Виллиан надеется снова поработать с Моуриньо
Вингер "Челси" Виллиан признался, что мечтает однажды снова поработать с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Напомним, после воскресного поражения "синих" от "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии Виллиан уже подтвердил, что останется на "Стэмфорд Бридж", а "Барселона" была единственным клубом, сделавшим предложение насчет него этим летом.
Таким образом, 29-летний бразилец развеял настойчивые слухи о том, что может перейти в "Юнайтед", однако снова поработать с Моуриньо Виллиану действительно хотелось бы.
"Моуриньо — лучший тренер, с которым я когда-либо работал. У нас хорошие отношения, мы друзья".
"Иногда мы разговариваем, мы переписываемся, мы шлем друг другу сообщения через WhatsApp. Он отличный тренер, я по-настоящему наслаждался совместной работой с ним. Надеюсь, однажды мы снова сможем с ним поработать", — сообщил Виллиан ESPN.
07.08.2018 08:00
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В Риу Аве . В следующем году.
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