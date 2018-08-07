Брюс "сыт по горло" слухами насчет Грилиша

Главный тренер "Астон Виллы" Стив Брюс заявил, что "сыт по горло" слухами, сватающими его полузащитника Джека Грилиша в "Тоттенхэм".

Слухи о том, что "шпоры" интересуются Грилишем, нашли свое подтверждение на прошлой неделе, когда Брюс признал, что лондонский клуб действительно сделал свое предложение по 22-летнему англичанину.



Однако это предложение совершенно не устроило "Астон Виллы" и пока не было улучшено, поэтому Стив полон уверенности, что Джек никуда не уйдет в это трансферное окно.



"Я сыт по горло этими историями, и я не могу дождаться четверга. Никто не хочет, чтобы он уходил, но здесь есть и человеческий элемент".



"Владельцы дали довольно четко понять, что не хотят продавать его, и с с тех пор ничего не изменилось. Если они ("Тоттенхэм") предложат какие-то магические цифры, то мы посмотрим. Я не знаю, какие цифры можно назвать магическими".



"Джек является поклонником "Астон Виллы", и вся его семья болеет за "Астон Виллу" — наверное, сегодня вечером они распевали песни на гостевой трибуне. Конечно, эмоциональная привязанность — это важный фактор".



"Однако он молод, амбициозен и хочет играть в Лиге Чемпионов. Мы можем это понять".



"Мы стараемся изо всех сил, чтобы сохранить его, но в данный момент нам не нужно принимать решение, потому что озвученные цифры даже не заставили владельцев моргнуть", — цитирует Брюса The Guardian.