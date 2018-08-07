Луис Суарес помог "Арсеналу" заполучить Торрейру
Агент полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры рассказал, что нападающий "Барселоны" Луис Суарес сыграл "определяющую" роль в решении его клиента перейти в лондонский клуб.
"Что они там курят на Эмирейтс"? — произнес знаменитую фразу владелец "Ливерпуля" Джон Генри в 2013 году, когда "Арсенал" пытался приобрести Суареса, тогда защищавшего цвета "красных", за 40 миллионов плюс один фунт.
По слухам, в то время сам Луис был заинтересован в переходе к "канонирам". Возможно, симпатии Суареса к лондонскому клубу и повлияли на то, что звезда "Барселоны" рекомендовал своему молодому партнеру по сборной Уругвая отправиться из "Сампдории" в "Арсенал" этим летом.
"Рекомендация со стороны Луиса Суареса была определяющей в решении Лукаса Торрейры перейти в "Арсенал". Вдобавок в "Арсенале" работает спортивный директор, который был в "Барселоне" в момент прихода Луиса", — сообщил агент Пабло Бентакур Sport890.
07.08.2018 10:00
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Отработал свой 1 фунт)
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импотенты блят.
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Даже в этой новости есть сведение о том, что колбасню в очередной раз обоссали, проведя ей шершавым мухомором по губам.
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кто то из других англ клубов им интересовался?)
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