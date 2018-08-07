Хендерсон остается в планах Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что по-прежнему рассчитывает на капитана Джордана Хендерсона, даже после покупки Фабиньо и Наби Кейта.

Трансферы Фабиньо и Кейта обошлись "красным" примерно в 100 миллионов фунтов — естественно, за такие деньги не покупаются игроки на скамейку. Однако Клопп уверяет, что его капитану не стоит переживать за свою роль в команде.



"Хендо очень важен для нас не только как игрок, но и как лидер. Нам нужны игроки вроде него или Милнера. Они создают в команде необходимую обстановку, прививают ей характер".



"Мы понимаем, что Хендо только учится игре в опорной зоне. Я помню матч с "Бернли" в 2016 году, когда мы владели мячом 80% времени, но все равно проиграли 2:0. Тогда Хендо пошел в отбор, не смог выиграть мяч и мы пропустили. Я спрашивал себя, способен ли он вообще играть в опорной зоне".



"Когда я повторил вопрос про себя, я ответил: "Да, он способен на это, у него получится". И, как вы видите, он многому научился за эти годы. Вдобавок, он очень универсален: Хендо может сыграть восьмерку, может сыграть опорника в схеме 4-2-3-1. Вариантов – масса", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.