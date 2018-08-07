Почеттино уже мало попадания в топ-4

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему уже недостаточно попадания в топ-4 Премьер-Лиги по итогам сезона.

"Шпоры" третий год подряд сыграют в Лиге Чемпионов, но Почеттино настроен на большее. Аргентинцу уже мало попадания в топ-4 – тренер ставит перед командой самые амбициозные задачи, вплоть до завоевания титул.



"Если кто-то думает, что тренер "Тоттенхэма" не хочет побеждать, то это неправда. Я здесь для того, чтобы выигрывать. Реальность лишь в том, что наши ресурсы отличаются от ресурсов других команд. Но я в любом случае хочу побеждать".



"Да, мы третий год подряд вышли в Лигу Чемпионов, но для меня этого недостаточно. Возможно, нам стоит кое-что изменить, чтобы добиться большего. Я хочу стремиться к победам – по крайней мере, до тех пор, пока Даниэль Леви не попросит меня уйти", - цитирует Почеттино Daily Mail.