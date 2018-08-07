Кроенке становится единоличным владельцем "Арсенала"

Стэн Кроенке согласовал покупку 30% акций "Арсенала" у Алишера Усманова, что сделает его единоличным владельцем клуба.

Конфликт между Кроенке и Усмановым продолжался несколько лет. Российский бизнесмен хотел стать мажоритарным акционером клуба и вложиться в новых игроков, но Стэн каждый раз этому сопротивлялся и даже не пускал Алишера в совет директоров.



В конце концов терпение Алишера лопнуло. Как сообщает The Times, Усманов договорился о продаже своей доли в 30%, что сделает Кроенке единоличным владельцем "Арсенала".



Издание отмечает, что сделка будет профинансирована за счет кредита от Deutche Bank, а также из собственных средств американца. Усманов получит за свою долю 550 миллионов фунтов.