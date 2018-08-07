"Бернли" купил Джо Харта у "Сити"

"Бернли" объявил о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта за 3.5 миллиона фунтов.

Еще четыре года назад Харт считался одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги. С тех пор Джо серьезно сбавил, потерял игровую практику в "Сити" и не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в России.



После двух неудачных аренд – в "Торино" и "Вест Хэме" – вратарь решил полностью сменить обстановку и согласился на предложение "Бернли". Официальный сайт "кларетовых" сообщает, что Джо заключил двухлетний контракт.



На "Терф Мур" 31-летний Харт может рассчитывать на постоянное место в составе. Прямо сейчас в лазарете "Бернли" находятся и Ник Поуп, и его сменщик Том Хитон.