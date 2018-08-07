Усманов не будет инвестировать в "Эвертон" после продажи акций "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов не будет увеличивать свои инвестиции в "Эвертон" после продажи акций "Арсенала".

Напомним, ране во вторник стало известно, что Усманов договорился о продаже своего пакета в 30% акций "Арсенала" Стэну Кроенке, который теперь станет единоличным владельцем лондонского клуба.



"Я решил продать свои акции "Арсенала", который способен стать лучшим клубом в мире. Я желаю всего наилучшего и огромного успеха этому футбольному клубу и всем тем, чьи жизни и карьеры с ним связаны", — выпустил позже свое заявление Усманов.



Одновременно с этим официальный представитель Усманова сообщил изданию The Guardian, что Алишер не будет увеличивать свои инвестиции в "Эвертон".



Напомним, в свое время Усманов выкупил 15% акций "Арсенала" у своего младшего бизнес-партнера Фарада Мошири, позволив тому стать мажоритарным акционером "Эвертона" с долей в 49.9%. Кроме того, компания Алишера USM Holdings в 2017 году заключила спонсорский контракт с "ирисками" стоимостью 75 миллионов фунтов.



Как известно, правила Премьер-Лиги запрещают одновременно владеть двумя клубами, и теоретически Усманов мог бы сосредоточиться на инвестициях в "Эвертон" после продажи своей доли в "Арсенале", однако Алишер решил поберечь свои деньги.