"Челси" проявил интерес к Кепе Аррисабалаге

Кепа Аррисабалага В судорожных попытках найти замену своему голкиперу Тибо Куртуа "Челси" обратил внимание на Кепу Аррисабалагу из "Атлетика".

Напомним, по завершении своего отпуска Куртуа устроил забастовку и отказался приезжать на базу "синих". Тибо дистанционно уведомил клуб о своем желании уйти — через публичное заявление своего агента и телефонный разговор с главным тренером Маурицио Сарри.

Основная неприятность для "Челси" заключается в том, что Куртуа набрался смелости только перед самым закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге, что сильно усложняет задачу клуба по поискам замены для Тибо.

Предполагается, что целью номер "синих" один является оцениваемый в 30 миллионов фунтов Джек Батленд из "Стоука", однако сегодня Sky Sports сообщает, что шорт-лист Челси" пополнился Аррисабалагой.

23-летний испанец, о покупке которого задумывался "Реал" этими летом, будет стоить "синим" гораздо дороже Батленда — примерно в 70 млн. фунтов.

Также Sky Sports добавляет, что лично Сарри хотел бы видеть в воротах своей команды Яна Облака из "Атлетико", однако это самый дорогой вариант из всех — отступные по словенцу составляют 89 млн. фунтов.



Метки Аррисабалага, Атлетик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 818

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  1. only--liverpool 07.08.2018 19:44 # only--liverpool
    налетай подешевело))))

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  2. tigerpool 07.08.2018 19:24 # tigerpool
    Даже если и заплотят за Облака облачную цену не факт, что он сам захочет в эту помойку

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  3. firmino9 07.08.2018 19:24 # firmino9
    Пенсота жрите, нехай над алисоном трещать, сами покупаете хз кого за докуя

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  4. mane 07.08.2018 19:19 # mane
    ах ах ах пенсов затопят

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  5. psycho1 07.08.2018 19:16 # psycho1
    70 лямов фунтов. 70.

    Слышал, что Реал его рассматривал как альтернативу Куртуа. Пенсам не привыкать доедать объедки и довольствоваться третьим-четвертым выбором топ-клубов.

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  6. fc-oil 07.08.2018 19:15 # fc-oil
    70 миллионов? Кто это?

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  7. electric 07.08.2018 19:03 # electric
    И. Ковтун без курса.

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  8. sellman 07.08.2018 19:03 # sellman
    Сэйвов сделал больше носатой крысы.
    Тем более, Реал его рассматривал как альтернативу носатой крысе

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  9. manutd-20champ 07.08.2018 19:03 # manutd-20champ
    у пенсов зашквар

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