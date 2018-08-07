Азар отложил переговоры по новому контракту с "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар отложил переговоры по новому контракту, который сулил ему значительное повышение зарплаты.

Как сообщает Evening Standard, "синие" вовсю ищут замену для голкипера Тибо Куртуа, но Азара рассчитывают удержать с помощью нового контракта с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.



Однако бельгиец не спешит продлевать сотрудничество с "Челси". Азар смирился с тем, что "синие" не отпустят его в "Реал" этим летом, но все равно хочет взять время на раздумья.



Если Эден все-таки ответит согласием, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси" наряду с Нголо Канте, который после выхода из отпуска тоже получит новую сделку — с окладом в 290 тысяч фунтов каждые семь дней.