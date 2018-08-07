Азар отложил переговоры по новому контракту с "Челси"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар отложил переговоры по новому контракту, который сулил ему значительное повышение зарплаты.

Как сообщает Evening Standard, "синие" вовсю ищут замену для голкипера Тибо Куртуа, но Азара рассчитывают удержать с помощью нового контракта с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

Однако бельгиец не спешит продлевать сотрудничество с "Челси". Азар смирился с тем, что "синие" не отпустят его в "Реал" этим летом, но все равно хочет взять время на раздумья.

Если Эден все-таки ответит согласием, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси" наряду с Нголо Канте, который после выхода из отпуска тоже получит новую сделку — с окладом в 290 тысяч фунтов каждые семь дней.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 07.08.2018 16:04 # ccchelsea
    Подпишет новый контракт.

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  2. arkan 07.08.2018 15:47 # arkan
    Чет жоска пенсов в моче купают прям уж

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  3. elprimer 07.08.2018 15:37 # elprimer
    Золотой дождь в режиме нон стоп. Надеюсь всплывут в чемпионшипе.

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  4. halamon 07.08.2018 15:32 # halamon
    какие же здесь все стали конченные, ни одного нормального комментария не найдешь. Такое ощущения что фапл стал пристанищем марольнодеградирующих ауешников.
    Зачем я решил сюда написать, хз. Всем мира...

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  5. only--liverpool 07.08.2018 15:28 # only--liverpool
    Галина бланка. Пись-пись. Пись-пись.

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  6. mancunia-planet 07.08.2018 15:25 # mancunia-planet
    абсолютно все ...

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  7. girasimus 07.08.2018 15:23 # girasimus
    Очередной высер в пенсионный фонд....

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  8. mane 07.08.2018 15:17 # mane
    Без остановки!

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  9. manutd-20champ 07.08.2018 15:15 # manutd-20champ
    вот это топарь!

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  10. largo-winch 07.08.2018 15:13 # largo-winch
    на челси ссут даже их собственные наёмники

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  11. fanstevengerrard 07.08.2018 15:10 # fanstevengerrard
    С такими темпами лицемерным глорам (болельщикам челси) скоро придется искать новый клуб для почитания.
    МС щас очень даже на коне, и денег заряди много (ну как вы любите), так что вперед.

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  12. hamann20 07.08.2018 15:08 # hamann20
    все, абсолютно все , ссут на членче

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  13. kos9k 07.08.2018 15:07 # kos9k
    если есть амбиции-перейдет в клуб с лч, если нет-останется в ле, все просто

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  14. frisby 07.08.2018 15:05 # frisby
    Членси рассыпается как карточный домик..скажите спасибо 'новичку' и никакие сарри и жоржинья не помогут. Отказ еврея строить новый стадион был знаком что скоро все полетит к хуям..

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