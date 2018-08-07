Усманов не будет инвестировать в "Эвертон" после продажи акций "Арсенала"

Алишер Усманов Российский бизнесмен Алишер Усманов не будет увеличивать свои инвестиции в "Эвертон" после продажи акций "Арсенала".

Напомним, ране во вторник стало известно, что Усманов договорился о продаже своего пакета в 30% акций "Арсенала" Стэну Кроенке, который теперь станет единоличным владельцем лондонского клуба.

"Я решил продать свои акции "Арсенала", который способен стать лучшим клубом в мире. Я желаю всего наилучшего и огромного успеха этому футбольному клубу и всем тем, чьи жизни и карьеры с ним связаны", — выпустил позже свое заявление Усманов.

Одновременно с этим официальный представитель Усманова сообщил изданию The Guardian, что Алишер не будет увеличивать свои инвестиции в "Эвертон".

Напомним, в свое время Усманов выкупил 15% акций "Арсенала" у своего младшего бизнес-партнера Фарада Мошири, позволив тому стать мажоритарным акционером "Эвертона" с долей в 49.9%. Кроме того, компания Алишера USM Holdings в 2017 году заключила спонсорский контракт с "ирисками" стоимостью 75 миллионов фунтов.

Как известно, правила Премьер-Лиги запрещают одновременно владеть двумя клубами, и теоретически Усманов мог бы сосредоточиться на инвестициях в "Эвертон" после продажи своей доли в "Арсенале", однако Алишер решил поберечь свои деньги.



Метки Арсенал, Мошири, Усманов, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 20:00

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  1. element-ekb 07.08.2018 21:25 # element-ekb
    Грамотный человек. Абрамович не даст соврать.

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  2. cunningham 07.08.2018 20:57 # cunningham
    "бизнесмен"

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  3. brown-ale 07.08.2018 20:55 # brown-ale
    Усманов сваливает из Бриташки, пока наворованное не экспроприировали.

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  4. alexomck 07.08.2018 20:54 # alexomck
    ждет пока челси освободится.

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