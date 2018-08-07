"Бернли" купил Джо Харта у "Сити"

Джо Харт "Бернли" объявил о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта за 3.5 миллиона фунтов.

Еще четыре года назад Харт считался одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги. С тех пор Джо серьезно сбавил, потерял игровую практику в "Сити" и не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в России.

После двух неудачных аренд – в "Торино" и "Вест Хэме" – вратарь решил полностью сменить обстановку и согласился на предложение "Бернли". Официальный сайт "кларетовых" сообщает, что Джо заключил двухлетний контракт.

На "Терф Мур" 31-летний Харт может рассчитывать на постоянное место в составе. Прямо сейчас в лазарете "Бернли" находятся и Ник Поуп, и его сменщик Том Хитон.




Метки Бернли, Манчестер Сити, трансферы, Харт

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 12:40

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  1. largo-winch 07.08.2018 13:56 # largo-winch
    с нашей обороной и Джо Харт норм играть будет

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  2. lahmatyj 07.08.2018 13:45 # lahmatyj
    В итоге, когда поправятся остальные киперы, будет третьим.

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  3. gerrard08 07.08.2018 13:24 # gerrard08
    Когда один айфон ломает судьбу человека

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  4. denk 07.08.2018 13:03 # denk
    норм вратарь за 3,5. FAPL.ru — Бен Фостер столько-же стоил

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  5. udaff 07.08.2018 12:55 # udaff
    Ему всего 31! Всё ещё впереди, если с моральным равновесием будет всё хорошо. Вон, помнится, Ван Дер Сар в МЮ приходил, так ему было 34 или 35 лет.

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  6. ben-arfa 07.08.2018 12:41 # ben-arfa
    Если Дайч сможет его воскресить, то в Лигу Европы команда пробивается не просто пассажиром

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