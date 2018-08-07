Почеттино уже мало попадания в топ-4

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему уже недостаточно попадания в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона.

"Шпоры" третий год подряд сыграют в Лиге Чемпионов, но Почеттино настроен на большее. Аргентинцу уже мало попадания в топ-4 – тренер ставит перед командой самые амбициозные задачи, вплоть до завоевания титул.

"Если кто-то думает, что тренер "Тоттенхэма" не хочет побеждать, то это неправда. Я здесь для того, чтобы выигрывать. Реальность лишь в том, что наши ресурсы отличаются от ресурсов других команд. Но я в любом случае хочу побеждать".

"Да, мы третий год подряд вышли в Лигу Чемпионов, но для меня этого недостаточно. Возможно, нам стоит кое-что изменить, чтобы добиться большего. Я хочу стремиться к победам – по крайней мере, до тех пор, пока Даниэль Леви не попросит меня уйти", - цитирует Почеттино Daily Mail.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. memfis63 07.08.2018 14:24 # memfis63
    очередной максимум Ттх, они так бы и были вне 4-ки , если не спад Арсенала.
    по факту ждем продажи Кейна и Ериксена/Али и все привычный Ттх

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  2. largo-winch 07.08.2018 14:20 # largo-winch
    никого не купили, 8 челов в лазарете, в начале сезона 1 чел уйдёт в Азиатские игры.

    Тоттенхэм в новом году будет играть в ЛЕ вместе с нами.

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  3. keita 07.08.2018 13:50 # keita
    Петухам с такими конкурентами и хозяином-жидом как бы в четвёрку заползти в этом сезоне за счастье будет

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  4. girasimus 07.08.2018 13:24 # girasimus
    Пора уже Английским клубам добиваться минимум 1/4, Шпорам будет под силу, если не сольют Кейна.

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  5. kojan 07.08.2018 13:21 # kojan
    Ливерня такого не вынесет. Щас "адекватных" вылезет, как дерьма за баней, со словесным поносом и запорот в мыслях

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  6. mancunia-planet 07.08.2018 13:16 # mancunia-planet
    удачи

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