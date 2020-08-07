"Челси" сделает Аррисабалагу самым дорогим голкипером мира

Страж ворот "Атлетика" Кепа Аррисабалага в среду прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с "Челси" и стать самым дорогим голкипером мира.

Вторая подряд неявка Тибо Куртуа на тренировку "синих" заставила лондонский клуб активизироваться на трансферном рынке, чтобы успеть подыскать замену своему первому номеру до закрытия окна в четверг.



Об интересе "Челси" к Аррисабалаге стало известно только сегодня. Однако сейчас издание The Guardian утверждает, что лондонский клуб уже практически согласовал приобретение 23-летнего испанца за 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).



По информации издания, Аррисабалага уже покинул родной Бильабо и вместе со своим агентом отправился в Мадрид, чтобы в 10 часов утра среды вылететь в Лондон на финальный раунд переговоров с "Челси".



Таким образом, этот трансфер позволит Аррисабалаге перехватить у новичка "Ливерпуля" Алиссона звание самого дорого голкипера мира, а Тибо Куртуа — осуществить свою мечту и перейти в "Реал" по сделке ориентировочной стоимостью в 35 млн. фунтов.



Стоит отметить, что Аррисабалага и сам мог оказаться в "Реале", который был в шаге от приобретения Кепы в январе всего за 17.9 млн. фунтов.



Добавим, что "Атлетик" бессилен помешать уходу своего голкипера, поскольку 71.6 млн. фунтов — это та сумма, что прописана в контракте Кепы в качестве отступных.



