Игроки "Ньюкасла" устроили бойкот телевидению

Ньюкасл Игроки "Ньюкасла" решили устроить бойкот телевидению из-за разногласий с клубом насчет бонусов на новый сезон.

После двух недавних товарищеских матчей игроки команды Рафаэля Бенитеса отказывались общаться с медиа, и тому есть своя причина — футболистов не устроила бонусная шкала, предложенная клубом на сезон 2018/19.

В понедельник этот конфликт получил продолжение. Прибывшие на базу "сорок" съемочные группы Sky Sports и BT Sport узнали, что игроки "Ньюкасла" не будут участвовать в записи так называемых "выходов" — коротких видео, используемых в телевизионных трансляциях при показе составов команд.

Похожий бойкот игроки "Ньюкасла" устроили и перед стартом прошлого сезона. Проблема была улажена лишь после того, как капитан команды Джамаал Ласселлс лично встретился с владельцем клуба Майком Эшли, напоминает Sky Sports.



Метки Ньюкасл, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 07.08.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 07.08.2018 07:17 # chr1s8rown
    пидоразы . какой бонус . у вас есть контракт соблюдайте его

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  2. shearer1 07.08.2018 07:12 # shearer1
    Это есть нехорошо.

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