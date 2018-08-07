Азар отложил переговоры по новому контракту с "Челси"
Плеймейкер "Челси" Эден Азар отложил переговоры по новому контракту, который сулил ему значительное повышение зарплаты.
Как сообщает Evening Standard, "синие" вовсю ищут замену для голкипера Тибо Куртуа, но Азара рассчитывают удержать с помощью нового контракта с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.
Однако бельгиец не спешит продлевать сотрудничество с "Челси". Азар смирился с тем, что "синие" не отпустят его в "Реал" этим летом, но все равно хочет взять время на раздумья.
Если Эден все-таки ответит согласием, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси" наряду с Нголо Канте, который после выхода из отпуска тоже получит новую сделку — с окладом в 290 тысяч фунтов каждые семь дней.
07.08.2018 15:00
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Подпишет новый контракт.
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Чет жоска пенсов в моче купают прям уж
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Золотой дождь в режиме нон стоп. Надеюсь всплывут в чемпионшипе.
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какие же здесь все стали конченные, ни одного нормального комментария не найдешь. Такое ощущения что фапл стал пристанищем марольнодеградирующих ауешников.
Зачем я решил сюда написать, хз. Всем мира...
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Галина бланка. Пись-пись. Пись-пись.
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абсолютно все ...
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Очередной высер в пенсионный фонд....
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Без остановки!
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вот это топарь!
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на челси ссут даже их собственные наёмники
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С такими темпами лицемерным глорам (болельщикам челси) скоро придется искать новый клуб для почитания.
МС щас очень даже на коне, и денег заряди много (ну как вы любите), так что вперед.
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все, абсолютно все , ссут на членче
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если есть амбиции-перейдет в клуб с лч, если нет-останется в ле, все просто
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Членси рассыпается как карточный домик..скажите спасибо 'новичку' и никакие сарри и жоржинья не помогут. Отказ еврея строить новый стадион был знаком что скоро все полетит к хуям..
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