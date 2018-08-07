Рэднапп видит в "Ливерпуле" реального претендента на титул

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп считает, что "Ливерпуль" прекрасно поработал на трансферном рынке и теперь готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В этом календарном году "красные" чрезвычайно активны на трансферном рынке, обновив мировые рекорды по стоимости защитника и голкипера. Только этим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп потратил 170 миллионов фунтов, и Рэднапп считает, что это было необходимо, чтобы вступить в чемпионскую гонку.



"Что мне нравится в "Ливерпуле", так это то, что они не закрывают глаза на свои проблемы, а стараются их решить. Клопп не валяет дурака".



"Он знал, что ему нужен голкипер, и он достаточно рано сделал эту покупку. Они знали, что им требуется усиление в обороне, и они купили лучшего — Ван Дейка. Он обошелся им в 70 миллионов фунтов, но я полагаю, сейчас его можно было бы продать гораздо дороже. Он великолепно вписался в четверку защитников, и с ним рядом каждый смотрится лучше".



"Ливерпуль" все равно будет пропускать голы, потому что это следствие того, как они играют. Они так заточены на атаку, что иногда оставляют пространство в середине поля, и кто бы ни играл в этой зоне, ему будет сложно. Однако именно такой футбол вы хотите видеть. Думаю, наблюдать за "Манчестер Сити", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", когда у них идет игра, — одно удовольствие".



"Конечно, ты хочешь что-нибудь выиграть, и каждый год тренер находится под давлением. Один-два плохих сезона, и для тебя все может закончиться. Мне нравится давление, под которым находится Клопп, и они выглядят настоящими претендентами".



"Совершив такие покупки, я не знаю, кого еще они могли бы пригласить. Кажется, что они постоянно покупают, но Клопп делает из этих игроков звезд и добывает с помощью них победы. Эти игроки будут стоит гораздо больше, чем сейчас".



"Они под определенным давлением, но это позитивное давление".



"Нет смысла начинать сезон, не думая, что тебе не выиграть титул, отчаиваться и жаловаться, проваливать предсезонный период — примерно это мы наблюдаем в "Манчестер Юнайтед".



"В лице Клоппа я вижу тренера, который верит в свои шансы. Они превзошли "Сити" в трех из четырех очных матчей в прошлом сезоне, а теперь у них еще есть голкипер".



"Посмотрите, какой эффект произвел на "Сити" новый голкипер, а теперь "Ливерпуль" заполучил Алиссона. Да, они изрядно потратились на него, но это даст большой эффект", — сообщил Рэднапп Sky Sports.