"Челси" близок к аренде Матео Ковачича

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич близок к переходу в "Челси" на правах аренды.

Когда в 2015 году Матео переезжал на "Сантьяго Бернабеу" из "Интера", то считался одним из ярчайших молодых талантов в Европе, однако в полной мере реализовать свой потенциал ему пока не удалось.



Ранее этим летом Ковачич дал ясно понять своему клубу, что надеется уйти туда, где сможет получать регулярную игровую практику. Однако "Реал" не пожелал расставаться со столь способным игроком.



Как сообщает Daily Mirror, компромиссом должен стать уход 24-летнего хорвата в аренду. "Челси" уже вовсю договаривается об условиях сделки с "Реалом".



Добавим, с тех пор, как главный тренер "синих" Маурицио Сарри объявил о своем желании пригласить в команду еще одного полузащитника, на "Стэмфорд Бридж" сватали целый ряд игроков, включая Аарона Рэмси из "Арсенала" и Матиаса Весино из "Интера".