Рэднапп видит в "Ливерпуле" реального претендента на титул

Юрген Клопп Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что "Ливерпуль" прекрасно поработал на трансферном рынке и теперь готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В этом календарном году "красные" чрезвычайно активны на трансферном рынке, обновив мировые рекорды по стоимости защитника и голкипера. Только этим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потратил 170 миллионов фунтов, и Рэднапп считает, что это было необходимо, чтобы вступить в чемпионскую гонку.

"Что мне нравится в "Ливерпуле", так это то, что они не закрывают глаза на свои проблемы, а стараются их решить. Клопп не валяет дурака".

"Он знал, что ему нужен голкипер, и он достаточно рано сделал эту покупку. Они знали, что им требуется усиление в обороне, и они купили лучшего — Ван Дейка. Он обошелся им в 70 миллионов фунтов, но я полагаю, сейчас его можно было бы продать гораздо дороже. Он великолепно вписался в четверку защитников, и с ним рядом каждый смотрится лучше".

"Ливерпуль" все равно будет пропускать голы, потому что это следствие того, как они играют. Они так заточены на атаку, что иногда оставляют пространство в середине поля, и кто бы ни играл в этой зоне, ему будет сложно. Однако именно такой футбол вы хотите видеть. Думаю, наблюдать за "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", когда у них идет игра, — одно удовольствие".

"Конечно, ты хочешь что-нибудь выиграть, и каждый год тренер находится под давлением. Один-два плохих сезона, и для тебя все может закончиться. Мне нравится давление, под которым находится Клопп, и они выглядят настоящими претендентами".

"Совершив такие покупки, я не знаю, кого еще они могли бы пригласить. Кажется, что они постоянно покупают, но Клопп делает из этих игроков звезд и добывает с помощью них победы. Эти игроки будут стоит гораздо больше, чем сейчас".

"Они под определенным давлением, но это позитивное давление".

"Нет смысла начинать сезон, не думая, что тебе не выиграть титул, отчаиваться и жаловаться, проваливать предсезонный период — примерно это мы наблюдаем в "Манчестер Юнайтед".

"В лице Клоппа я вижу тренера, который верит в свои шансы. Они превзошли "Сити" в трех из четырех очных матчей в прошлом сезоне, а теперь у них еще есть голкипер".

"Посмотрите, какой эффект произвел на "Сити" новый голкипер, а теперь "Ливерпуль" заполучил Алиссона. Да, они изрядно потратились на него, но это даст большой эффект", — сообщил Рэднапп Sky Sports.



Метки Ливерпуль, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 07.08.2018 12:58 # fc-oil
    Ну началось...

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  2. kojan 07.08.2018 12:47 # kojan
    Рэднапп пролил живительный бальзам на рваный геморрой вечных ливерных неудачников

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  3. only--liverpool 07.08.2018 12:36 # only--liverpool
    Как же пиздато являться болельщиком Великого Ливерпуля. Скорее бы воскресенье...

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  4. vyrentz 07.08.2018 12:21 # vyrentz
    BBC провели исследование и определили, как расположились бы команды в турнирной таблице АПЛ сезона 2017-2018, если бы различные обстоятельства, включая судейские ошибки, не повлияли на результаты матчей.

    аким образом, BBC составили целую альтернативную таблицу АПЛ, где команды расположились с учетом "фактора везения". Исходя из данной таблицы, Ливерпуль должен был набрать не 75, а 87 очков и завершить чемпионат на втором месте, в то время как Манчестер Юнайтед должен был закончить четвертым с 75 пунктами вместо 81.

    http://football.ua/england/368707-liverpul-samaja-nevezuchaja-komanda-po-itogam-proshlogo-sezona-apl.html

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  5. kos9k 07.08.2018 12:15 # kos9k
    Они превзошли "Сити" в трех из четырех очных матчей в прошлом сезоне

    знатно, конечно, поимели этот голубой мешок, который, в свою очередь, поимел всю апл)

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  6. electric 07.08.2018 12:07 # electric
    Только глупый не видит.

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  7. mancunia-planet 07.08.2018 11:47 # mancunia-planet
    блеать, только не это

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  8. girasimus 07.08.2018 11:38 # girasimus
    Очередная новость, для высера пенсионеров.

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  9. vyrentz 07.08.2018 11:24 # vyrentz
    "Нет смысла начинать сезон, не думая, что тебе не выиграть титул, отчаиваться и жаловаться, проваливать предсезонный период — примерно это мы наблюдаем в "Манчестер Юнайтед".

    Добавил струю.

    ЛФК
    МС
    ПТХ
    ГГ

    Так будет. И это справедливо.

    (ответить)

  10. sausage 07.08.2018 11:12 # sausage
    "Ливерпуль" все равно будет пропускать голы, потому что это следствие того, как они играют. Они так заточены на атаку, что иногда оставляют пространство в середине поля, и кто бы ни играл в этой зоне, ему будет сложно."

    Английский Сёмин знает, что говорит. Его колонка всегда интересна, профессионально всё раскладывет.

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  11. beatboy 07.08.2018 11:01 # beatboy
    1. Cити
    2. Ливер
    3. Арсенал
    4. Тоттенхем
    5. МЮ
    6. Челси


    скриньте Ерохины

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