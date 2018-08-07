"Челси" близок к аренде Матео Ковачича
Полузащитник "Реала" Матео Ковачич близок к переходу в "Челси" на правах аренды.
Когда в 2015 году Матео переезжал на "Сантьяго Бернабеу" из "Интера", то считался одним из ярчайших молодых талантов в Европе, однако в полной мере реализовать свой потенциал ему пока не удалось.
Ранее этим летом Ковачич дал ясно понять своему клубу, что надеется уйти туда, где сможет получать регулярную игровую практику. Однако "Реал" не пожелал расставаться со столь способным игроком.
Как сообщает Daily Mirror, компромиссом должен стать уход 24-летнего хорвата в аренду. "Челси" уже вовсю договаривается об условиях сделки с "Реалом".
Добавим, с тех пор, как главный тренер "синих" Маурицио Сарри объявил о своем желании пригласить в команду еще одного полузащитника, на "Стэмфорд Бридж" сватали целый ряд игроков, включая Аарона Рэмси из "Арсенала" и Матиаса Весино из "Интера".
07.08.2018 16:00
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Последние комментарии:
Лавочник Хорватии и Лавочник Реала
Стал супер топчиком сразу))
Бля какие дауны пзд
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Хорошо, что аренда.
Думаю с текучкой тренеров - идеальный вариант.
Как по мне и без него до НГ чемпик оформим.
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Обоссаные уже любому дерьму радуются.
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Серьезно? Так и не раскрывшийся скамеечник, нигде не пригодившийся середняк идет в челси, чтобы Реал его через год вернул в Италию? Для нынешнего челси наверное супер усилиние, для клубов даже среднего уровня просто смех.
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мда, и тут итальянский след у приобретаемого игрока.
Походу, иной рынок скауты не изучают
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жалкая тень гениального Модрича. для пенсов и ЛЕ норм
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Давайте заворачивайте этого топчика.
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Это очень круто
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