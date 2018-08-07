Почеттино уже мало попадания в топ-4
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему уже недостаточно попадания в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона.
"Шпоры" третий год подряд сыграют в Лиге Чемпионов, но Почеттино настроен на большее. Аргентинцу уже мало попадания в топ-4 – тренер ставит перед командой самые амбициозные задачи, вплоть до завоевания титул.
"Если кто-то думает, что тренер "Тоттенхэма" не хочет побеждать, то это неправда. Я здесь для того, чтобы выигрывать. Реальность лишь в том, что наши ресурсы отличаются от ресурсов других команд. Но я в любом случае хочу побеждать".
"Да, мы третий год подряд вышли в Лигу Чемпионов, но для меня этого недостаточно. Возможно, нам стоит кое-что изменить, чтобы добиться большего. Я хочу стремиться к победам – по крайней мере, до тех пор, пока Даниэль Леви не попросит меня уйти", - цитирует Почеттино Daily Mail.
07.08.2018 13:00
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Последние комментарии:
очередной максимум Ттх, они так бы и были вне 4-ки , если не спад Арсенала.
по факту ждем продажи Кейна и Ериксена/Али и все привычный Ттх
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никого не купили, 8 челов в лазарете, в начале сезона 1 чел уйдёт в Азиатские игры.
Тоттенхэм в новом году будет играть в ЛЕ вместе с нами.
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Петухам с такими конкурентами и хозяином-жидом как бы в четвёрку заползти в этом сезоне за счастье будет
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Пора уже Английским клубам добиваться минимум 1/4, Шпорам будет под силу, если не сольют Кейна.
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Ливерня такого не вынесет. Щас "адекватных" вылезет, как дерьма за баней, со словесным поносом и запорот в мыслях
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удачи
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