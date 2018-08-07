"Челси" проявил интерес к Кепе Аррисабалаге
В судорожных попытках найти замену своему голкиперу Тибо Куртуа "Челси" обратил внимание на Кепу Аррисабалагу из "Атлетика".
Напомним, по завершении своего отпуска Куртуа устроил забастовку и отказался приезжать на базу "синих". Тибо дистанционно уведомил клуб о своем желании уйти — через публичное заявление своего агента и телефонный разговор с главным тренером Маурицио Сарри.
Основная неприятность для "Челси" заключается в том, что Куртуа набрался смелости только перед самым закрытием трансферного окна в Премьер-Лиге, что сильно усложняет задачу клуба по поискам замены для Тибо.
Предполагается, что целью номер "синих" один является оцениваемый в 30 миллионов фунтов Джек Батленд из "Стоука", однако сегодня Sky Sports сообщает, что шорт-лист Челси" пополнился Аррисабалагой.
23-летний испанец, о покупке которого задумывался "Реал" этими летом, будет стоить "синим" гораздо дороже Батленда — примерно в 70 млн. фунтов.
Также Sky Sports добавляет, что лично Сарри хотел бы видеть в воротах своей команды Яна Облака из "Атлетико", однако это самый дорогой вариант из всех — отступные по словенцу составляют 89 млн. фунтов.
07.08.2018 19:00
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Последние комментарии:
налетай подешевело))))
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Даже если и заплотят за Облака облачную цену не факт, что он сам захочет в эту помойку
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Пенсота жрите, нехай над алисоном трещать, сами покупаете хз кого за докуя
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ах ах ах пенсов затопят
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70 лямов фунтов. 70.
Слышал, что Реал его рассматривал как альтернативу Куртуа. Пенсам не привыкать доедать объедки и довольствоваться третьим-четвертым выбором топ-клубов.
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70 миллионов? Кто это?
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И. Ковтун без курса.
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Сэйвов сделал больше носатой крысы.
Тем более, Реал его рассматривал как альтернативу носатой крысе
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у пенсов зашквар
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