"Бернли" купил Джо Харта у "Сити"
"Бернли" объявил о приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта за 3.5 миллиона фунтов.
Еще четыре года назад Харт считался одним из лучших голкиперов Премьер-Лиги. С тех пор Джо серьезно сбавил, потерял игровую практику в "Сити" и не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в России.
После двух неудачных аренд – в "Торино" и "Вест Хэме" – вратарь решил полностью сменить обстановку и согласился на предложение "Бернли". Официальный сайт "кларетовых" сообщает, что Джо заключил двухлетний контракт.
На "Терф Мур" 31-летний Харт может рассчитывать на постоянное место в составе. Прямо сейчас в лазарете "Бернли" находятся и Ник Поуп, и его сменщик Том Хитон.
07.08.2018 12:40
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с нашей обороной и Джо Харт норм играть будет
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В итоге, когда поправятся остальные киперы, будет третьим.
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Когда один айфон ломает судьбу человека
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норм вратарь за 3,5. FAPL.ru — Бен Фостер столько-же стоил
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Ему всего 31! Всё ещё впереди, если с моральным равновесием будет всё хорошо. Вон, помнится, Ван Дер Сар в МЮ приходил, так ему было 34 или 35 лет.
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Если Дайч сможет его воскресить, то в Лигу Европы команда пробивается не просто пассажиром
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