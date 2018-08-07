Куртуа продолжает забастовку
Голкипер Тибо Куртуа не появился на тренировочной базе "Челси" и во вторник. Бельгиец продолжает бастовать.
Из-за нежелания "Челси" отпускать его в "Реал" голкипер не появился на тренировочной базе "синих" в Кобхэме в понедельник — свой первый день после отпуска. Тибо не скрывает, что хотел бы вернуться в Испанию, где живут его дети.
По информации Sky Sports, вратарь не был замечен и на сегодняшнем занятии "Челси". Поскольку Куртуа отсутствует уже второй день подряд, клуб имеет право пригласить Тибо на дисциплинарное слушание, где игрок должен будет объяснить свое отсутствие.
Между тем, бельгийский журналист Кристоф Террье утверждает, что Куртуа уведомил о желании уйти главного тренера "синих" Маурицио Сарри. Тибо позвонил итальянцу еще на прошлой неделе.
07.08.2018 14:35
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Последние комментарии:
санчис более четко ушел, а эти просто накакали на клу6
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поражает, какие же ссыкуны и говнюки некоторые футболисты! у тебя еще год по контракту - вот и отрабатывай! ан нет, намного приятнее тихо не явиться не тренировки, предварительно скинув смс-ку тренеру. небось, еще и подальше от Англии отъехал, чтобы люлей за свое поведение не словить.
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Такое конченное чмо, как и все шнобатые хуесосы( мельшуты ), играть в Атлетико и просить в Реал, это же на сколько нужно быть конченным сраптианом .
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Да пусть поиграет годик через силу, а потом свободным агентом уйдет. Лютый кайф.
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По ходу в зимнее ТО свалит вместе с Азаром.
За 3 дня их никто не отпустит.
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Просто ссут на ебло членче
А ещё про Коута пиздели
Обоссаные мрази
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вспомните ка дембеле уходил в барселону из дортмунда.
тоже саботировал и в итоге его так бог наказал что тяжелая травма и теперь неясное будущее.
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не забудь перед уходом увлажнить госпожу Грановскую.
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опять обоссаны...
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ебать конч
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Без остановки.
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Крысуа первым определился и шайки крыс в Челси
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наёмник ебаный
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Всем пофиг на контракты? Такое впечатление что контракты эти нужны лишь для того что бы работодателя доить...
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