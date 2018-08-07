Виллиан надеется снова поработать с Моуриньо

Вингер "Челси" Виллиан признался, что мечтает однажды снова поработать с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Напомним, после воскресного поражения "синих" от "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии Виллиан уже подтвердил, что останется на "Стэмфорд Бридж", а "Барселона" была единственным клубом, сделавшим предложение насчет него этим летом.



Таким образом, 29-летний бразилец развеял настойчивые слухи о том, что может перейти в "Юнайтед", однако снова поработать с Моуриньо Виллиану действительно хотелось бы.



"Моуриньо — лучший тренер, с которым я когда-либо работал. У нас хорошие отношения, мы друзья".



"Иногда мы разговариваем, мы переписываемся, мы шлем друг другу сообщения через WhatsApp. Он отличный тренер, я по-настоящему наслаждался совместной работой с ним. Надеюсь, однажды мы снова сможем с ним поработать", — сообщил Виллиан ESPN.