Куртуа продолжает забастовку

Голкипер Тибо Куртуа не появился на тренировочной базе "Челси" и во вторник. Бельгиец продолжает бастовать.

Из-за нежелания "Челси" отпускать его в "Реал" голкипер не появился на тренировочной базе "синих" в Кобхэме в понедельник — свой первый день после отпуска. Тибо не скрывает, что хотел бы вернуться в Испанию, где живут его дети.



По информации Sky Sports, вратарь не был замечен и на сегодняшнем занятии "Челси". Поскольку Куртуа отсутствует уже второй день подряд, клуб имеет право пригласить Тибо на дисциплинарное слушание, где игрок должен будет объяснить свое отсутствие.



Между тем, бельгийский журналист Кристоф Террье утверждает, что Куртуа уведомил о желании уйти главного тренера "синих" Маурицио Сарри. Тибо позвонил итальянцу еще на прошлой неделе.