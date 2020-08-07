"Челси" сделает Аррисабалагу самым дорогим голкипером мира

Кепа Аррисабалага Страж ворот "Атлетика" Кепа Аррисабалага в среду прилетит в Лондон, чтобы подписать контракт с "Челси" и стать самым дорогим голкипером мира.

Вторая подряд неявка Тибо Куртуа на тренировку "синих" заставила лондонский клуб активизироваться на трансферном рынке, чтобы успеть подыскать замену своему первому номеру до закрытия окна в четверг.

Об интересе "Челси" к Аррисабалаге стало известно только сегодня. Однако сейчас издание The Guardian утверждает, что лондонский клуб уже практически согласовал приобретение 23-летнего испанца за 80 миллионов евро (71.6 млн. фунтов).

По информации издания, Аррисабалага уже покинул родной Бильабо и вместе со своим агентом отправился в Мадрид, чтобы в 10 часов утра среды вылететь в Лондон на финальный раунд переговоров с "Челси".

Таким образом, этот трансфер позволит Аррисабалаге перехватить у новичка "Ливерпуля" Алиссона звание самого дорого голкипера мира, а Тибо Куртуа — осуществить свою мечту и перейти в "Реал" по сделке ориентировочной стоимостью в 35 млн. фунтов.

Стоит отметить, что Аррисабалага и сам мог оказаться в "Реале", который был в шаге от приобретения Кепы в январе всего за 17.9 млн. фунтов.

Добавим, что "Атлетик" бессилен помешать уходу своего голкипера, поскольку 71.6 млн. фунтов — это та сумма, что прописана в контракте Кепы в качестве отступных.



Метки Аррисабалага, Атлетик, видео, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 21:40

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. kewell7 07.08.2018 23:12 # kewell7
    Если за это чмо дают 80, то Облак будет стоить все 200. Как все дружно послали синее говно, как только попали в ЛЕ.
    Сейчас вся пенсота будет рассказывать какой сильный игрок ноунейм Жоржиньо и такой же Кепа.

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  2. c-h-e-l-s-e-a95 07.08.2018 23:11 # c-h-e-l-s-e-a95
    KTo eto voobshe ??? Ya daje evo ima necmogy vigovoritb =))) no parny ydaci konceno a lyce vernite Cexha =))

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  3. mr-s1n1st3r 07.08.2018 23:02 # mr-s1n1st3r
    Из-за таких мешков е6аных, вроде Челси, которые за ноунеймов отваливают кучу бабла, норм клубу, вроде Ливерпуля, приходится переплачивать за реально хороших игроков, вроде Ван Дейка и Алиссона.
    А так по нарезкам неплох, может и заиграет, но подобную нарезку я и про Кариуса видел.

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  4. awesome-arsenal 07.08.2018 22:59 # awesome-arsenal
    Это просто Кек..... я даже ничего писать не хочу

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  5. multazar 07.08.2018 22:58 # multazar
    удивляюсь, как только у скузи отравление уриной не происходит.
    столько хлебать каждый день, столько хлебать.

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  6. electric 07.08.2018 22:58 # electric
    лавочника для вида решили выпустить в товарняке...
    хм... логично

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  7. fc-oil 07.08.2018 22:58 # fc-oil
    Пенсы вчера: кто это?
    Пенсы сегодня: новый Дехеа
    ахаха типичные пенсы

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  8. rentv 07.08.2018 22:57 # rentv
    «Бернли» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионшипа Выдры


    ВЫДРА НАША!!!!

    эхехехехех. Поссали на бестолковку Челси.

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  9. rentv 07.08.2018 22:54 # rentv
    Журналист Manchester Evening News: «В «Челси» бардак. Кепа – это панический трансфер»

    Журналист Manchester Evening News Самуэль Лукхерст прокомментировал возможный трансфер в «Челси» голкипера «Атлетико» Кепу.

    «В «Челси» – бардак, а Кепа – панический трансфер. Но, по крайней мере, в команде понимают, что нужно потратить на покупки больше в это трансферное окно. Кажется, это упускают в некоторых других крупных клубах, их позиция – просто пораженческая», – написал Лукхерст в твиттере.

    Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за Кепу 80 миллионов евро.

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  10. sausage 07.08.2018 22:51 # sausage
    Ну а вообще, если здраво рассудить, то всё это походит на жёсткий фейк. Просто сейчас все горазды поверить в любую хуйню, если это связано с Челси.

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  11. gerrard08 07.08.2018 22:51 # gerrard08
    Какой же Ингз невезучий)

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  12. chr1s8rown 07.08.2018 22:51 # chr1s8rown
    безвиз кары блят

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  13. ba-29 07.08.2018 22:39 # ba-29
    Запакоста знатно унижает легенду мю, будущего криро

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  14. role-playin 07.08.2018 22:36 # role-playin
    25 лет, отыграл 1 полный сезон в европе. Угадайте фамилию.

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  15. electric 07.08.2018 22:33 # electric
    Вы не заметили, что вальминчика то нету?!
    Пришиб его немного. Полежит месяцок-другой в больничке.

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  16. lexa-arsenal 07.08.2018 22:32 # lexa-arsenal
    Где-то видел, что Ювентус назвали городом. Угадайте че за сайт

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  17. only--liverpool 07.08.2018 22:31 # only--liverpool
    Давайте отбросим хейт в сторону. А это ХТО блять?? И за какие такие заслуги он стал самым дорогим вратарем мира???)))))))))))))))))))

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  18. liverfun 07.08.2018 22:29 # liverfun
    Первый номер сборной бразилии, один из трех лучших вратарей в мире по итогам сезона - 62млн
    Тот, кем интересовался реал, - 80млн
    Просто бизнес кар

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  19. mane 07.08.2018 22:27 # mane
    на СБ театральная тишина ах ах ах. выкрики единичные слышны лаол
    даже тамошние пенсы понимают что пздц пришел

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  20. role-playin 07.08.2018 22:26 # role-playin
    Эмерсон днище полное и не только в этом матче, а вообще. В атаке ничего толкового не делает, так еще и в защиту вообще не возвращается, все время Ампаду на фланг смещается. Вот он как раз хорош.

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