Луис Суарес помог "Арсеналу" заполучить Торрейру

Агент полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры рассказал, что нападающий "Барселоны" Луис Суарес сыграл "определяющую" роль в решении его клиента перейти в лондонский клуб.

"Что они там курят на Эмирейтс"? — произнес знаменитую фразу владелец "Ливерпуля" Джон Генри в 2013 году, когда "Арсенал" пытался приобрести Суареса, тогда защищавшего цвета "красных", за 40 миллионов плюс один фунт.



По слухам, в то время сам Луис был заинтересован в переходе к "канонирам". Возможно, симпатии Суареса к лондонскому клубу и повлияли на то, что звезда "Барселоны" рекомендовал своему молодому партнеру по сборной Уругвая отправиться из "Сампдории" в "Арсенал" этим летом.



"Рекомендация со стороны Луиса Суареса была определяющей в решении Лукаса Торрейры перейти в "Арсенал". Вдобавок в "Арсенале" работает спортивный директор, который был в "Барселоне" в момент прихода Луиса", — сообщил агент Пабло Бентакур Sport890.