Куртуа продолжает забастовку

Тибо Куртуа Голкипер Тибо Куртуа не появился на тренировочной базе "Челси" и во вторник. Бельгиец продолжает бастовать.

Из-за нежелания "Челси" отпускать его в "Реал" голкипер не появился на тренировочной базе "синих" в Кобхэме в понедельник — свой первый день после отпуска. Тибо не скрывает, что хотел бы вернуться в Испанию, где живут его дети.

По информации Sky Sports, вратарь не был замечен и на сегодняшнем занятии "Челси". Поскольку Куртуа отсутствует уже второй день подряд, клуб имеет право пригласить Тибо на дисциплинарное слушание, где игрок должен будет объяснить свое отсутствие.

Между тем, бельгийский журналист Кристоф Террье утверждает, что Куртуа уведомил о желании уйти главного тренера "синих" Маурицио Сарри. Тибо позвонил итальянцу еще на прошлой неделе.




Метки Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 14:35

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Последние комментарии:




  1. memfis63 07.08.2018 15:48 # memfis63
    санчис более четко ушел, а эти просто накакали на клу6

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  2. danilych89 07.08.2018 15:42 # danilych89
    поражает, какие же ссыкуны и говнюки некоторые футболисты! у тебя еще год по контракту - вот и отрабатывай! ан нет, намного приятнее тихо не явиться не тренировки, предварительно скинув смс-ку тренеру. небось, еще и подальше от Англии отъехал, чтобы люлей за свое поведение не словить.

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  3. arkan 07.08.2018 15:42 # arkan
    Такое конченное чмо, как и все шнобатые хуесосы( мельшуты ), играть в Атлетико и просить в Реал, это же на сколько нужно быть конченным сраптианом .

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  4. only--liverpool 07.08.2018 15:37 # only--liverpool
    Да пусть поиграет годик через силу, а потом свободным агентом уйдет. Лютый кайф.

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  5. girasimus 07.08.2018 15:27 # girasimus
    По ходу в зимнее ТО свалит вместе с Азаром.
    За 3 дня их никто не отпустит.

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  6. mikkiynwa 07.08.2018 15:03 # mikkiynwa
    Просто ссут на ебло членче
    А ещё про Коута пиздели
    Обоссаные мрази

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  7. superperez101 07.08.2018 15:01 # superperez101
    вспомните ка дембеле уходил в барселону из дортмунда.
    тоже саботировал и в итоге его так бог наказал что тяжелая травма и теперь неясное будущее.

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  8. papka-legend 07.08.2018 14:54 # papka-legend
    не забудь перед уходом увлажнить госпожу Грановскую.

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  9. mo-mo 07.08.2018 14:53 # mo-mo
    опять обоссаны...

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  10. mousta 07.08.2018 14:50 # mousta
    ебать конч

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  11. mane 07.08.2018 14:45 # mane
    Без остановки.

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  12. asnural 07.08.2018 14:42 # asnural
    Крысуа первым определился и шайки крыс в Челси

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  13. largo-winch 07.08.2018 14:40 # largo-winch
    наёмник ебаный

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  14. bes-ter 07.08.2018 14:38 # bes-ter
    Всем пофиг на контракты? Такое впечатление что контракты эти нужны лишь для того что бы работодателя доить...

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  15. lancerlancer1 07.08.2018 14:35 # lancerlancer1
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