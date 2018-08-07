Почеттино рад, что Кейн вернулся из отпуска недовольным

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рад, что нападающий Харри Кейн вернулся из отпуска недовольным, но мотивированным.

Этим летом Кейн стал лучшим бомбардиром Чемпионата Мира, забив на мундиале шесть голов. Харри помог сборной Англии занять четвертое место, но результат нападающего не устроил.



По словам Почеттино, из отпуска Кейн вернулся крайне недовольным, зато мотивированным. Аргентинец рад, что Харри ставит перед собой только самые высокие цели.



"Он приехал расстроенным и попросил не поздравлять его с "Золотой Бутсой". Харри сказал, что хотел забить больше, и вот что мне нравится в нем больше всего".



"Ему мало четвертого места, ему мало шести голов на Чемпионате Мира. Мне нравится такое отношение к делу, такая энергия и такое желание прибавлять. Ему хочется быть лучшим", - сообщил Почеттино Daily Mail.