Луис Суарес помог "Арсеналу" заполучить Торрейру

Луис Суарес и Лукас Торрейра Агент полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры рассказал, что нападающий "Барселоны" Луис Суарес сыграл "определяющую" роль в решении его клиента перейти в лондонский клуб.

"Что они там курят на Эмирейтс"? — произнес знаменитую фразу владелец "Ливерпуля" Джон Генри в 2013 году, когда "Арсенал" пытался приобрести Суареса, тогда защищавшего цвета "красных", за 40 миллионов плюс один фунт.

По слухам, в то время сам Луис был заинтересован в переходе к "канонирам". Возможно, симпатии Суареса к лондонскому клубу и повлияли на то, что звезда "Барселоны" рекомендовал своему молодому партнеру по сборной Уругвая отправиться из "Сампдории" в "Арсенал" этим летом.

"Рекомендация со стороны Луиса Суареса была определяющей в решении Лукаса Торрейры перейти в "Арсенал". Вдобавок в "Арсенале" работает спортивный директор, который был в "Барселоне" в момент прихода Луиса", — сообщил агент Пабло Бентакур Sport890.



Метки Арсенал, Суарес, Торрейра

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 10:00

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  1. firmino9 07.08.2018 11:07 # firmino9
    Отработал свой 1 фунт)

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  2. chr1s8rown 07.08.2018 10:37 # chr1s8rown
    импотенты блят.

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  3. leon-britton 07.08.2018 10:23 # leon-britton
    Даже в этой новости есть сведение о том, что колбасню в очередной раз обоссали, проведя ей шершавым мухомором по губам.

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  4. rap-woiska 07.08.2018 10:02 # rap-woiska
    кто то из других англ клубов им интересовался?)

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