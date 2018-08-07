Почеттино рад, что Кейн вернулся из отпуска недовольным

Почеттино и Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рад, что нападающий Харри Кейн вернулся из отпуска недовольным, но мотивированным.

Этим летом Кейн стал лучшим бомбардиром Чемпионата Мира, забив на мундиале шесть голов. Харри помог сборной Англии занять четвертое место, но результат нападающего не устроил.

По словам Почеттино, из отпуска Кейн вернулся крайне недовольным, зато мотивированным. Аргентинец рад, что Харри ставит перед собой только самые высокие цели.

"Он приехал расстроенным и попросил не поздравлять его с "Золотой Бутсой". Харри сказал, что хотел забить больше, и вот что мне нравится в нем больше всего".

"Ему мало четвертого места, ему мало шести голов на Чемпионате Мира. Мне нравится такое отношение к делу, такая энергия и такое желание прибавлять. Ему хочется быть лучшим", - сообщил Почеттино Daily Mail.




Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 07.08.2018 17:38 # zzspurs
    Щас опять налетят пеликаны из лузерхуля на новость об игроке Тоттенхема...

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  2. denk 07.08.2018 17:15 # denk
    никакой против сильных команд.

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