Кроенке становится единоличным владельцем "Арсенала"

Стэн Кроенке Стэн Кроенке согласовал покупку 30% акций "Арсенала" у Алишера Усманова, что сделает его единоличным владельцем клуба.

Конфликт между Кроенке и Усмановым продолжался несколько лет. Российский бизнесмен хотел стать мажоритарным акционером клуба и вложиться в новых игроков, но Стэн каждый раз этому сопротивлялся и даже не пускал Алишера в совет директоров.

В конце концов терпение Алишера лопнуло. Как сообщает The Times, Усманов договорился о продаже своей доли в 30%, что сделает Кроенке единоличным владельцем "Арсенала".

Издание отмечает, что сделка будет профинансирована за счет кредита от Deutche Bank, а также из собственных средств американца. Усманов получит за свою долю 550 миллионов фунтов.




Метки Арсенал, Кроенке, Усманов

Автор foxmcfc   

Дата 07.08.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1685

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  1. toledo 07.08.2018 12:56 # toledo
    найс, а кредит выплачивать будет Арсенал.

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  2. only--liverpool 07.08.2018 12:37 # only--liverpool
    Тоже самое ждет синих шлюх

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  3. al-faarabi 07.08.2018 12:23 # al-faarabi
    так же все останется, каждые два года будут клянчить бабки на трансферы

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  4. arkan 07.08.2018 12:23 # arkan
    поздравляшки гг

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  5. suddenly 07.08.2018 12:08 # suddenly
    Усманов: тьфу на этот Арсенал

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  6. memfis63 07.08.2018 12:07 # memfis63
    Усманов значительно умнее Абрамовича

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  7. chr1s8rown 07.08.2018 12:05 # chr1s8rown
    светлое будущее у импотентов

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  8. mancunia-planet 07.08.2018 12:02 # mancunia-planet
    тьфу на вас

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  9. vyrentz 07.08.2018 12:02 # vyrentz
    Рашнс арнт велкам энимо.

    Железный занавес и сеть Чебурашка.

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