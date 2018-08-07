Игроки "Ньюкасла" устроили бойкот телевидению

Игроки "Ньюкасла" решили устроить бойкот телевидению из-за разногласий с клубом насчет бонусов на новый сезон.

После двух недавних товарищеских матчей игроки команды Рафаэля Бенитеса отказывались общаться с медиа, и тому есть своя причина — футболистов не устроила бонусная шкала, предложенная клубом на сезон 2018/19.



В понедельник этот конфликт получил продолжение. Прибывшие на базу "сорок" съемочные группы Sky Sports и BT Sport узнали, что игроки "Ньюкасла" не будут участвовать в записи так называемых "выходов" — коротких видео, используемых в телевизионных трансляциях при показе составов команд.



Похожий бойкот игроки "Ньюкасла" устроили и перед стартом прошлого сезона. Проблема была улажена лишь после того, как капитан команды Джамаал Ласселлс лично встретился с владельцем клуба Майком Эшли, напоминает Sky Sports.