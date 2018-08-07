Виллиан раскритиковал Конте за расставание с Костой

Диего Коста и Виллиан Вингер "Челси" Виллиан подверг критике бывшего наставника "синих" Антонио Конте за манеру расставания с нападающим Диего Костой.

Напомним, то текстовое сообщение с указанием Косте на дверь, что отправил Конте по окончании чемпионского для "Челси" сезона 2016/17, стало отправной точкой в затяжном конфликте, который в итоге вылился в увольнение Антонио этим летом.

На этой неделе Виллиан уже критиковал Конте за неприязнь по отношению к себе, однако бразилец считает, что итальянский тренер был предвзято настроен и к другим игрокам, включая Косту, чья потеря до сих пор ощущается на "Стэмфорд Бридж".

"У него (Конте) также были проблемы с Давидом Луисом и Костой. Что касается Диего, то я помню эту историю — все произошло по окончании сезона. Я тогда был в Австралии со сборной Бразилии, и Диего написал мне".

"Он написал: "Я ухожу, Конте сказал, что я ему больше не нужен". Я ответил: "Что ты имеешь ввиду?" Он: "Он написал мне, что я ему больше не нужен в команде, и мне не стоит возвращаться".

"От таких игроков, как Диего Коста, не отказываются. Это была сложная ситуация", — сообщил Виллиан ESPN.



Метки Виллиан, Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 21:00

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  1. chelsea-69 07.08.2018 21:24 # chelsea-69
    Печально все это

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  2. frisby 07.08.2018 21:15 # frisby
    что ж он раньше молчал и не сказал Конте это в лицо? смельчак..теперь все пинают "мёртвого льва"

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  3. danny949494 07.08.2018 21:08 # danny949494
    За такие слова его сто пудово надо продать.

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