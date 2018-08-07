Азар просит "Челси" дать шанс Лофтус-Чику
Вингер "Челси" Эден Азар попросил клуб сохранить полузащитника Рубена Лофтус-Чика.
Потенциальный переезд на "Стэмфорд Бридж" Матео Ковачича из "Реала" может перекрыть для Рубена путь к стартовому составу "Челси". Вероятно, "синие" вновь отдадут Лофтус-Чика в аренду.
Азар просит клуб не делать этого и посоветовал удержать англичанина у себя. Эден видит у полузащитника большой потенциал и хочет, чтобы он реализовал его именно в "Челси".
"Рубен фантастический игрок. Да, он еще очень молод, но если он останется в команде, это будет плюсом для всех. Я вижу его потенциал, я вижу его качества. У него светлое будущее", - цитирует Азара Daily Mail.
07.08.2018 18:00
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Последние комментарии:
Азар теперь будет знатно пенсов доить.
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Давно пора.
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у него тёмное будущее
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играет в гнома или ищет повод съебаца с этой помойки?
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Азар типа как Месси хочеть быть.....
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Что за расизм? Почему у темнокожего должно быть "светлое" будущее? Темнокожий - значит "темное". Эх, Туре на вас нет!
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жопастый из себя мессера строить
улыбнуло :)
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синим надо его наигрывать...
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Помойка.
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