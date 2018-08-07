Азар просит "Челси" дать шанс Лофтус-Чику

Вингер "Челси" Эден Азар попросил клуб сохранить полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Потенциальный переезд на "Стэмфорд Бридж" Матео Ковачича из "Реала" может перекрыть для Рубена путь к стартовому составу "Челси". Вероятно, "синие" вновь отдадут Лофтус-Чика в аренду.



Азар просит клуб не делать этого и посоветовал удержать англичанина у себя. Эден видит у полузащитника большой потенциал и хочет, чтобы он реализовал его именно в "Челси".



"Рубен фантастический игрок. Да, он еще очень молод, но если он останется в команде, это будет плюсом для всех. Я вижу его потенциал, я вижу его качества. У него светлое будущее", - цитирует Азара Daily Mail.