонский клуб уже практически согласовал приобретение 23-летнего испанца за 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).
По информации издания, Аррисабалага уже покинул родной Бильабо и вместе со своим агентом отправился в Мадрид, чтобы в 10 часов утра среды вылететь в Лондон на финальный раунд переговоров с "Челси".
Таким образом, этот трансфер позволит Аррисабалаге перехватить у новичка "Ливерпуля" Алиссона звание самого дорого голкипера мира, а Тибо Куртуа — осуществить свою мечту и перейти в "Реал" по сделке ориентировочной стоимостью в 35 млн. фунтов.
Стоит отметить, что Аррисабалага и сам мог оказаться в "Реале", который был в шаге от приобретения Кепы в январе всего за 17.9 млн. фунтов.
Добавим, что "Атлетик" бессилен помешать уходу своего голкипера, поскольку 71.6 млн. фунтов — это та сумма, что прописана в контракте Кепы в качестве отступных.
07.08.2018 21:40
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Последние комментарии:
Если за это чмо дают 80, то Облак будет стоить все 200. Как все дружно послали синее говно, как только попали в ЛЕ.
Сейчас вся пенсота будет рассказывать какой сильный игрок ноунейм Жоржиньо и такой же Кепа.
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KTo eto voobshe ??? Ya daje evo ima necmogy vigovoritb =))) no parny ydaci konceno a lyce vernite Cexha =))
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Из-за таких мешков е6аных, вроде Челси, которые за ноунеймов отваливают кучу бабла, норм клубу, вроде Ливерпуля, приходится переплачивать за реально хороших игроков, вроде Ван Дейка и Алиссона.
А так по нарезкам неплох, может и заиграет, но подобную нарезку я и про Кариуса видел.
(ответить)
Это просто Кек..... я даже ничего писать не хочу
(ответить)
удивляюсь, как только у скузи отравление уриной не происходит.
столько хлебать каждый день, столько хлебать.
(ответить)
лавочника для вида решили выпустить в товарняке...
хм... логично
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Пенсы вчера: кто это?
Пенсы сегодня: новый Дехеа
ахаха типичные пенсы
(ответить)
«Бернли» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионшипа Выдры
ВЫДРА НАША!!!!
эхехехехех. Поссали на бестолковку Челси.
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Журналист Manchester Evening News: «В «Челси» бардак. Кепа – это панический трансфер»
Журналист Manchester Evening News Самуэль Лукхерст прокомментировал возможный трансфер в «Челси» голкипера «Атлетико» Кепу.
«В «Челси» – бардак, а Кепа – панический трансфер. Но, по крайней мере, в команде понимают, что нужно потратить на покупки больше в это трансферное окно. Кажется, это упускают в некоторых других крупных клубах, их позиция – просто пораженческая», – написал Лукхерст в твиттере.
Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за Кепу 80 миллионов евро.
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Ну а вообще, если здраво рассудить, то всё это походит на жёсткий фейк. Просто сейчас все горазды поверить в любую хуйню, если это связано с Челси.
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Какой же Ингз невезучий)
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безвиз кары блят
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Запакоста знатно унижает легенду мю, будущего криро
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25 лет, отыграл 1 полный сезон в европе. Угадайте фамилию.
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Вы не заметили, что вальминчика то нету?!
Пришиб его немного. Полежит месяцок-другой в больничке.
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Где-то видел, что Ювентус назвали городом. Угадайте че за сайт
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Давайте отбросим хейт в сторону. А это ХТО блять?? И за какие такие заслуги он стал самым дорогим вратарем мира???)))))))))))))))))))
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Первый номер сборной бразилии, один из трех лучших вратарей в мире по итогам сезона - 62млн
Тот, кем интересовался реал, - 80млн
Просто бизнес кар
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на СБ театральная тишина ах ах ах. выкрики единичные слышны лаол
даже тамошние пенсы понимают что пздц пришел
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Эмерсон днище полное и не только в этом матче, а вообще. В атаке ничего толкового не делает, так еще и в защиту вообще не возвращается, все время Ампаду на фланг смещается. Вот он как раз хорош.
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