"Челси" близок к аренде Матео Ковачича

Матео Ковачич Полузащитник "Реала" Матео Ковачич близок к переходу в "Челси" на правах аренды.

Когда в 2015 году Матео переезжал на "Сантьяго Бернабеу" из "Интера", то считался одним из ярчайших молодых талантов в Европе, однако в полной мере реализовать свой потенциал ему пока не удалось.

Ранее этим летом Ковачич дал ясно понять своему клубу, что надеется уйти туда, где сможет получать регулярную игровую практику. Однако "Реал" не пожелал расставаться со столь способным игроком.

Как сообщает Daily Mirror, компромиссом должен стать уход 24-летнего хорвата в аренду. "Челси" уже вовсю договаривается об условиях сделки с "Реалом".

Добавим, с тех пор, как главный тренер "синих" Маурицио Сарри объявил о своем желании пригласить в команду еще одного полузащитника, на "Стэмфорд Бридж" сватали целый ряд игроков, включая Аарона Рэмси из "Арсенала" и Матиаса Весино из "Интера".



Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 664

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  1. mikkiynwa 07.08.2018 16:10 # mikkiynwa
    Лавочник Хорватии и Лавочник Реала
    Стал супер топчиком сразу))
    Бля какие дауны пзд

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  2. sellman 07.08.2018 16:09 # sellman
    Хорошо, что аренда.
    Думаю с текучкой тренеров - идеальный вариант.

    Как по мне и без него до НГ чемпик оформим.

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  3. only--liverpool 07.08.2018 16:08 # only--liverpool
    Обоссаные уже любому дерьму радуются.

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  4. psycho1 07.08.2018 16:05 # psycho1
    Серьезно? Так и не раскрывшийся скамеечник, нигде не пригодившийся середняк идет в челси, чтобы Реал его через год вернул в Италию? Для нынешнего челси наверное супер усилиние, для клубов даже среднего уровня просто смех.

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  5. farot 07.08.2018 16:04 # farot
    мда, и тут итальянский след у приобретаемого игрока.
    Походу, иной рынок скауты не изучают

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  6. mane 07.08.2018 16:03 # mane
    жалкая тень гениального Модрича. для пенсов и ЛЕ норм

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  7. ccchelsea 07.08.2018 16:02 # ccchelsea
    Давайте заворачивайте этого топчика.

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  8. ask 07.08.2018 16:02 # ask
    Это очень круто

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