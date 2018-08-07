Азар просит "Челси" дать шанс Лофтус-Чику

Рубен Лофтус-Чик Вингер "Челси" Эден Азар попросил клуб сохранить полузащитника Рубена Лофтус-Чика.

Потенциальный переезд на "Стэмфорд Бридж" Матео Ковачича из "Реала" может перекрыть для Рубена путь к стартовому составу "Челси". Вероятно, "синие" вновь отдадут Лофтус-Чика в аренду.

Азар просит клуб не делать этого и посоветовал удержать англичанина у себя. Эден видит у полузащитника большой потенциал и хочет, чтобы он реализовал его именно в "Челси".

"Рубен фантастический игрок. Да, он еще очень молод, но если он останется в команде, это будет плюсом для всех. Я вижу его потенциал, я вижу его качества. У него светлое будущее", - цитирует Азара Daily Mail.




Метки Азар, Лофтус-Чик

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1759

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fc-oil 07.08.2018 19:16 # fc-oil
    Азар теперь будет знатно пенсов доить.

    (ответить)

  2. hachidlo 07.08.2018 19:00 # hachidlo
    Давно пора.

    (ответить)

  3. manutd-20champ 07.08.2018 18:58 # manutd-20champ
    у него тёмное будущее

    (ответить)

  4. lahmatyj 07.08.2018 18:20 # lahmatyj
    играет в гнома или ищет повод съебаца с этой помойки?

    (ответить)

  5. zbaur 07.08.2018 18:17 # zbaur
    Азар типа как Месси хочеть быть.....

    (ответить)

  6. monsieurgood 07.08.2018 18:11 # monsieurgood
    Что за расизм? Почему у темнокожего должно быть "светлое" будущее? Темнокожий - значит "темное". Эх, Туре на вас нет!

    (ответить)

  7. memfis63 07.08.2018 18:10 # memfis63
    жопастый из себя мессера строить

    улыбнуло :)

    (ответить)

  8. kojan 07.08.2018 18:08 # kojan
    синим надо его наигрывать...

    (ответить)

  9. only--liverpool 07.08.2018 18:04 # only--liverpool
    Помойка.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: