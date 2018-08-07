"Челси" проявил интерес к Кепе Аррисабалаге

В судорожных попытках найти замену своему голкиперу Тибо Куртуа "Челси" обратил внимание на Кепу Аррисабалагу из "Атлетика".

Напомним, по завершении своего отпуска Куртуа устроил забастовку и отказался приезжать на базу "синих". Тибо дистанционно уведомил клуб о своем желании уйти — через публичное заявление своего агента и телефонный разговор с главным тренером Маурицио Сарри.



Основная неприятность для "Челси" заключается в том, что Куртуа набрался смелости только перед самым закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге, что сильно усложняет задачу клуба по поискам замены для Тибо.



Предполагается, что целью номер "синих" один является оцениваемый в 30 миллионов фунтов Джек Батленд из "Стоука", однако сегодня Sky Sports сообщает, что шорт-лист Челси" пополнился Аррисабалагой.



23-летний испанец, о покупке которого задумывался "Реал" этими летом, будет стоить "синим" гораздо дороже Батленда — примерно в 70 млн. фунтов.



Также Sky Sports добавляет, что лично Сарри хотел бы видеть в воротах своей команды Яна Облака из "Атлетико", однако это самый дорогой вариант из всех — отступные по словенцу составляют 89 млн. фунтов.