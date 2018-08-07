Кроенке становится единоличным владельцем "Арсенала"
Стэн Кроенке согласовал покупку 30% акций "Арсенала" у Алишера Усманова, что сделает его единоличным владельцем клуба.
Конфликт между Кроенке и Усмановым продолжался несколько лет. Российский бизнесмен хотел стать мажоритарным акционером клуба и вложиться в новых игроков, но Стэн каждый раз этому сопротивлялся и даже не пускал Алишера в совет директоров.
В конце концов терпение Алишера лопнуло. Как сообщает The Times, Усманов договорился о продаже своей доли в 30%, что сделает Кроенке единоличным владельцем "Арсенала".
Издание отмечает, что сделка будет профинансирована за счет кредита от Deutche Bank, а также из собственных средств американца. Усманов получит за свою долю 550 миллионов фунтов.
07.08.2018 12:00
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Последние комментарии:
найс, а кредит выплачивать будет Арсенал.
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Тоже самое ждет синих шлюх
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так же все останется, каждые два года будут клянчить бабки на трансферы
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поздравляшки гг
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Усманов: тьфу на этот Арсенал
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Усманов значительно умнее Абрамовича
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светлое будущее у импотентов
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тьфу на вас
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Рашнс арнт велкам энимо.
Железный занавес и сеть Чебурашка.
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